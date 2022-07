Actividades con motivo del 25 de julio en Moeche

El Ayuntamiento de Moeche lleva varios años preparando un programa cultural especial con motivo del 25 de julio Día de Galicia, fiesta autonómica y estatal que este año cae en lunes.

Se presenta, por tanto, un fin de semana prolongado y festivo que los departamentos de Cultura y Turismo llenarán de propuestas que tendrán, en gran medida, el castillo como escenario principal.

En este sentido, el viernes 22 por la tarde se podrá participar en una ruta turística, organizada en colaboración con el Concello de San Sadurniño, para conocer la relación histórica entre las fortalezas de Naraío y Moeche, mientras que por la noche habrá una visita teatralizada «O castelo non é para nos» que tuvo que aplazarse hace unos días.

El sábado 23 es día de feria y el domingo 24, víspera del 25J, se reedita la «Noite de Galicia no castelo de Moeche» con música en directo y un recorrido nocturno por sus salas, iluminadas para la ocasión.

El lunes 25, como colofón, tendremos una nueva oportunidad de adentrarnos literalmente en el interior de la Tierra reservando plaza en la georuta Mina Piquito que se desarrollará en dos turnos, a las 16:30 y otro a partir de las 18:40

Según informan desde la Oficina de Turismo, este viernes 22 a las 16:00 horas dará comienzo la ruta guiada entre los castillos de Naraío y Moeche , dos fortalezas que por su proximidad y su pasado común forman un conjunto singular para dar a conocer el medieval gallego, además de ser enclaves fundamentales para entender las Revoluciones Irmandiñas del siglo XV.

La ruta, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de San Sadurniño, comenzará en Naraío y llegará a Moeche, cada uno en su propio vehículo, realizando diferentes paradas en lugares destacados por su valor patrimonial e histórico. La ruta es gratuita y requiere inscripción previa llamando al 981 404 006 enviando un correo electrónico a turismo@moeche.gal o rellenando este formulario online

El citado viernes a las 21:00 horas tendrá lugar en la fortaleza la primera de las tres visitas teatralizadas que están previstas para este verano, muy relacionadas con el episodio de la Gran Guerra Irmandiña de 1467 a 1469. Tras la inmisericorde represión de la revuelta, Pedro Álvarez de Osorio, Conde de Lemos y noble más poderoso de Galicia en ese momento organiza junto a su mujer, Beatriz de Castro, una gran fiesta de reinauguración del castillo que esperan sea recordada para siempre. Pero nada saldrá como ellos piensan.

Ese es el punto de partida de “O castelo non é para nos” una ficción de 45 minutos preparada a tres bandas por Raquel G. Crespo, Susana Crespo y Yago Espasandín, con el asesoramiento en este caso del técnico municipal de turismo, Ramón Carballeira. En ella se entrelazan hechos históricos documentados con argumentos en clave de humor, con el objetivo de que el público sea invitado a su vez a la fiesta de inauguración de los Lemos y testigo de las tribulaciones de don Pedro y doña Beatriz.

Las entradas, que se deben recoger en el castillo, tienen un precio único de 5 € para mayores de seis años. Es necesario reservar con antelación llamando al Ayuntamiento, contactando con Turismo o rellenando este formulario

Sábado de feria y más actividades el domingo y el lunes

El sábado día 23, día de feria en San Ramón y buena oportunidad para conseguir un buen precio con producto fresco y elaborado, o para empaparse de tradición en una de las pocas ferias que mantiene su esencia en el norte de la provincia de A Coruña.

Como alternativa, cabe recordar que relativamente cerca, en Cerdido, también se desarrollará este jueves, día 21 de julio, la georuta del Cobre , visitando, entre otros espacios, el complejo minero de Os Carrís/A Barqueira, que estuvo en funcionamiento hasta finales de los años 60 del siglo pasado igual que Mina Piquito. A esta última mina, situada en Santa Cruz, se podrá acceder con reserva previa (9 € por persona) la tarde del lunes 25 en dos turnos: de 16:30 a 18:30 horas, y de 18:40 a 20:30 horas.

Por su estado de conservación y los fenómenos observados en sus galerías, Mina Piquito es probablemente uno de los espeleotemas más llamativos del noroeste peninsular. En las galerías aún quedan restos de la actividad minera, caminos, vigas, etc., pero destacan las estalagmitas y estalactitas de color azul y verde de gran vivacidad que se han ido formando desde que se cerró la mina.

El recorrido por el interior de Mina Piquito cerrará las actividades con motivo del 25 de julio. No obstante, un día antes, el domingo 24 a partir de las 21:00 horas, tendrá lugar la “Noite de Galicia no castelo”. Se podrá visitar la fortaleza por la noche, que también contará con el escenario musical del dúo de cuerdas, violín y violonchelo The Duelist que ofrecerá su repertorio clásico entre las 22:30 y las 00:00 horas .

Junto a la música clásica, los diferentes espacios del castillo se iluminarán con luces tenues para vestir adecuadamente la velada que también permitirá admirar la exposición «A nosa tradición na madeira» del ebanista local José Fernández Hermida

Las reservas de entradas (al precio general de 4 €) deben realizarse en las direcciones de Turismo o en el siguiente formulario