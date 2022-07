El Concierto de la Festa do Polbo de Mugardos tendrá lugar en las Casas Baratas

La concejal de Cultura y Turismo, Begoña Roldós, informó este viernes, día 8 de julio de los detalles del traslado del concierto de la “Festa do Polbo”, que por primera ves se celebrará en la zona de las Casas Baratas.

La actuación de este año, dará comienzo a las 22:30 horas y correrá a cargo de la Orquesta “La banda de ayer” se traslada a una de las parcelas vacías de la calle Catroventos. En el entorno, el gobierno municipal autorizó la instalación de más de 10 barracas entre las que se encuentran varias atracciones para los más jóvenes y puestos de cómida y bebida.

Roldós quiso detenerse en la decisión del gobierno municipal de optar por esta nueva ubicación, ya que tradicionalmente para este concierto los grupos instalaban su escenario en la zona de la rotonda del puerto. “El principal motivo fue la seguridad, ya que tanto desde los cuerpos de emergencias como desde la propia Policía Local nos trasladaron la enorme dificultad de, por ejemplo, realizar una evacuación urgente en ambulancia teniendo que atravesar el gentío de la zona del concierto”.

Una vez decidido el traslado de escenario, Roldós confirmó que se barajaron distintas ubicaciones. “Mugardos es un núcleo urbano muy compacto y no dispone de muchos espacios para este tipo de actuaciones el día de la fiesta, ya que en la carpa del Cantón de Cora no es posible, y menos cerrando el último turno a las 22:00 horas, por lo que cerca del puerto y con suficiente espacio solo podíamos escoger las Casas Baratas”. En este punto, Roldós quiso aclarar también que las barracas que estarán el día de la “Festa do Polbo” en las Casas Baratas se trasladarán a la zona de puerto durante la próxima semana, con motivo de la festividad del Carmen.

Así pues, la planificación prevista desde la concejalía de Cultura es que se celebre el concierto del día de la “Festa do Polbo” en la zona de las Casas Baratas, y el resto de las actuaciones previstas durante la próxima semana, tendrán su ubicación habitual en la carpa del Catón de Cora.

Para finalizar, la concejala confirmó que “tenemos muy claro que queremos recuperar la “Festa do Polbo” a la mugardesa como evento gastronómico familiar y tradicional, y la mayoría de las novedades incorporadas van en ese sentido. Recuperar los espacios para pasear, incorporar actividades para los más jóvenes, la limitación de los aforos y la fijación de turnos en la carpa, reservar un espacio de aparcamiento para residentes y trabajadores de la hostelería, trasladar el palco de la orquesta, la elección de pregonero para la fiesta, y alguna sorpresa más que se desvelarán en la jornada de este sábado. Esperamos que los cambios sean para bien, que la gente disfrute y que la fiesta sea un éxito”.