Gran brillantez en la Jura de Bandera de 158 marineros en la Escuela «Antonio de Escaño» en Ferrol

(P.S.-gráficas Galicia Ártabra)-158 Marineros que están realizando la fase de Formación General Militar en las Escuela de Especialidades de la Armada “Antonio de Escaño” y de la Estación naval de La Graña. (ESENGRA) han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este sábado, día 23 de julio, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la Plaza de Armas de la “Escaño”, presidida por el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

El recinto de la Escuela se encontraba engalanado en una jornada festiva en la que estuvieron presentes varios centenares de familiares de los nuevos marineros, acto desarrollado con un inmejorable tiempo veraniego.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos, escuadra de gastadores de la de la Escuela así como la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y la banda de cornetas y tambores de la «Escaño». La Fuerza estaba al mando de la Jefa de Instrucción de la Escuela CC Mónica Rey.

Entre los asistentes se encontraban la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el primer teniente de alcalde de Ferrol, Antonio Golpe; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el comisario jefe de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena: el Comisario Jefe de la Policía de Ferrol-Narón, Javier María de Loresecha; y el Jefe de la Policía Local José Antonio Chao Cabana.

La representación militar estaba formada, entre otros, por el Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra general de división Juan Francisco Arrazola Martínez, con base en A Coruña; el Delegado de Defensa en Galicia, coronel del ET Antonio Bernal; coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Francisco Guerrero Mayol; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, CF José M. Faraldo Sordo; así como los CF Tomás Luís Cordón Schasflause y José Luía Guevara Romero. que el próximo día 27 tomarán el mando de la “Escaño” y la ESENGRA; además de distintos comandantes de buques y dependencias de la Armada y representaciones del Ejército de Tierra y Guardia Civil.

A las doce menos diez de la mañana se incorporó al Batallón y se rindieron honores a la Bandera Nacional de la «Antonio de Escaño».

A las 12 horas, con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Ignacio Frutos Ruiz, que fue recibido por los Comandantes-Directores de la Escaño, CN Manuel Aguirre González, y de la ESENGRA Francisco Javier Vázquez Sanz, y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música y la Banda de cornetas y tambores la «marcha de Infantes” pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Eran las doce y veinticinco de la mañana cuando se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el capellán castrense, Jorge Amado , rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 158 marinos, desfilaron, uno por uno, ante la Enseña Patria, bajando la cabeza ante ella y besándola, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la bandera, de tres en tres en señal de que España acepta su juramento o promesa, mientras la Unidad de Música interpretaba la tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma).

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA «ESCAÑO»

A continuación el comandante-director de la Escuela, capitán de navío Manuel Aguirre González se dirigió a todos los presentes, con unas emotivas palabras en las que en primer lugar agradeció la presencia del Almirante Jefe de Personal y resto de autoridades presentes «en este acto tan importante para estas Escuelas y la Armada».

La bandera y el cumplimiento del deber

«Hoy es un día importante para las Escuelas de la Armada en Ferrol, para la Armada, y muy especialmente para los 158 nuevos marineros del primer ciclo de 2022 que con el Acto de Jura de Bandera dan comienzo a su vida militar, y que en pocos meses, tras su periodo de formación, pasarán a formar parte de las dotaciones de los buques y unidades de la Armada.

Marineros, en el día de hoy celebramos el acto más importante en la carrera de un militar, el juramento ante la Bandera. Bandera que simboliza a España, que es símbolo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria, representa los valores superiores expresados en la Constitución, y que pertenece a todos y cada uno de los españoles allí donde se encuentren, tanto en la mar como en tierra.

El compromiso que hoy habéis adquirido va más allá de un acto administrativo en el que se inicia una vinculación laboral con la Armada. Os habéis comprometido a hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, garantía de los deberes y derechos fundamentales de los Españoles.

