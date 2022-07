Recepción institucional ás formacións participantes no XXXI Festival Internacional de Folclore, Narón

A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidiu o sábado, día 16 de xullo, no Concello de Narón a recepción oficial a representantes das formacións que participaron no parque de Freixeiro, no “XXXI Festival Internacional de Folclore” organizado polo Padroado da Cultura de Narón e con entrada de balde

No acto, que deu comezo ás 12.30 horas, estiveron tamén presentes o edil de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, e o voceiro do grupo municipal do PSOE, David Pita

Ferreiro deu a benvida a Narón a integrantes do Grupo Folclórico Guarionex, de Porto Rico, do Grupo de Bailes Folclóricos Sörbö, de Costa Rica, e da Compañía de Danza Independiente Fusión Folklórica, de México, que estiveron acompañados por representantes do Grupo de Baile Tradicional “Alxibeira”, do Padroado da Cultura de Narón

A rexedora local valorou o feito de poder desfrutar esta noite, e tamén o vindeiro luns día 18 nas Pontes, da actuación destas formacións musicais, “que nos achegan un pouco máis á vosa cultura e as vosas tradicións a través da música, das vestimentas propias dos vosos países, enriquecendo festivais como o que celebramos cada ano en Narón e contribuíndo a difundir o voso intenso labor e aportación cultural na nosa cidade”

Trala intervención de Ferreiro un representante de cada unha das formacións tomou a palabra, coincidindo en agradecer todos eles a Narón o feito de convidalos a esta edición do Festival Internacional de Folclore. Resumiron ademais un pouco a historia de cada formación e recoñeceron que era “un placer” dar a coñecer o seu folclore en Narón. Destacaron tamén a súa paixón pola música e “o esforzo realizado para organizar este festival, que todos os que traballamos nisto sabemos que é moito”

A alcaldesa entregoulles un agasallo a cada unha das formacións convidadas, unha figura artesá realizada con follas das mazarocas do millo e pintadas con tintes naturais que representaban a unha parella de baile, realizadas por artesáns da comarca, “As Lolas da Cascarilla”

Así mesmo os tres grupos convidados entregáronlle á alcaldesa diferentes agasallos representantivos dos seus respectivos países para, finalmente, realizar unha fotografía de grupo no salón de plenos

Ferreiro desexoulles ós grupos unha boa estancia na cidade e reiteroulles o agradecemento por participar no “XXXI Festival Internacional de Folclore”