Ferreiro desprazouse á Solaina con motivo do inicio das obras de humanización do barrio

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, desprazouse onte ó barrio da Solaina con motivo do inicio das obras de humanización proxectadas na avenida principal.

A comezos deste mes presentouse no Centro Cívico Social da Solaina o proxecto deseñado para a zona, unha convocatoria na que se avanzaba que os traballos comezarían o martes 26 de xullo. A rexedora local estivo acompañada por persoal da empresa adxudicataria das obras, Caricles, dos responsables do proxecto e da compañía de xardinería, que coordinaron o inicio da actuación.

Un equipo de operarios afanábase na tarde de onte no valado do primeiro tramo no que se acometerán os traballos, a parte final da avenida da Solaina, á altura da Escola Infantil Municipal, donde tamén se apreciaba o acopio de parte do material preciso para a intervención. Ferreiro e os responsables da empresa adxudicataria revisaron os planos e percorreron o tramo da primeira fase.

A alcaldesa recordou que “o Concello destina unha partida duns 720.000 euros á humanización da avenida da Solaina, unha intervención que nos permitirá habilitar a cota cero, ordenar os espazos de estacionamento e reservar máis espazo para os peatóns e zonas verdes”.

“Os peatóns gañarán espazo, ordenarase a zona de estacionamento e ampliaranse as zonas verdes en todo o vial, que incorporará áreas estanciais e que pasará a ter cota cero cunha plataforma única”, apuntou Ferreiro.

“Consideramos que á importancia de facer desta aveniza un espazo accesible, que é a prioridade deste proxecto, tamén se ofrecerán novas posibilidades para as superficies comerciais localizadas no tramo e incluso para revalorizalas, ó igual que as vivendas”, recalcou.

A rexedora local incidiu en que “tal e como indicamos dende un principio, as obras levaranse a cabo en varias fases, para minimizar as molestias derivadas da materialización dun proxecto destas características” e, ó tempo, pediu colaboración e desculpas á veciñanza da zona “polas molestias que inevitablemente ocasionarán os traballos, que trataremos de que sexan os mínimos”