Os habéis comprometido a cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, lo que sin duda os llevará a renuncias personales y sacrificios, recordad, como rezaba una placa en la vieja fragata “Cataluña”, que el cumplimiento del deber es la más preciada virtud que puede ostentar el hombre de honor

Pero hay dos aspectos en este compromiso que hacen que los militares seamos diferentes, la obediencia y el respeto al Rey y a nuestros Jefes, lo que nos indica la importancia de la disciplina como principal pilar de los ejércitos y la Armada. Y lo que realmente nos hace especiales, el compromiso de, si es preciso, entregar nuestra vida en defensa de España. Este último y más elevado sacrificio que miles de marineros y soldados españoles, asumieron a lo largo de los siglos y en todos los lugares y mares del planeta».

«Hoy ingresáis en la Armada, y vestís con orgullo nuestro uniforme, uniforme que lleva impreso una serie de valores, Patria, honor, valor, disciplina, lealtad, espíritu de sacrificio, sentido del deber, compromiso, compañerismo… Solamente conseguiremos alcanzar el éxito en las misiones que nos encomienden si nos mantenemos firmes en estos valores y virtudes militares.

Estos valores, que definen nuestra identidad, han sido, son y serán el pilar fundamental de la Armada; de una Armada que ha proporcionado a España páginas gloriosas de nuestra historia. Una historia compartida por españoles que, como vosotros, decidieron ofrecer su vida en defensa del gran país que es España».

Una Armada moderna

«Os espera una Armada moderna, con buques como las fragatas “Álvaro de Bazán” que se encuentran entre las mejores del mundo y con planes de crecimiento con las nuevas fragatas F-110 o los submarinos S-80, que supondrán un salto ecnológico y que necesitaran de dotaciones preparadas, con conocimientos en nuevas tecnologías. Aprovechad esta oportunidad y esforzaros en vuestra formación y adiestramiento.

Será vuestra determinación para vencer los obstáculos que se os presenten, y vuestro esfuerzo los que os colocaran en el sitio donde merezcáis estar. En esta navegación os aseguro que siempre contareis con el apoyo de vuestros jefes y compañeros.

En nuestras manos no sólo está el legado de nuestra historia, sino también el presente y futuro de la Armada. Recordad siempre que para los que servimos a España en la Armada mucho más importante que nuestros logros individuales está que España y los españoles se sientan orgullosos de su Armada y, a partir de hoy, también vosotros asumís esta responsabilidad».

Por último, os exhorto a todos, como dice el AJEMA, “a que sigáis manteniendo el rumbo firme para que nuestra Institución continúe siendo un instrumento eficaz al servicio de los intereses de España, en y desde la mar”».

Felicitación a familiares y mandos

Seguidamente se dirigió a los familiares y amigos «Estad orgullos de estos marineros, tenéis motivos para ello. Han trabajado, se han esforzado no siempre en unas condiciones fáciles y han superado con su esfuerzo su periodo de formación militar» y felicitó a los mandos de brigada, «por el trabajo, el esfuerzo realizado, no siempre en las mejores condiciones, con dedicación plena y sin horarios, que nos ha permitido superar todas las dificultades y llegar al día de hoy cumpliendo la misión encomendada . En mi nombre y en el del director de la ESENGRA, BRAVO ZULU».

Finalizó con unas palabras llenas de emoción, a escasas fechas de su cese en el cargo , en las que agradeció al Almirante y al personal que compone el Arsenal el apoyo que siempre han prestado a las Escuelas, así como a la dotación de la Escuela, profesores y personal de apoyo y servicios, tanto civil como militar, su trabajo, colaboración y esfuerzo, «muchas veces más allá de lo exigible».

«La Armada puede estar tranquila porque la dotación que marina esta Escuela tiene un nivel de compromiso y profesionalidad que garantizan el cumplimiento de la misión encomendada. BRAVO ZULU con letras mayúsculas. Esta felicitación la hago extensiva al personal de nuestra escuela hermana de la Estación Naval de la Graña».

Terminadas estas palabras se dieron las voces de lealtad a SM El Rey con el «Viva España!, ¡Vida El Rey!.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Los directores de las dos Escuelas depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades.