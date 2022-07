La Armada celebró en Ferrol la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen

(P. S.-gráficas Galicia Ártabra)-La Armada conmemoró este viernes, día 16, la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen, con diversos actos en toda España y en los buques y unidades desplegados en el exterior. En Ferrol, esta festividad se ha celebrado a través de unos actos presididos por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

La celebración ha comenzado a las 11.00 horas con una misa solemne en la Iglesia Castrense de San Francisco concelebrada por el párroco castrense y otros sacerdotes capellanes de la Armada. La asistencia fue voluntaria.

Asistieron al acto religioso el almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz y el primer teniente alcalde de la ciudad, Antonio Golpe así como diversos mandos militares, representaciones civiles y señoras de la Asociación Virgen del Carmen.

ACTO EN EL ARSENAL

A las 12.30 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal, un acto militar en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España.

En la explanada se encontraba formada una compañía de honores integrada por escuadra de gastadores del Arsenal, la unidad de música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, y tres secciones del Arsenal Militar, Tercio del Norte y de la 31 Escuadrilla de Superficie, al mando del teniente de navío Alejandro Fernández Martín.

Autoridades y representaciones

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el responsable de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) general Carlos Pérez-Urruti Pérez; el coronel Jefe del Tercio del Norte, Francisco Guerrero Mayol ; mandos de las Escuelas de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, capitanes de navío Manuel Aguirre González y Francisco Javier Vázquez Sanz; Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Gonzalo Leira Neira; Intendente de Ferrol, coronel Francisco Javier Delgado Sánchez; el coronel de Infantería de Marina, destinado en Madrid, José María Sanz Alisedo; el director del Museo Naval y delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval, CN Rafael María Izquierdo; así como mandos y dotaciones de buques y dependencias; representantes del Ejército, Aviación y Ejército de Tierra, Policía Nacional, Portuaria y Local; y de las marinas de pesca, mercante y deportiva, con las que la Armada comparte a la Virgen del Carmen como patrona.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Diego Calvo Pouso; el parlamentario del Partido Popular José Manuel Rey Varela; la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas; el primer teniente alcalde de Ferrol, Antonio Golpe; la secretaria xeral de la consellería do Mar, Silvia Cortiñas Fernández; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; Capitán Marítimo, Jorge Cao Ruiz; primer teniente alcalde Hermano Mayor de la Fundación del Santo Hospital, Alberto Lens Tuero; presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa y el secretario, César Carreño y Fernando Iguacel así como representantes de entidades deportivas, culturales, asociativas, y de la justicia.

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza, y a la que se le rindieron los honores de ordenanza

Ya a las 12,30 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, el Capitán de Fragata Carlos Sicre Romero, y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías de la Cortina” se efectuaba el disparo de las 13 salvas reglamentarias. .

Tras pasar revista a las fuerzas el VA Frutos Ruiz saludó a las representaciones civiles y militares así como a los muchos invitados y ciudadanos que acudieron al acto. Instantes después llegó a la explanada, siguiendo el protocolo, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato.

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Comenzaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, junto a la que se encontraba la nueva imagen de la Virgen del Carmen propiedad de la Junta de Cofradías y Hermandades de Ferrol y que este viernes había procesionado desde la iglesia del Carmen hasta el Arsenal Militar. Una ofrenda en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» el vicealmirante Ignacio Frutos y el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, depositaron la corona de laurel mientras el sacerdote castrense del Arsenal pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

Seguidamente se procedió a la imposición de condecoraciones individuales concedidas por diferentes publicadas en el Boletín Oficial de Defensa en reconocimiento al mérito en el cumplimiento del deber al personal de la Armada a quienes se les haya concedido.

Se entregaron las siguientes condecoraciones:

-Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al capitán de fragata Avelino Ríos Moas y al capitán de corbeta Fernando Mendizabal Diez.

-Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al capitán de fragata Javier Suárez Tamargo; al capitán Alfonso Tajuelo Gil; y al sargento primero Miguel Jara Jiménez.

-Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al brigada José Manuel Díaz Conde y al sargento primero Silvia Losada Pérez.

-Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a los capitanes de fragata Carlos Sicre Romero y Javier Suárez Jamargo; capitán Alfonso Tajuelo Gil; alféreces de navío Pablo González-Cela Franco y Andrés López Souto; a los sargentos primeros Miguel Varela Cardalda y Luis López Marqués; cabos Alberto García Iglesias y David Jesús Santana Deniz; y marineros José Manuel Díaz López y Marcos Monreal Pérez. Asimismo al maestro de Arsenales Guillermo Romero Calvo; a los funcionarios Inés Bouza López y María Ángeles Sobrino Martínez; y al laboral Francisco Dopico Amado.

-Cruz de oro a la constancia en el servicio al cabo primero David Martínez Grovas.

