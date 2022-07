«Sons da Terra» ciclo de conciertos impulsado por Equiocio

Equiocio Consciente Mar y Tierra recupera en su edición 2022, que tendrá lugar del 4 al 7 de agosto en Covas (Ferrol), la música como ingrediente importante de su oferta de ocio.

La organización programa varias noches de conciertos, agrupadas bajo el título de “Sons da Terra Estrella Galicia-Xacobeo 2022” con un cartel protagonizado en exclusiva por bandas locales, alguna tan célebre como Los Limones.

Tras un paréntesis de dos años, motivadopor las restricciones derivadas de la pandemia, la música vuelve a hacer hueco en la programación del certamen ecuestre y de ocio familiar con una oferta de directos con marcado sabor local. Una apuesta por los músicos y bandas de Ferrolterra, que busca mostrar al público la variedad y calidad existente en la zona.

Equiocio incluirá conciertos las noches del viernes 5 y el sábado 6 de agosto, a partir de las 21.30 horas. La primera jornada tendrá como protagonistas a Carlos Mosquera “Mos” y a Malditos Pendejos. Dos nombres ya consolidados en el panorama musical gallego.

El actor y compositor naronés Mos abrirá la velada musical con su particular estilo, con influencias del folk rock americano, country, funki o pop, interpretando temas de sus álbumes “De paso” y “Contracorriente”. Tras él, los sonidos más rockeros se apropiarán del escenario. El contundente directo de Malditos Pendejos cerrará la noche a lo grande con canciones como las recogidas en «El puto rock & roll» y en “Revivir” sus dos discos.

El cartel del sábado trae a Susana Adalid, una voz espectacular, curtida haciendo versiones de clásicos del rock y pop de todos los tiempos, que actualmente forma parte de un dúo tributo a The Cranberries. Y Los Limones, referencia del pop rock de los 90 y a punto de cumplir 40 años en los escenarios, harán repaso de su extenso repertorio. No faltará el mítico “Ferrol”, todo un himno de los de Santi Santos que no entiende de edades, ni las canciones de su más reciente trabajo “La niña bonita”.

La música de “Sons da Terra Estrella Galicia- Xacobeo 2022” permitirá prolongar la actividad en As Cabazas hasta primeras horas de la madrugada, haciendo viable el plan cena-concierto, una vez finalizada la competición hípica, sin moverse del recinto de Equiocio Mar y Tierra. La entrada será libre y completamente gratis