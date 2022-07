FIESTAS Y ACTOS EN LA ZONA NORTE ( hasta el 31 de julio)

EN FERROL

-El viernes, día 22, a las 12.00 horas acto institucional organizado por el Concello con motivo del Día de Galicia, en la plaza del Himno Galego. Actuación del Real Coro “Toxos e froles» y ofrenda floral ante el monumento a Xosé Fontenla Leal.

–El Peirao de Curuxeiras (Porto de Ferrol), acoge este viernes 22 de julio la celebración del Ferrol Verán Festival que contará con las actuaciones de:

–Dj Imar Castro (actuará al inicio del evento y durante los cambios de los artista)

–Big Sur (rock, soul, rithm&blues)

–Janis Joplin (tributo)

–Bonnie Tayler

–Sr. X ( ska, reggae, soul)

La apertura de puertas tendrá lugar a las 19.30 horas y el precio de las entradas será desde 22 euros.

EN NARÓN

-Cine de verano-(A las 22,30 horas)

Día 21, en el Centro Social de O Val, proyección de “Goomer”

Día 22, en el Centro Social de Sedes, proyección de “O mago dubidoso”.

Día 28, en la pista polideportiva de San Xiao, proyección de “Dokey Xote”.

Día 29, en la pista polideportiva de San Mateo, proyección de “A galiña turuleta”.

–”Verde que te quiero verde”, a las 12.30 horas del día 24 en la rúa Mariña Española, actuación de Xouvas + Pablo Díaz.

–El domingo 24 de Julio celebración del OCR Cidade de Narón. Es una carrera de obstáculos que se desarrollará en un circuito señalizado y cerrado al tráfico. El recorrido será de 6 kilómetros y los participantes deberán sortear sobre unos 25 o 30 obstáculos.

El evento comenzará a las 10.45 horas con la prueba de la categoría élite.

La prueba se divide en tres categorías:

–Élite: donde se diferenciará entre clasificación individual y clasificación por grupos de edad.

–Popular: habrá clasificación individual por sexo y por equipos.

–Kids: entre 4 y 11 años.

El precio de la inscripción será 34€ para las categorías élite y popular y de 12€ para la categoría kids.

–Oenach en Narón en el que se recrea el escenario de una aldea celta y se reproduce la vida rural de la cultura castrexa, que se celebrará en el Recinto do Trece, en Sedes, desde el día 26 al 28 de Julio . Esta declarada fiesta de interés turístico de Galicia.

-El sábado, día 30, nueva edición del IV Trishark de Narón, evento deportivo de triatlón que reunirá a numerosos participantes de todas las edades. Se llevará a cabo en el Paseo Marítimo de Xubía y comenzará a las17.50 horas con la salida de los participantes de la prueba popular en la modalidad masculina.

La prueba popular estará formada por un circuito de natación de 750 metros, un circuito ciclista de 18 kilómetros y un circuito de atletismo de 5 kilómetros, mientras que la prueba clasificatoria del Campeonato de España comprenderá un circuito de natación de 750 metros, un circuito ciclista de 23 kilómetros y un circuito de atletismo de 5 kilómetros.



-Fiestas de Santiago Apóstol en A Gándara

Sábado 23 de Julio, comienzan las fiestas con una gran verbena a cargo de las orquestas Pasión y Karamba.

Domingo 24, por la mañana habrá dianas y alboradas, dando paso a la sesión vermú a cargo del grupo Jaque. Por la noche, gran verbena a cargo del grupo citado anteriormente y la orquesta Miramar.

Lunes 25 , el día comenzará con dianas y alboradas, seguido, a las 12.00 horas, de la celebración de la misa solemne. Al finalizar el acto, pasacalles a cargo de un grupo de gaitas. La sesión vermú estará a cargo del dúo Matices, formación que también animará la sesión de tarde acompañado de All Stars.

Martes 26, en esta jornada los más pequeños de la casa disfrutarán del Día do Neno.

EN ARES

-El s ábado 23 de Julio , se celebra en el Parque de Rosalía de Castro, en la villa de Ares, una nueva edición de la Festa do Langostino. A partir de las 13.00 hasta las 16.00 horas y desde las 19.30 a fin de existencias, los presentes podrán degustar raciones de este exquisito crustáceo. La ración de langostinos con pan y bebida tendrá el precio de 10€.

–El concello celebra el Día de Galicia los días 25 y 26 de Julio en el Parque Rosalía de Castro.

El sábado 25 tendrá lugar la actuación de la Banda de Música AC Xábrega a las 12.30 horas, y el domingo 26 , actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona a las 20.30 horas.

