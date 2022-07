La naronesa María del Pilar Pazos elegida como Superiora General de las Discípulas de Jesús

El XII Capítulo General de las Religiosas Discípulas de Jesús celebrado este pasado sábado, día 23 de julio en la Casa Central de Valladolid, ha elegido como Superiora General a la naronesa María del Pilar Pazos García, actualmente y desde hace veinte años directora pedagógica del colegio “Jesús Maestro” de las Discípulas en Ferrol.

María Jesús Paz, de 64 años de edad, nació en Narón, y está estos días en la ciudad vallisoletana asistiendo al Capítulo General y ya tomando posesión de su nuevo cargo. En la tarde de este domingo la nueva Superiora General respondía a las preguntas de Galicia Ártabra.

EL HECHO DE ESTAR 20 AÑOS EN FERROL SIEMPRE CREA LAZOS

MJP-”Yo soy nacida en el Alto del Castaño, en Narón, acabo de cumplir 64 años, y en agosto se cumplían veinte años de mi estancia en Ferrol, en donde estaba destinada en el colegio “Jesús Maestro”, durante ese tiempo he sido la directora del centro».

Hemos tenido ahora un Capítulo General y me han nombrado Superiora General que es como lo llamamos en el Instituto de las Discípulas de Jesús. Hemos celebrado un Capítulo que ya correspondía hacerlo el pasado año, el anterior fue en el año 2015, pues nos reunimos cada seis años, pero a causa de la pandemia lo tuvimos que retrasar”.

GAD.-¿Y ahora va a dejar Ferrol, claro?.

MJP.-”Si porque ahora me debo a toda la Congregación. Somos una Congregación pequeña pero me debo a todas las hermanas. La casa central está en Valladolid pero me corresponde visitar a las comunidades, tanto de España como de Venezuela y de México “ .

GAD-¿Y al marcharse de Ferrol, después de 20 años que siente?.

-MJP.-”Pues si, siento que tengo que desprenderme, nuestra vida es servir a Dios y a nuestros hermanos allí donde se nos pide, y el hecho de llevar en Ferrol 20 años pues siempre crea lazos y eso cuesta pero bueno, nuestra vida es así y es un gozo también el que Dios nos haya pedido entregarnos una vez más …eso, que no nos pertenecemos, realmente esa es mi experiencia”.

GAD.-Usted deja en Ferrol amigos .y discípulos.

MJP.-”Si, tengo familia también, parte de mi familia está por ahí también claro, no es que la deje porque estando en Ferrol tampoco los veía mucho, pero bueno como decían…seguimos aquí.

Nosotros nos hemos consagrado al Señor y nuestra residencia, como decía nuestro fundador el beato Pedro Ruiz de los Paños y Ángel es toda la tierra. Entonces donde estamos allí pues somos de todos”.

GAD.-Nos despedimos y le deseamos mucha suerte en el desempeño de su nuevo cargo, lleno de responsablidades.

Las Discípulas de Jesús

Las Discípulas de Jesús son una congregación religiosa católica femenina de derecho, inspirada por el operario diocesano español Pedro Ruiz de los Paños y Ángel para 1936, pero que a causa de la Guerra Civil no pudo dar inicio a la obra. La fundación se dio solo hasta 1942.

Pedro Ruiz de los Paños y Ángel siendo superior general de los Sacerdotes Diocesanos Operarios tenía pensada la fundación de un instituto religioso con el nombre de Discípulas de Jesús, Según él, el 18 de agosto de 1931 había recibido la inspiración para iniciar dicha obra. Con un grupo de mujeres que se habían unido a su proyecto, plantearon como día de inicio el 20 de julio de 1936, en Toledo pero a causa del estallido de la Guerra Civil Española no se pudo concretar la obra. Pedro fue martirizado durante la persecución religiosa que trajo consigo la guerra.​

Antes de su martirio, Ruíz de los Paños había escrito las Constituciones del instituto y varios documentos sobre su espiritualidad y carisma. Cuando finalizó la guerra, en el Capítulos general de 1936 de los Operarios Diocesanos, se planteó la posibilidad de retomar el proyecto de fundación, dejando la responsabilidad en manos de José María Jiménez. Éste da inicio a la congregación en la ciudad de Valladolid con la aprobación del Arzobispo Antonio García y García el 15 de diciembre de 1942 El día 21 de diciembre sucesivo, hicieron los votos las primeras religiosas de la congregación. Recibiendo después la aprobación pontificia.​

El papa Juan Pablo II beatificó al fundador de las Discípulas de Jesús, el 1 de octubre de 1995, junto a otros ocho sacerdotes operarios diocesanos.​

Actividades y presencias

Las Discípulas de Cristo se dedican al apostolado litúrgico y el apostolado vocacional, por medio de colegios, retiros para sacerdotes, casas de acogida juvenil, pastoral juvenil, pastoral litúrgica en las parroquias, entre otras actividades.

En Ferrol​

Las primeras Discípulas de Jesús llegaron a Ferrol en el año 1947, cinco años después de su fundación. El colegio lo instalaron en un edificio de la calle San Francisco si bien diez años más tarde se trasladaron al conocido como Chalet de Antón, en las inmediaciones del Parque Municipal “Reina Sofía” en donde se encuentran eb la actualidad con ampliación de instalaciones en a zona de la calle María.