Ferrol acolle a celebración da “VII Ruada” para conmemorar o Día da Patria Galega

Este sábado 23 de xullo a partir das 12 horas percorrerá as rúas de Ferrol unha nova edición da “Ruada do Día da Patria Galega”, convocada polo BNG, a CIG, a Fundaçom Artábria e a Plataforma Vía Galega.

Este acto ten como finalidade comemorar o Día da Patria Galega, «visibilizar a nosa identidade nacional e os nosos símbolos nun ambiente distendido pero cargado de reivindicación, reclamar o dereito do noso país á ter plena soberanía e avanzar na construción dunha república galega.«

Así mesmo reivindicar que «aínda que somos unha nación carente de Estado, como tal nación, podemos definirnos sen complexos; sen medo a demandar democraticamente o noso recoñecemento coma suxeito do dereito de libre determinación e, consecuentemente, esixir o dereito a decidir sobre todos aqueles aspectos que garantan anosa continuidade e o noso futuro. Convencidas de que canta máis soberanía e capacidade de decisión, máis benestar e desenvolvemento social e económico teremos os galegos e galegas.«

Esta marcha, que este ano chega á súa sétima edición, ven percorrendo as rúas de Ferrol co obxectivo de «visibilizar a nosa bandeira e facer unha chamada a participar nos actos que o 25 de xullo as organizacións soberanistas galegas celebran en Santiago de Compostela.«

Esta comitiva partirá da praza do Himno Galego às 12 horas e logo de transitar polas rúas do centro de Ferrol rematará na praza de Armas e as entidades convocantes convidan a todas as persoas «a sumarse á mesma lucindo a bandeira galega.»