EN MUGARDOS

– Viernes 22 , a las 22.30 horas los presentes podrán disfrutar con la actuación del grupo América en el Parque de Beiramar en O Seixo.

Domingo 24 , a partir de las 20.00 horas comenzará el Certame de Corais en el Casino Mugardes con San Caetano de Portugal, Coral Polifónica Santa Cruz de Oleiros, Coral Polifónica Caldas de Reis y Coral Polifónica Estelas do Mar.

Domingo 31 , en el campo del río O Seixo a partir de las 22.00 horas se podrá disfrutar de la actuación musical de Antonio Barros.

EN AS PONTES

–Fiestas en honor a la Virxe do Carme. Lunes 18, a las 16.30 horas los más pequeños podrán disfrutar en el parque infantil con hinchables, juegos y fiesta de la espuma. A las 20.30 horas se llevará a cabo el Festival Internacional del Folclore.

A las 22.00 horas las orquestas Los Satélites y Claxxon amenizarán la verbena.

-Festas da Fraga, fiesta de Interés Turístico de Galicia, que se celebrarán en el mes de Julio. Los festejos tendrán lugar desde el 23 al 25 del citado mes , jornadas durante las cuales tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión.

Algunos de los actos programados serán los siguientes:

Sábado 23 , a las 22.00 horas comenzará el Festival Folk da Fraga con Andrés Penabad, Muxarega y Os d’abaixo.

Domingo 24, a las 19.30 horas continuará el Festival Folk con los conciertos de Xabier Díaz e Aldufeiras do Salitre, Lilaina, Xisco Feijoo y La Duendeneta.

Lunes 25, finalizan las fiestas patronales de As Pontes con la celebración de la tradicional y popular Romería de A Fraga, fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia.

A las 13.30 horas la orquesta La Ola amenizará la sesión vermú.

A lo largo de la jornada los presentes podrán disfrutar en la Carballeira de las actuaciones de las charangas: Louband, BB+, DGT y Celtas.

A las 22.00 horas dará inicio la verbena con la orquesta La Ola.

EN MAÑÓN

–El sábado día 23 «I Fiesta del Verano en el Puerto de Bares» organizada por el Centro Social “Estaca de Bares. Sesión vermú a cargo del dúo “Epok” y por la noche, a partir de las 22.00 horas, verbena amenizada por los dúos “Epok” y “La hora bruja”.

– Sábado 30 de Julio, comienzan las fiestas de San Cristóbal de Riberas del Sor, a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne, seguida de procesión. Al finalizar el acto litúrgico, comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta Sinfonía, que también será la encargada de animar la verbena de la noche acompañada de la orquesta Triunfo.

Domingo 31, a segunda jornada festiva comenzará a las 14.00 horas con la celebración de la sesión vermú a cargo de la orquesta Dinastía. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar con atracciones e hinchables.

EN CARIÑO

-El 23 de julio, fiesta gastronómica. Los asistentes podrán degustar pulpo, churrasco y otras comidas populares y disfrutar de 10.00 a 21.00 horas de la feria de artesanía y segunda mano.

A partir de las 11.30 horas se llevará a cabo la I Ruta Motera.

De 16.00 a 19.00 horas habrá juegos populares para niños y adultos. A las 19.00 horas habrá zumba y una demostración de boxeo, y a las 00.00 horas dará inicio la fiesta temática rockera con Dj Pana.

EN CEDEIRA

–El 26 de julio un año más el municipio de Cedeira celebra la fiesta de Santa Ana. Los asistentes a esta jornada podrán participar en los actos religiosos en honor a la Santa, deleitarse con el concierto de la Banda Vila de Cedeira y disfrutar con la verbena.

EN VALDOVIÑO

Domingo 24 de Julio, la primera de las jornadas en honor a Santiago Apóstol que se celebrará en la parroquia de Pantín, dará comienzo a las 00.00 horas con la verbena a cargo de la orquesta La Favorita y el dúo Estrellas.

Lunes 25 , a las 14.00 horas se celebrará la sesión vermú a cargo de la orquesta Nueva Fuerza, que también será la encargada de amenizar la verbena de la noche acompañado del dúo Calú.

Martes 26, en esta jornada el trío Jake será el encargado de poner la nota musical en la sesión vermú, para poner el broche final a estas fiestas.



Los actos religiosos se celebrarán en horario de costumbre.

– Domingo 24 de Julio, comienzan las fiestas del Santiago Apóstol en la parroquia de Lago, a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne en honor al Santo. Al finalizar, se llevará a cabo la sesión vermú a cargo del dúo Calú, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañada de la orquesta Furia Joven.

