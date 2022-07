Visita guiada a la exposición «O mar no camiño» en el Museo de la Construcción Naval

Este miércoles 13 de julio a las 18 horas tendrá lugar una visita guiada a la exposición: «O mar no Camiño» en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval en Ferrol.

Un proyecto especifico en el que a través de las obras de artistas gallegos se destaca la importancia del Mar en el Camino de Santiago. El acto de inauguración fue presentado por el gerente de la Fundación Exponav Rafael Suarez, la comisaría de la exposición Cristina Carballedo y contamos con la presencia de los artistas.

Comenzando por la Traslatio, el traslado en el siglo I D.C, del cuerpo de Santiago por vía marítima desde Jaffa, Jerusalén, el mar ha tenido un papel importante en la historia del descubrimiento del cuerpo del Apóstol en el siglo IX D.C, hecho a partir del cual se inician las rutas del peregrinación a la tumba de Santiago.

Con esta exposición se pone en relieve estos caminos de peregrinación marítimos en un espacio, El Museo de la Construcción Naval, que por su temática se integra dentro del proyecto. Un museo ubicado en el edificio Herrerías en el denominado Arsenal de los Diques, zona del Arsenal ferrolano que fue diseñada por Julián Sánchez Bort en 1765. En septiembre de 1781 el Rey Carlos III aprueba el diseño y construcción de este edificio que fue concebido como unas herrerías para la Armada.

«O mar no Camiño» es una muestra interdisciplinar en la que descubriremos con las representaciones de los artistas: el milagro de Cisa con la obra de Marta Pardo de Vera, a Maruxia de Antón Sobral, el camino a Finisterre de Montse Pernas, los peregrinos del mar de Carlos Barcón, las peregrinas personalizadas de Alvaro de la Vega, el símbolo del camino de Corín Cervera, el paseo por Pontedeume de Carmen Soto, el puerto de Curuxeiras (punto de partida del Camino Inglés) con la obra de Rafael Romero, Fer Patiño y Roberto Marín, los astilleros de Neda y la leyenda de Froilaz con Pedro Castro, o Maro do Hipocampo de Correa Corredoira, la Torre de Hercules y Faro Vilano de Novais, el puerto y castillo de Julio Sanjurjo, los barcos de Novais, el descanso del peregrino de Maria José Leira, el velero y la ría de Muros y Noia de Pedro Rascado, Montelouro de Xabier Carrasco; la fuerza el mar en la obra de Javier Garaizabal, Lomarti, Manuel Carballeira y Joaquin García Gesto, el atardecer en el mar de Pedro García Losada , la transformación al final del Camino con Rebeca Novo, «English way, land of Brigantia» de Veiras Manteiga, el descanso de la peregrina de Violeta Bernardo, el peregrino medieval de Tino Canicoba y Xoan Vila, el camino de Marcos López, y los paisajes ferrolanos de Manuel Amor, Adriano Paz y Lupe Silva.