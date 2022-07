COAFGA aconseja blindar viviendas y negocios para evitar robos durante las vacaciones de verano

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia COAFGA del que forman parte más de 600 profesionales en la comunidad autónoma, aconseja blindar las viviendas y negocios durante las vacaciones de verano para evitar posibles robos y okupaciones.

Las viviendas y locales vacíos provocan un efecto llamada para ladrones y asaltantes, que aprovechan la falta de vigilancia y la ausencia de residentes y trabajadores para entrar en los inmuebles.

Para evitar que estos hechos se produzcan, la corporación gallega ofrece una serie de recomendaciones, que es preciso seguir.

Puertas blindadas y cerraduras eficaces

Es importante colocar puertas de seguridad en viviendas y cerraduras “anti-resbalón” y en los portales puertas con muelles recuperadores y retenedores que aseguren que quedan siempre cerradas y dispositivos mediante llave en los ascensores para hacer más seguro el acceso a trasteros y garajes.

Las puertas más seguras son las acorazadas, con toda la estructura interna así como el cerco de acero, aunque son también las más caras. Las puertas blindadas, de madera reforzada con chapas de acero, resultan más asequibles y también mejoran de forma notable la seguridad. Las encontramos en un rango de precios de entre 1.000 y 2.000 euros.

El cilindro del dispositivo debe ser lo más resistente posible a la rotura y al taladrado, técnicas usadas para forzar su mecanismo. También cuenta la forma y variedad de sus pitones, pensados para dificultar un ataque con ganzúa. Por unos 90 euros se pueden encontrar algunos de los mejores cilindros del mercado.

Uno de los métodos más utilizados por los ladrones es el butrón realizado a través de los cuartos de limpieza o salas de calderas en aquellas comunidades con locales comerciales. En este caso, el COAFGA recomienda llamar a la Policía Nacional (091) de inmediato ante cualquier indicio de robo y, en especial, si se detectan marcas extrañas en las puertas o telefonillos o ruidos extraños en las comunidades con locales comerciales, durante los fines de semana.

Alarmas

Las alarmas son la medida de seguridad con mayor efecto disuasorio, sin embargo en el COAFGA recuerdan que sólo el 7 % de los españoles cuenta con una, según datos de la OCU. Estos dispositivos son muy útiles para prevenir asaltos, pero, por si solos pueden no ser suficientes.

Ventanas

Las rejas son una opción obvia, aunque no la preferida por los ciudadanos por su efecto antiestético. La alternativa pasa por ventanas con cristal doble, más difíciles de romper, y material laminado, que alternan en su composición vidrio y sintético. Las ventanas oscilobatientes (las que permiten abrirse solo un poco por arriba) también aportan mayor seguridad que las convencionales o correderas gracias a su sistema de bloqueo. Otra opción es instalar ventanas con cerradura o pestillos por dentro.

Videovigilancia

Las cámaras de seguridad son métodos disuasorios también útiles y existe una amplia gama de dispositivos de diferentes precios, pero su colocación pasa por un estudio detallado del espacio y por cumplir la normativa al respecto para las grabaciones y aviso de su ubicación para cumplir con la protección de los datos.

Cuidado con los andamios!

En este momento hay muchas rehabilitaciones de edificios que exigen instalación de andamios, hay que tener mucho cuido con estos armazones, pues muchos asaltantes escalan por ellos para llegar a las viviendas. En este caso, los administradores de fincas colegiados recuerdan que hay que advertir a la empresa contratada que cada día cuando deje de trabajar retire la escalera que accede a los andamios para evitar subidas indeseadas.

También, se pueden colocar alarmas en las traviesas y recomiendan tener cuidado con los balcones y las ventanas durante las obras, especialmente en horario nocturno y los fines de semana que no hay obreros y los andamios suelen estar tapados con un lona lo que favorece posibles asaltos. Hay que dejar las ventanas y balcones bien cerrados y en caso de salir de viaje, es recomendable poner pasadores en las ventanas y cerrar las persianas.

Prevención en locales comerciales

Además de las medidas antes señaladas, los comercios deben prestar atención a las zonas más vulnerables como probadores o salidas de emergencia. Es importante además que cuenten con dispositivos como el detector de metales y tecnología antirrobo específica en tiendas. Formar a los empleados en las técnicas de robo y perfil del ladrón, también es indispensable para que estén prevenidos y actúen eficazmente.

Cuidado con dejar pistas

También hay que tener especial cuidado con lo que se publica en las redes sociales ya que una foto o comentario a veces puede contener información importante para los cacos que aprovechan la ausencia. No retirar el correo del buzón o dejar el felpudo totalmente recogido cuando uno marcha son pistas para los ladrones que conviene no dejar. Si con todo, a la vuelta de sus vacaciones, encuentra la puerta abierta o una ventana de su vivienda rota, el COAFGA recomienda no acceder a la misma y llamar de inmediato a la Policía Nacional.

No abrir a desconocidos

Fuentes colegiales avisan de que no se debe abrir el portal de la calle a desconocidos, ya que este gesto compromete la seguridad de todos los comuneros. En este sentido, hacen hincapié en que las cerraduras deben ser seguras y resistentes a posibles forcejeos “ya que las bandas de delincuentes están cada vez más especializadas” indican desde la corporación.

También advierten de que no se debe abrir la puerta cuando no se ha acordado la cita previamente con el técnico. De ahí la importancia de fomentar la colaboración y el conocimiento entre los vecinos ya que cada vez son más los pisos que se alquilan. La entrada y salida de garajes y los trasteros son otros de los puntos débiles de las comunidades de propietarios. A este respecto, el COAFGA recomienda a los vecinos esperar a que se cierre la puerta del garaje para evitar la entrada de desconocidos y dejar cerradas las puertas de acceso al garaje desde los portales.

Okupas

Todas estas medidas también son útiles para evitar okupaciones. Desde el COAFGA recuerdan que si los asaltantes entran en casa va a ser muy complicado lograr que se vayan, así que la prevención es la medida más eficaz para estos casos. En este sentido, recomiendan la colocación de alarmas antiokupas.

Inventario de bienes

Convienen realizar un inventario descriptivo y fotográfico de todos los objetos de valor especialmente, cuadros, joyas y electrodomésticos, incluyendo número de serie de fabricación, para en caso de robo facilitar la mayor información a la Policía y al perito del seguro de la vivienda o local robados.