As Pontes acoge un campus de mecánica de kars y motos de competición

El Ayuntamiento de As Pontes acogerá, desde el 28 al 30 de julio, un curso de mecánica de karts y motos de competición organizado por C. As Pontes MVR, ETG Racing, José Luis Echevarría y Squadra Racing.

El curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir formación básica en mecánica y entender el funcionamiento de los elementos de una motocicleta y un kart, el mantenimiento en los vehículos empleados en las distintas competiciones así como conocer las diversas opciones de regulaciones y puestas a punto de los vehículos.

Entre los diferentes contenidos que se abordarán en este campus, el alumnado se introducirá en el mundo de la competición, recibirá formación técnica sobre motorsport en competición y podrá realizar prácticas reales en el circuito de As Pontes, donde podrán emplear los conocimientos adquiridos, conocer la reglamentación deportiva mediante el análisis de los reglamentos deportivos y técnicos de los principales campeonatos y realizar pruebas en la pista con pilotos de moto y karts para la toma de datos y gestiones de settings.

Asimismo, recibirán asesoramiento sobre el futuro laboral en el mundo de la mecánica de competición y seis alumnos podrán convertirse en ayudantes de mecánica, en equipos de competición, durante el año 2023.

Los cursos se desarrollarán en horario de mañana, de 10:00 a 13:30, por las tarde de 15:30 a 19:30 horas y podrán participar, como alumnado en la formación teórica, personas con una edad mínima de 15 años, con o sin formación previa en mecánica de motos o karts.

Los interesados en participar en este campus pueden ponerse en contacto en los siguientes números de teléfono y dirección electrónica para inscribirse y recibir más información: MVR Rebeca: 686 208 265 • SQUADRA RACING Cristina: 636 708 527 • ETG Ino: 698 144 717 e info@mvrracing.es