Lunes 25, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne, seguida de la sesión vermú a cargo del trío Mar de Arousa. Por la noche, gran verbena fin de fiestas a cargo del trío citado anteriormente y la orquesta Cinema.

EN SANDE-A CAPELA

Lunes 25 de Julio, comienzan las fiestas en honor al Santiago Apóstol en la parroquia de Sande, a las 12.00 horas con la celebración de la misa solemne. Al finalizar el oficio religioso, tendrá lugar una gran tirada de fuegos de artificio y la sesión vermú amenizada por el grupo Tokio.

Por la noche, gran verbena a cargo del trío Jaque y el grupo Tokio.

Martes 26, a las 12.30 horas se oficiará la misa solemne en honor al Santo, dando paso a la sesión de fuegos de artificio. Al finalizar, gran sesión vermú a cargo del grupo Pasión, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañada de la orquesta Panamá.

EN ORTIGUEIRA

– Viernes 22 de Julio , comienza la fiesta en honor a Santa María Magdalena a las 12.30 horas con la salida de la procesión acompañada por el Grupo de Gaitas de Ortigueira. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne, seguida de la sesión vermú a cargo del grupo Alma Latina.

Por la noche, a partir de las 22.30 horas, se celebrará la verbena a cargo del trío Harmonía Coruña, el grupo Alma Latina y la disco móvil Pisando Pista con el Dj Pim Pan.

Sábado 23 , la sesión vermú de esta jornada estará a cargo de JM. Por la tarde-noche se celebrará una gran sardiñada, dando paso a la verbena fin de fiestas amenizada por JM y la disco móvil Pisando Pista con el Dj Pim Pan.

– Domingo 24 de Julio, comienzan las fiestas en honor al Santiago Apóstol de Cuíña con el pasacalles a cargo del grupo Os Devotos. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne, seguida de procesión. Al culminar los actos religiosos, comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta Suavecito, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañada del dúo Maracaibo y la discoteca móvil Pisando Pista con el Dj Pim Pam.

Lunes 25, el Grupo de Gaitas de Ladrido será el encargado de poner la nota musical en el pasacalles. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne con procesión, seguida de la sesión vermú a cargo de la orquesta Principal.

Llegada la noche, a partir de las 22.00 horas, gran verbena a cargo de la orquesta Principal y el dúo JM Show.

Martes 26, en la última jornada festiva los asistentes podrán disfrutar, a partir de las 19.30 horas, de una gran churrascada.

–El municipio de Ortigueira celebrará sus fiestas patronales en honor a Santa Marta del 27 al 31 de Julio .

Miércoles 27 , a las 21.00 horas se procederá a la lectura del pregón en el Cantón con Obdulia Dopico (Luli).

A partir de las 22.30 horas dará comienzo una gran verbena en la Penela a cargo de la orquesta Saudade.

Jueves 28 , a las 12.00 horas se producirá la salida de bandas con:

-Escola de Gaitas de Ortigueira

-Banda de Gaitas de Ladrido

-Banda de Gaitas do Ortegal

-Banda de Música de Ortigueira

-Banda de Rianxo

-Banda de Ribadulla

A las 19.30 horas, cante y baile tradicional con AC Troula do Ortegal y a las 23.00 horas las orquesta Finisterre y Cinema amenizarán la verbena.

Viernes 29 , a las 12.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a la patrona Santa Marta, seguida de una espectacular traca y procesión.

A las 20.00 horas la Banda de Música de Ortigueira ofrecerá un concierto en el Cantón.

A las 23.00 horas comenzará la gran verbena con la orquesta Panamá y posterior sesión de fuegos de artificio. Al finalizar los fuegos, el grupo de rock&soul Broken Peach ofrecerá un concierto.

Sábado 30 , a las 12.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a la Virxe da Caridade do Cobre, seguida de una espectacular traca y procesión. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú amenizada por Airiños de Fene.



Por la tarde, a partir de las 17.30 horas se celebrará el Día do Libro con el I Encuentro de libro y autores en la plaza Isabel II. A las 19.00 horas se celebrará el Día do Neno con Cirqueiras (malabares, música y acrobacias).

La gran verbena de las 23.00 horas estará amenizada por el grupo Assia y la macro disco móvil Chocolate.



Domingo 31 , el Día da Xira comenzará a las 11.00 horas con una gran xira amenizada por los gaiteiros en el Pinar de Morouzos. A las 22.30 horas el grupo Pasión amenizará la verbena en el Cantón.

EN SILLOBRE-FENE

–Fiesta religiosa en honor a la Virxe do Carme y Santa Mariña.

