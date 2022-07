O BNG de Ferrolterra celebrou en Caranza a «Festa da Patria»

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrolterra celebrou na mañá deste venres, día 16, en Caranza a «Festa da Patria«, un acto no que as intervencións políticas misturaronse con actuacións músicais co obxectivo de facer unha chamanda à cidadania a celebrar o «Dia da Patria Galega» e na defensa da plena soberanía para o noso país.

As intevencións políticas que correron a cargo do portavoz municipal en Ferrol, Iván Rivas, do parlamentario galego, Mon Fernández, e de Noa Presas, membro da executiva nacional do BNG, centraronse en «reivindicar na necesidade de Galiza de dotarnos dun novo marco político, superando os límites constitucionais e estatutarios, que permita tomar as nosas propias decisións desde Galiza. Sermos donas e donos dos nosos recursos enerxéticos, económicos e produtivos, e poñelos ao servizo da nosa sociedade, para podermos vivir dignamente do noso traballo. Rematar coa sangría migratoria da nosa mocidade. Frear o espolio do noso país co “boom eólico”, e instaurar unha tarifa eléctrica galega, beneficiosa para as persoas e a actividade económica propia».

Neste acto que finalizou cunha sesión vermú, coa música de Xoán Padín, o BNG fixo un chamamento a secundar a manifestación nacional convocada polo BNG o vindeiro 25 de xullo na cidade de Compostela e animaron a cidadanía a colgar a bandeira de Galiza nas xanelas e balcóns.