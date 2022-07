Nuevos nombramientos y ceses en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ha designado nuevos nombramientos y ceses en la diócesis, entre ellos los siguientes:

Delegaciónes

· Delegado de Liturgia e Cofradías: Cándido Otero López.

· Delegado de Peregrinaciones, Piedad popular, Santuarios y Camino de Santiago: José María Pérez Martínez.

· Delegado de Patrimonio: Juan José Novo Gabeiras.

· Responsable área de Obras y relación con la Administración: Juan José Novo Gabeiras.

· Responsable área de Evangelización en el Patrimonio e Museos: Carlos Miranda Trevín.

· Responsable área de Catalogación del Patrimonio parroquial: Antonio Rúa Saavedra.

· Delegada de Catequesis: Sandra María Cadahía de Vega.

Párrocos

· Párroco de la UPA As Pontes: Aparral (Sta. María), O Deveso (Sta. María), Espiñaredo (Sta. María), O Freixo (S. Xoán), Miraz (S. Pedro), Piñeiro (S. Martiño), As Pontes (Sta. María), As Pontes (S. Mamede), Recemel (Sta. María), Roupar (S. Pedro Fiz), Seixas (Sta. María), As Somozas (Santiago Seré) y Vilavella (Sta. María): Juan Pablo Alonso Rolle.

· Párroco in solidum y moderador de la UPA Ensanche-Ferrol: Ferrol (Nosa Sra. do Rosario), Ferrol (S. Pedro Apóstolo), Ferrol (Sto. Domingo) y Ferrol (S. Xoán de Filgueira): Xoán Xosé Fernández Fernández.

· Párroco in solidum de la UPA Ensanche-Ferrol: José Eduardo Silva Parada.

· Párroco in solidum de la UPA Centro-Ferrol: Pedro Rodríguez Paz.

· Párroco de la UPA Caranza-O Pilar (Ferrol): Carlos Miranda Trevín.

· Párroco de Nuestra Sra. de las Angustias (Ferrol): Alberto Manuel Abelenda González, CMF.

Estudios

· José Vega Pérez.

Otros nombramientos

· Consiliario diocesano de Manos Unidas: Jesús Álvarez Piñón.

· Miembro del Servicio Diocesano de Comunicación: Francisco Javier Martínez Prieto.

· Confesor ordinario de la comunidad de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Piñeiros (Narón): Juan Manuel Basoa Rodríguez.

CESES

· Párroco in solidum de la UPA Caranza-O Pilar (Ferrol): Pedro Rodríguez Paz.

· Párroco de Nuestra Sra. de las Angustias (Ferrol): Jesús Pérez Bermúdez, CMF.

· Párroco de S. Xoán de Filgueira (Ferrol): Alfonso Gil Montalbo.