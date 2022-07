Bernardo Fernández (PSOE) le pide a la Xunta que reflexione sobre la problemática del transporte metropolitano

El secretario xeral de ña Agrupación Provincial Socialista de A Coruña, Bernardo Fernández, le pide a la Xunta que “reflexione sobre o que pasa desde hai dous anos co transporte metropolitano, que escoite as innumerables queixas dos usuarios e aplique medidas correctoras”.

Fernández participó en una de las concentraciones celebradas en once concellos de Ferrolterra para exigir “solucións aos problemas do transporte metropolitano, que afecta a milleiros de persoas só nesta comarca”. “A xunta négase a recoñecer o problema pero esta non é unha cuestión política; os concellos o único que facemos é recoller e dar eco ás queixas dos usuarios, que ven como desde hai dous anos o servizo empeorou”, señaló.

“Co adxudicación do contrato que entrou en vigor hai dous anos, chegaron os problemas coa supresión de liñas, cambios de horarios, ou días que

directamente o autobús non chega; moitas deficiencias que a conselleira négase a admitir, polo que non aplica as medidas necesarias”, afirma Fernández.

En palabras del secretario xeral de los socialistas de la provincia, “o transporte metropolitano é un servizo indispensable, polo que a Xunta de Galicia debe

reconducir a súa postura de forma inmediata”.