-Cruz de plata a la constancia en el servicio al cabo mayor Pablo Díaz Mosquera; y al cabo Orlando Bellón López.

-Cruz de bronce de la constancia en el servicio al cabo Vanesa Vieito Polo.

-Condecoraciones con motivo de la Operación Balmis al coronel Manuel Díaz del Río Botas; al capitán de navío Diego Raimundo Villarejo Naveira; a los tenientes coronel Manuel de Juan Prego, Fructuoso David Lamas García y Juan M. Pérez Fernández; capitán de fragata Carlos Sicre Romero; capitán de corbeta Anita Sánchez Pandal; capitán Alfonso Tajuelo Gil; alférez de navío Rubén Palacios Sánchez; subteniente Andrés Vázquez Rodríguez ; y marinero Domingo Sampaio Roo.

Las condecoraciones fueron entregadas por el VA Ignacio Frutos; el alcalde, Ángel Mato; el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo; la subdelegada del gobierno, María Rivas; y el general Carlos Pérez-Urruti Pérez.

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE DEL ARSENAL

A continuación del Almirante del Arsenal , Ignacio Frutos Ruiz, pronunció una alocución en referencia a la Festividad del día

Comenzó agradeciendo a la Junta de Cofradías y al presidente de la Autoridad Portuaria el que este viernes y hoy sábado organizasen actos en honor a la Virgen del Carmen.

“ Mis primeras palabras hoy, como corresponde por el día que es, de agradecimiento a nuestra excelsa Patrona la Virgen del Carmen, cuya festividad hoy celebramos. Estos actos, de veneración a la Virgen del Carmen, unen bajo un mismo manto lo religioso, lo marinero y lo castrense. Aquí en Ferrol, son solo una muestra del fervor que toda la gente de la mar siente por su patrona, cuya festividad se celebra en todos los rincones de la Galicia y de la España marinera, para que con su patronazgo nos proteja y nos guarde todo el año, dando vientos propicios a nuestras naves en la mar y a nosotros en la vida. Este apoyo que tanto necesitamos los hombres de la mar y que tan bien definen esta frase bien conocida por todos y que aprendemos todos los Guardiamarinas al entrar en la Escuela naval: “si no sabes rezar, échate por esos mares, verás qué pronto lo aprendes sin enseñártelo nadie”.

La Armada es presente y futuro

“Pero hoy al ser la Virgen del Carmen la patrona de la Armada, también es día de milicia, de convivencia y de celebraciones y esto lo hacemos como sabemos los marinos de la Armada con un acto castrense, rodeados de, los barcos y en el Arsenal, acompañados de nuestros parientes y amigos, y de aquellos a los que servimos, y que son nuestra razón de ser, los españoles. La esencia de la Armada no ha cambiado desde su existencia y tiene su razón de ser en la defensa de España y la protección de los españoles, y de sus legítimos intereses, en y desde la mar, allá donde sea necesario. Es, en definitiva, una institución necesaria para España por su contribución para garantizar la Defensa Nacional, como recoge la Constitución; por su participación en la defensa colectiva con nuestros aliados; y por ser un actor relevante en la acción del Estado en la mar.

La organización, los medios y los procedimientos se han ido adaptando a los tiempos, pero nuestro compromiso y nuestros valores originales permanecen. Los principales valores que la Armada defiende y que la sociedad ha de esperar de nosotros son: el valor, la lealtad, el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la perseverancia, la integridad y el sentido del deber.

En nuestros actos militares la Armada resalta lo que es y lo que tiene. La Armada es presente y futuro, y tiene un gran pasado, del que se siente orgullosa y así recuerda a los que nos precedieron, que con su ejemplo y trabajo nos han entregado una gran herencia a conservar y a aumentar, si cabe, y que son un ejemplo a seguir. De ahí la voluntad, o mejor dicho nuestro compromiso de recordar todas la gestas históricas que han acrecentado a lo largo de la historia la grandeza de España”.

“Como ya he mencionado, la Armada es también presente y futuro, hoy materializado en la familia militar formada y la no presente, compuesta actualmente por casi 5.000 hombres y mujeres destinados en Ferrol y que cubren los tres campos el operativo, el logístico y el de personal”.

Recordó a las unidades “que hoy no pueden acompañarnos por estar en misiones y operaciones, la “Almirante Juan de Borbón”, que salió ayer para integrarse en la VJTF (SNMG-2) y operar en el Mediterráneo Central-Oriental y el ARNOMENDI, en despliegue NAFO, atracado en Azores, en tránsito de regreso tras dos meses de despliegue” así como a los hombres y las mujeres de las dotaciones de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima, de la Fuerza de Combate de Superficie y de la Fuerza de Infantería de Marina, que han materializado el año pasado más de 4500 días de mar en operaciones y ejercicios, habiendo participado entre otras, en Operaciones de Vigilancia Marítima y de Pesca, Integración en las distintas Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN, Sea Guardian de vigilancia del tráfico marítimo en el Mediterráneo, Operación Atalanta contra la piratería en el cuerno de África, Despliegue Africano, EUTM Mali, Centinela Gallego, etc».