Lunes 18, a las 8.00 horas de la mañana el disparo de 21 bombas de palenque anunciará el inicio de la jornada. A las 12.30 horas se oficiará la misa solemne con posterior procesión y salida de todos los Santos en la compañía de la AM Virgen del Carmen de Ferrol. A continuación tendrá lugar una tirada de bombas, seguida de la sesión vermú a cargo de la orquesta Foliada.

Por la noche, gran verbena a cargo de Los Coleguitas y la orquesta citada anteriormente Foliada.

Martes 19, la última jornada festiva se iniciará a las 8.00 horas con el lanzamiento de 21 bombas de palenque. A las 12.30 horas dará comienzo la misa solemne seguida de la procesión y tirada de bombas. Posteriormente tendrá lugar la sesión vermú amenizada por la orquesta Miramar.

Por la noche la citada orquesta Miramar y el grupo CQC pondrán la nota musical a la verbena fin de fiesta.

– Sábado 23 de Julio , comienzan las Fiestas Patronales de Barallobre, a las 16.00 horas con el pasacalles a cargo de Os de Sempre de Barallobre. A las 22.00 horas tendrá lugar el saludo de las vísperas de las fiestas.

Domingo 24, a las 14.00 horas los asistentes podrán acudir a la degustación de “producto marisqueiro da ría”, que estará amenizada por el grupo Pasión. Por la noche, a partir de las 22.30 horas, gran verbena a cargo del grupo Pasión.

Lunes 25, comienza la jornada con el disparo de 21 bombas de palenque, seguido, a las 12.30 horas, de la celebración de la misa solemne en honor al Santiago Apóstol. A las 14.00 horas se podrá disfrutar con la exhibición de fuegos de artificio, seguido de la sesión vermú a cargo de la orquesta D´Noche. La verbena estará amenizada por la orquesta D´Noche y el grupo Pasión.

Martes 26, a las 9.00 horas tendrá lugar el disparo de 21 bombas de palenque y a las 10.30 horas saldrá la procesión acompañada de una banda, que dará paso a la procesión marítima. Al finalizar se oficiará la misa solemne y acto seguido tendrá lugar una gran tirada de fuegos de artificio. La sesión vermú estará a cargo de la orquesta Furia Joven, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañada por el dúo La Hora Bruja.

EN AS SOMOZAS

Sábado 23 de Julio, en el primer día de fiesta que se celebrará en el municipio en honor al Santiago Apóstol se celebrará una gran verbena a cargo de las orquestas Olympus y Panamá.

Domingo 24, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en la Iglesia Parroquial, seguida de la sesión vermú a cargo de Ritmo Joven. Por la noche, gran verbena a cargo de las orquestas París de Noia y Panorama.

Lunes 25, en este día se oficiarán misas a las 9.30, 10.30, 11.30 y 13.00 horas, siendo esta última la misa solemne en honor al Apóstol. La sesión vermú y la verbena estarán a cargo del grupo Trébol.

Martes 26, en la última jornada festiva se celebrará la Festa do Neno.

EN CABANAS

El municipio de Cabanas celebra su fiesta en honor a Santa Marta los días 29, 30 y 31 de Julio .

Viernes 29 de Julio , comenzarán las fetividades con la celebración de Santa Marta Pequena, a las 16.30 horas con A Eira do Paporrubio, para dar paso al «Concertaso na Horta» de Brais das Hortas a las 18.30 horas. A las 20.00 horas será el turno de A Gramola Gominola con «As que máis molan da Gramola».

A las 22.30 horas De Vacas pondrá la nota musical con «Tour Vacanal».



Sábado 30 , a las 13.30 horas dará comienzo la sesión vermú con Vand 4. A partir de las 21.00 horas los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Mekanika Rolling Band y Os Mecánicos na Movida dos 80.

Domingo 31 , a las 13.30 horas la sesión vermú estará amenizada por Bitch Boys. Por la tarde, a las 18.00 horas se celebrará la Troula da Verba.

Entre el viernes 29 y el domingo 31 se celebrará a lo largo del Paseo da Madalena la Feira de Santa Marta, con puestos de artesaníay alimentación.

EN PONTEDEUME

El sábado, día 23, «Foliada Cultural no Castelo de Andrade» .“Os Irmandiños no castelo de Andrade”.

Delante do Castelo. A las 19,00 horas Diego Bernal tratará sobre “Andrade un apelido eumés medieval”; a las 19,30 h. Xosé Miguel Andrade hablará sobre “Roi Xordo e Alonso de Lanzós en Pontedeume”. El acto finalizará con música medieval a cargo de Doa Dúo