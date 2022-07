Concentraciones de protesta por la situación planteada por el transporte público de viajeros

Este miércoles, a las ocho y media de la tarde, estaban convocadas concentraciones por parte de los gobiernos locales ante varios concellos de la zona norte con el fin de protestar por la situación planteada por el transporte público de viajeros tras diversas protestas de los usuarios contra la empresa adjudicataria.

En el transcurso de las concentraciones en Ares, Pontedeume, Cabanas, A Capela, As Pontes, Fene, Ferrol, Miño, Monfero, Narón y Neda se dio lectura a un manifiesto conjunto en el que se insta a la Xunta a atender las reivindicaciones de las usuarias y usuarios de este servicio, que acumula una serie de deficiencias, como la supresión de rutas y frecuencias, incumplimiento y supresión de horarios, carencia de refuerzos en las paradas con más demanda, etc.

“Ante esta caótica e lamentable situación, gran parte dos Concellos afectados reunímonos co obxectivo de facer unha petición de resolución inmediata deste conflito. Demandamos que se cumpran as condicións do servizo de transporte interurbano de xeito inmediato, tal e como establece o contrato licitado pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade”, se señalaba en el manifiesto.