Tras aludir a la gesta de Juan Sebastián de Elcano se refirió a que “En este día de celebración, quiero tener presente con el máximo respeto y agradecimiento a todos los que dieron su vida en cumplimiento del deber, y a todos aquellos que nos han dejado este último año. A ellos nuestro reconocimiento y plegaria, así como el propósito de seguir su ejemplo, si hubiere el caso”.

Palabras de despedida

“Si el Arsenal ha jugado un papel fundamental en el alto grado de operatividad de la Fuerza, no menos importante ha sido y es la labor realizada por las Escuelas en Ferrol, representadas por la “Antonio de Escaño” y la Estación Naval de La Graña, en la formación e instrucción de las dotaciones. Saliéndome un poco de lo institucional quiero agradecer a nuestros dos Directores de Escuela DIRESENGRA y DIRESCAÑO, en su casi despedida, su trabajo, entrega esfuerzo y sobre todo amistad. Las Escuelas en Ferrol son sin duda un referente, que no solo instruyen en el conocimiento técnico, sino en el militar imprimiendo el carácter, austero, de espíritu de lucha y voluntad de vencer que caracteriza a nuestras dotaciones.”

También quiso recordar la inmediata marcha del responsable de la Fuerza de Protección de la Armada “mi buen amigo el general Carlos Pérez-Urruti Pérez”

“Mencionar así mismo la importante contribución de la Fuerza de Infantería de Marina, materializada aquí en Ferrol por el personal del (ferrolano) Tercio Norte. Gracias a su profesionalidad y su buen hacer, sin desfallecer a pesar de las dificultades y escasez de personal, podemos desarrollar nuestro trabajo con total seguridad para el personal e instalaciones”.

Tras felicitar a todos los condecorados “Sé que estas recompensas serán un motivo más en el compromiso que habéis jurado de servir a la Armada de la mejor forma y que, conociéndoos, seguiréis cumpliendo ejemplarmente.

Y así forjareis, forjaremos eso que también es la Armada: futuro, que necesita de vuestra lealtad y esfuerzo porque, sin duda, el futuro depende en gran medida de todos nosotros. Los tiempos por venir no son fáciles y nos demandan a todo esfuerzo, imaginación y lealtad. La Armada sabe que cuenta con vosotros y en su nombre os doy las gracias de antemano”.

Se refirió a “a nuestros compañeros fuera del servicio de la Armada, aquí presentes, en situación de reserva y retirados por permitirnos juntar a la familia que somos todos y celebrar juntos nuestra Patrona.

Y decíamos que este día queríamos celebrarlo con nuestros parientes, que en la familia militar y de servicio son los miembros de otros Ejércitos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Nuestro Ferroliño

“También mención especial a la ciudad de Ferrol. Alcalde, muchísimas gracias por compartir este momento con todos nosotros porque al compartirlo tú lo comparten todos los ferrolanos, como lo llevamos haciendo desde hace casi 300 años, y queremos seguir compartiéndolo, por la Armada y por Ferrol y nada mejor que este patio de Armas del que fue en el siglo XVIII el mejor Arsenal del mundo, con los mejores escoltas de Europa atracados en sus muelles para comprenderlo”.

“Trabajamos para Ferrol, para la Armada y, por consiguiente, para España y los españoles y lo hacemos desplegando nuestros buques y nuestros marinos, llevando por esos mundos historia y futuro, pasado y modernidad, siempre con Ferroliño en sus labios, España en el alma y la Armada en el corazón.

Hoy día de nuestra Patrona y como dije el año pasado en esta misma fecha, es difícil no repetirse porque los sentimientos perduran, solo pedimos a cambio además de vuestro apoyo, que de vez en cuando os acordéis, nos acordemos, de que en la mar hay españoles, muchos de ellos de la Armada, y ferrolanos, que navegan, y entonces le pidamos a nuestra Patrona que los proteja y los guarde y los conduzca de su mano al mejor puerto, a su casa”.

Finalizó sus palabras “Y así, uniéndonos Armada y ciudad, como muestra final de esta plegaria les pido a todos que en pie griten conmigo ¡Viva España!, ¡Viva El Rey!, ¡Viva la Armada!” que fue coreado por todos los presentes, terminando con un “Salve Estrella de los Mares”.

HIMNO Y DESFILE

Tras una alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, la Fuerza desfiló ante las Autoridades e invitados dándose por finalizado el acto.

La devoción de las gentes del mar hacia la Virgen del Carmen nace en el siglo XIII y se va fortaleciendo a través de los siglos. En 1901 se establece el patronazgo de la Virgen para la Marina española, declarándose el 16 de julio el día de su festividad