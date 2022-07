Una bandera para europeizarlos a todos

Aroa Fandiño Serrano

¿Sabías que la bandera europea representa al continente desde Lisboa a Estambul, desde Gibraltar hasta Oslo?

La bandera europea es ya reconocida por la ciudadanía de la Unión aunque que también representa alrededor de 700 millones de personas en el continente. ¡Quién se lo iba a decir a su autor, Arsène Heitz (el trabajador alsaciano del Consejo de Europa cuando se embarcó en la creación de este emblema para la organización)!

El Consejo de Europa, la organización internacional creada en 1948 para trabajar en la paz, la democracia y la convivencia de los pueblos europeos tras dos guerras mundiales, necesitaba un emblema. Así, la bandera fue diseñada y creada en Estrasburgo (Francia) tras un largo proceso. Una de las propuestas fue la del gallego Salvador de Madariaga: una constelación de estrellas amarillas sobre un fondo azul. La propuesta final incluía un fondo azul y 12 estrellas en forma de círculo que representarían la armonía y perfección. Tras ser adoptada en 1955, se presentó oficialmente en una sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa (su órgano de gobierno).

Hubo que esperar hasta la década de los 80 para que este símbolo se convirtiera en la bandera de la actual Unión Europea.

El Parlamento Europeo, que acababa de ser elegido por primera vez por sufragio universal, entendió que adoptar un emblema era importante para que la ciudadanía europea pudiera identificarlo. Así, el Parlamento solicitó al Consejo de Europa compartir su bandera y éste aceptó sin reparos para visibilizar los objetivos comunes de los valores en los que se basa el proyecto europeo: libertad, democracia, derechos humanos y paz. En 1983, el Parlamento Europeo adoptó tanto la bandera europea como el Himno Europeo (que también había sido previamente adoptado por el Consejo de Europa) y recomendó que ambos se convirtieran en emblemas de las Comunidades Europeas y de todas sus Instituciones.

De este modo, las Instituciones de la hoy Unión Europea utilizan ambos símbolos desde el 1 de enero de 1986 (fecha en la que – por coincidencia – la Comunidad Europea pasó a tener 12 Estados miembros, con la adhesión de España y Portugal).

Cabe señalar también, que ante la pérdida de identidad propia del Consejo de Europa (bastante evidente), éste decidió añadir una gran “C” en medio de su bandera.

En definitiva, los 46 países del Consejo de Europa (que incluye a los 27 de la Unión) cuentan con una misma bandera y un mismo himno que muestra la identidad y valores europeos comunes (siendo Rusia y Bielorrusia, los dos únicos países del continente que permanecen fuera de este listado). Así se da la espectacular (y poco conocida) relación de fraternidad y colaboración entre el Consejo de Europa y la Unión Europa en el siempre desafío de lograr una Europa más unida, democrática y pacífica.

¡Sigamos construyendo el camino europeo juntos al andar!

Fuentes:

“Europe: a human enterprise. 30 stories for 70 years of European history 1949-2019” Council of Europe (concretamente, el capítulo titulado: “Adoption of the European flag- 1955. 12 gold stars on a sky blue background”)

Página web del Consejo de Europa (disponible en castellano): https://www.coe.int/es/web/about- us/the-european-flag Especial atención a dos vídeos muy breves que describen la historia de la bandera.