OLA FERROL- Finaliza julio, llega agosto, Recuerdos, felicitaciones, y mas.

Carlos Barcón Collazo, periodista vocacional

FINALIZA JULIO, LLEGA AGOSTO

A punto de finalizar el mes de julio, con algunos días de excesivo calor, a lo poco acostumbrados que estamos los ferrolanos de toda la vida, porque seguramente muchos aún recordemos, de viejos tiempos, la lluvia era siempre incesante durante casi todo el año. Todo al completo, y por ello era imprescindible tener a mano no solamente el paraguas, sino la gabardina, la gorra, el impermeable, el chubasquero, la trinchera, las botas….

Por eso ahora podemos presumir y disfrutar de tener uno de los mejores tiempos del país y encima con una ciudad todo tranquilidad y con una gastronomía de primera.

Pero ya se nos vá el caliente mes de julio, aunque nos queda disfrutar de un merecido agosto, el mes de la abundancia, ya que no en vano se dice que hace su agosto quien saca provecho u obtiene grandes ganancias de cierta circunstancia o cosa., o el denominado por autonomasia, el mes de la vagancia activa, que es la vacanza. Mes de vacaciones, mes augusto y con gusto. Mes harto retratado. Los pintores lo han representado con cuerno de la abundancia, con cara de sol, cabellos de rayo, cuerpo robusto y lozano, carne dorada y mano repleta de espigas y frutos… Pero sobre todo el agosto es el mes relajado de las siestas silenciosas, de la brisa del mar al atardecer, sobre todo de ese mar próximo y de eso si que podemos presumir, entre otros, de nuestros mares y playas…. de San Jorge, Doniños, Cobas, Esmelle….

PACO QUIROGA, PREMIADO

Y recibo gratas noticias desde Vigo, de mi viejo amigo Paco Quiroga, capitán de navío ing (r), fundador y canciller de la Cofradía Europea de la Vela, de la que me siento muy honrado de pertenecer, de que el Chefe do Estado Maior das Forzas Armadas de Portugal, Almirante Antonio Riveiro, le acaba de conceder la Cruz de San Jorge y que precisamente este día 23 del actual se le impuso en el Cámara Municipal de Porto, en el transcurso de una cena, con motivo de la Regata Discoveries Race 2022 y 500 años de la primera vuelta al mundo.

Enhorabuena a este significado marino que no solamente se ha conformado con disfrutar del mar y sus enormes posibilidades, sino que se viene dedicando con toda intensidad y profesionalidad a la promoción del deporte náutico, muy especialmente a la Vela, donde cuenta con un excelente curriculo, y que aquí en Ferrol lo dejaría bien reconocido con actuaciones como la celebración de la Iniciativa Ferrol 97-99, celebración de la Copa Galicia, (agosto del 1987).. etc. etc…

FALLECIMIENTO DE ENRIQUE CUBEIRO (1933-2022)

Y no todas van a ser alegrías y en este sentido me llegan las noticias de Madrid, de su hijo, el marino, pintor y escritor Enrique Cubeiro Cabello, en el sentido de que su padre, Enrique Cubeiro Rodríguez acaba de fallecer hace días.

Un reconocido y apreciado pintor, buen amigo, que aunque residiendo en Madrid desde hace muchos años por su profesión, funcionario del INI, nunca ha dejado de retornar con frecuencia a Ferrol y sobre todo a Valdoviño. Lo conocí en su día, por medio de mis también recordados amigos, su hermana Pitusa, Lucas Girón, Quinín… allá por el 1983 -que memoria aún tengo…– en una exposición en la villa de Pontedeume, en el aula de cultura de la Caja de Ahorros… continuando amistad, hasta hace poco tiempo, que le pedía a él y a su hijo, también pintor, fotos de él y de sus cuadros, siendo un privilegiado al tener dos obras suyas, una de ellas la titulada «Símbolo cósmico-religioso para el Cabo Ortegal (1987)».

Aunque nacido en Lugo un 16 de noviembre del 1933, a los dos años se trasladaría a Ferrol, y más tarde, a Madrid. Por lo que me contaba nunca había estudiado en Escuela de BB.AA., ni llevaría a cabo ningún curso de pintura… y que solía pintar en la terraza de su casa madrileña, no siguiendo a ningún pintor, pero si evolucionando desde un neofigurativo muy esquemático hacia una pintura muy automática, muy gestual, pintando, de vez en cuando, entre cuadro y cuadro no figurativo, temas de playas atlánticas, playas o arenales, que titularía el regreso de Ulises… Por la mar de la Frouxeira, conocería a los pintores Leyra Domínguez, Imeldo Corral o Paco Yglesias, entre otros, en plena faena pictórica.

Había celebrado exposiciones en Cáceres (1977), Sala Algalia de Ferrol, (1979), en Pontedeume (1983).. amén de otras, así como tuvo buenas criticas y su obra y vida reproducida en el agotado libro de la SAF, «»Pintura Ferrolana» (1987).

Ahora su nieta, Paloma, junto con su hijo, acaban de editarle un opúsculo, con prólogo de la propia nieta, texto de su hijo, «un gran pintor desconocido» y notas del finado Enrique Cubeiro Rodriguez (1985), así como reproducción de cuadros destacados de tapas comprendidas entre 1977-2001. Un pintor siempre con verdadero entusiasmo, lleno de sinceridad y plena entrega en la realización de su especial obra pictórica. Descanse en paz.

