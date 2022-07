El Grupo Parlamentario del PP pedirá al Parlamento que el gobierno central le dé prioridad a Ferrol

El Grupo Parlamentario del PP de Galicia se reunía este lunes en Ferrol para abordar la actualidad política, con especial énfasis en la ciudad y en su comarca.

Tras la reunión, el portavoz popular Pedro Puy reconocía que Ferrol “é un motivo de preocupación”, en una etapa en la que toda Galicia “está a vivir ás consecuencias das dúas crises.”

Antes de entrar en detalle con la ciudad de Ferrol, el portavoz quería tener unas palabras de ánimo con todas las personas afectadas por los incendios que están asolando varias localidades gallegas “tras unha climatoloxía excepcional en zonas innacesibles, afectando a zonas de alto valor ecolóxico e afectando con incendios en casas habitadas.”

En relación a Ferrol, uno de los temas clave era la situación de la “industria naval e o declive da cidade, que vai vencellado á industria local”. Para ello, se apoyaba en los últimos datos publicados por el INE de las 125 ciudades más pobladas de España, en la que Ferrol es la localidad “coa menor taxa de actividade, a de maior mortalidade e a de menor natalidade.”

Para Pedro Puy, Ferrol y su comarca “teñen futuro”, queriendo poner en valor el Pacto de Estado iniciado en el mandato de Alberto Núñez Feijoo “cun centenar de medidas” y la respuesta que obtuvieron por parte del gobierno central y del gobierno local “foi o silencio.”

Aprovechando esta visita a la ciudad, el portavoz del Grupo Parlamentario popular afirmaba que registrará una iniciativa parlamentaria para solicitar al gobierno central “o seu compromiso con Ferrol e comarca, coa aposta polos sectores tradicionais e a peatonalización dos sectores de futuro.”

En esta iniciativa, los populares pedirán que se dote con presupuestos, entre otras medidas, la modernización de las instalaciones de Navantia Ferrol “co estaleiro 4.0 e o dique cuberto”, unas obras que están justificadas en la época de la pandemia “onde os buques precisan asistencia e non depender dos estaleiros doutros continentes”, como también las mejoras de las conexiones ferroviarias “incluindo A Coruña-Ferrol no transporte de mercadorías e a mellora da liña Ferrol-Ribadeo.”

José Manuel Rey Varela: “Ferrol precida do apoio de todos para saír do momento no que se atopa”

El presidente del PP de Ferrol y diputado autonómico, José Manuel Rey Varela hacía un balance “moi satisfactorio” de esta reunión del Grupo Parlamentario celebrada en la ciudad, la cual necesita “do apoio de todos para saír do momento no que se atopa”, por lo que es importante “unir esforzos.”

El Pacto de Estado por Ferrol es una medida “extraordinaria”, lamentándose de la falta de respuesta de la administración del Estado y de la administración local “pero que conta co apoio da Xunta”, destacando las inversiones en el Centro Tecnológico del Naval y el Centro Mixto de Investigación Naval.

En el apartado de los fondos europeos, la Xunta de Galicia los impulsa poniendo como ejemplo a la Autoridad Portuaria “coa nave de Nervión da eólica mariña, unha das actividades económicas máis importantes para o futuro”, que se suman a otras declaraciones del Consello da Xunta como el de Reganosa EDP o el de neumáticos en As Pontes, el de metanol verde en Mugardos o el de Recinor en As Somozas.

José Manuel Rey Varela también quería recordar la inversión de 50 millones de euros en la ampliación del CHUF, la rehabilitación de Ferrol Vello en el Plan Rexurbe, el albergue de peregrinos que va a iniciar próximamente sus obras o el Campus Industrial.

El popular no quería negar a “boa vontade” del gobierno municipal, aunque quería poner en duda los datos ofrecidos de la recuperación de la ciudad “xa que seguimos sen solo industrial, porque o convenio con Defensa aparece e desaparece, non hai nin rastro do PXOM”, al mismo tiempo que se lamentaba que se han perdido 6 millones de euros del Plan Rexurbe, como también los 100 millones de euros que estaban en los Presupuestos Generales del Estado en el taller de subbloques de Navantia Ferrol “por non ter a licenza concedida entre dúas administracións da mesma cor política, un problema importante”. En relación a la concesión de las licencias, el popular se lamentaba que cualquier ciudadano o pequeño empresario “teña que esperar 18 meses para ter unha licenza.”

Otro tema que el presidente del PP de Ferrol no quería dejar pasar por alto era el retraso en los presupuestos del Concello de Ferrol “onde imos ao oitavo ano seguido no que os orzamentos non estarán a 1 de xaneiro”, cuando en la actualidad no está presentado el borrador de los presupuestos de 2022 “xa que terían que estar presentados os de 2023.”