ATRACTIVO MUGARDOS

De siempre ha sido para uno atractiva y acogedora la Real Villa de Mugardos, ya desde los viejos tiempos de mi trato con el recordado periodista Jovalo, bajito de estatura, pero alto de ideas, con mis frecuentes visitas a distintos locales como era el Casino, el viejo y el nuevo, el Tirabeque, La Pedreira, La Abundancia.. y sobre todo la Posada del Mar, en la que en un lejano día había participado de su inauguración, y nada digamos de mis continuadas visitas a ese céntrico y acogedor local, frente a la llegada y salida de las lanchas, como es La Isla, donde se puede degustar el mejor pulpo, bien a la mugardesa o a la feria, amén de contar con un excelente profesional servicio y buena atención.

Y por supuesto el viaje en lancha es una gozada, sobre todo con este extraordinario buen tiempo.

SILLEDA: IMPORTANTE FERIA INTERNACIONAL DE DEFENSA

Desaparecida nuestra Feria del Mar, de Muestras, de la Industria naval y militar…. que pena, son ahora otras ciudades quienes cogen el relevo, aunque sea con otros nombres. Es el caso de la localidad de Silleda (Pontevedra), quien anuncia la celebración de SEDEXPO Feria Internacional de Defensa, Seguridad y Emergencias, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre del presente año, en el recinto de la feria de Galicia Abanca, en una superficie de más de 400.000 m2. , con pabellones al aire libre y zonas verdes, y que contará con la valiosa colaboración y ayuda de diferentes entidades, organismos, empresas, concellos… y por supuesto Navantia que ya ha confirmado su participación en dicha Feria y como bien sabemos, Navantia, es una compañía referente en el diseño y la construcción de buques militares y buques civiles de alta tecnología.

En fin, una importante Feria que bien se habría podido celebrar en nuestra abandonada FIMO….a la que en el día de hoy, no sabemos que hacer con ella, mareando la perdiz, con dedicarla a esto o aquello… Lamentable.

MARIA JESUS MILLARENGO

Y otra mujer, pintora, poeta, escritora y buena amiga desde hace muchos años, Maria Jesús Millarengo Sánchez, nacida en la Cruz do Pouso, del concello de Neda, donde reside, me hace llegar su nuevo libro titulado «O burro do cura», que es toda una historia original, que ya forma parte de su colección de poemas y cuentos para nenos y viejos.. y que se añade a los ya editados, «A nena que soñaba con ser pintora» o «»Unha latiña pequena de pementos morros…… coloradiños».

Animada y animosa, siempre en activo, preocupada, llena de sensibilidad para saber percibir los acontecimientos que la rodean o anécdotas que suele encontrar en su caminar… estampas costumbristas… es lo que nuestra amiga María Jesús aborda en estos atractivos ejemplares que ella misma ilustra con sus originales dibujos a color. Enhorabuena a esta artista al completo que siempre hemos apreciado.

REINVENTAR

La Ciudad es sin duda una de las grandes creaciones colectivas de la Historia humana y, ahora mismo y en el futuro, el centro de su desarrollo en cualquier dirección de la vida individual y colectiva de las personas. En nuestro caso, el recorrido como ciudad, se ha ido hacia los terrenos de la Gándara / Narón, con amplio espacio y aparcamiento, dejando nuestras calles huérfanas de aquél recordado y pujante comercio y a la intemperie sus locales desalojados, abandonados, sucios y hasta ruinosos.

Nuestro espacio urbano acoge ahora no coches, sino múltiples terrazas, en una evolución radical que ha transformado nuestro ya escaso comercio y que nos obligará, posiblemente, a reinventar o proyectarlo, en el logro de llevar a cabo un proceso saludable económicamente y socialmente. Una alternativa que exigirá ideas, proyectos, sugerencias… sobre un nuevo, o por lo menos novedoso ofrecimiento de comercio, singular, especializado, diferente… pues mientras tanto, muchos son ya los vecinos de Ferrol los que tenemos que desplazarnos, sobre todo en coche, para disfrutar de ese comercio amplio, abierto, organizado, de fácil acceso, como el visitado estos días, y entre otros, Casa Odeón, en A Gándara, de una firma china, que nos ofrece todo o casi todo especialmente en productos del hogar y decoración.

Ferrol centro, aunque desde hace tiempo viene desplegando diferentes actividades lúdicas o parecidas, así como llamativos actos, amén del interés y ganas de activos comerciantes que abren negocios, necesita ese complemento urgente de acondicionar nuestros abandonados locales que fueron comerciales, brindando u ofreciendo algo distinto al comercio tradicional.

NUESTROS TAXISTAS

Uno que ya desde hace años es asiduo cliente de los taxis, no por edad, que también, pero más bien por comodidad y harto del cabreo de luchar contra el andar encontrando aparcamiento… suele escuchar el lamento de estos trabajadores del taxi, de no encontrar respuesta a su petición de que vuelva la parada de la Plaza de Armas, como estuvo, que uno recuerde, desde siempre en esta céntrica Plaza, ahora mucho más necesaria por haberse eliminado el aparcamiento subterráneo y estar próxima a nuestro Concello.

Una tradicional Parada necesaria a todas luces, harto conocida por todos los ferrolanos.. y no hacer experimentos con la situada en el final de la calle de la Tierra, cruce con Sol…