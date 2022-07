Limones en Ferrol: Calidad, Emoción y Corazón

María Fidalgo (*).

En el corazón del Barrio de la Magdalena en la calle Real, más de centena y media de personas se congregaban para asistir al concierto a pie de calle de Santi Santos y su grupo Limones. No nos equivocamos si afirmamos que muchos de los presentes llevaban “a sus espaldas” decenas de conciertos limoneros. Y es que pocos grupos consiguen esa fidelidad y que personas ya “maduritas” que jamás pisarían un concierto actual, sí lo hagan cuando es el caso de Santi Santos. Y es que hay algo que es una evidencia empírica: jamás defrauda y hace disfrutar de una manera especial y emocional.

Santi Santos es Ferrol, ese Ferrol añorado que se fue, y ese Ferrol que muchos llevan en el corazón y que su música hace aflorar como nadie. Siempre su saber estar en el escenario y una dedicación a su público le ha distinguido de la mayoría de los cantantes de su generación, más divos y menos cercanos entonces, y hoy la inmensa mayoría retirados.

Jugando en casa

Santi Santos es un músico que hace que el público se sienta uno más de un momento mágico, y en el caso ferrolano, supone una intangible exaltación de

ferrolanía.

El éxito, en este concierto de Ferrol, organizado por el Derby y Beefeeter estaba asegurado porque jugaba en casa, pero todos los que siguen sus conciertos saben que es algo le sucede en todos los foros en los que actúa a lo largo del país. Desde sencillos restaurantes a bares de copas, o clubes elitistas en Madrid, La Toja, o La Coruña. En conciertos colectivos, fiestas privadas o en solitario con su banda, Santi Santos muestra en sus conciertos su bonhomía como persona y calidad como músico. Se deja la piel en el escenario y jamás escatima con su tiempo. Tiene además la deferencia de dedicar canciones “identitarias” a la ciudad en la que toca, sea un chotis madrileño, una rumba o incluso una pieza de zarzuela que con sus arreglos poperos actualiza de manera genial y haga que se pueda cantar sin complejos canciones que parecían obsoletas. Transmite con la misma pasión, ante auditorios multitudinarios -como en su mítica inauguración de Virgin Records– como en modestas actuaciones benéficas o en bares de amigos. Santi Santos sabe empatizar con cualquier espectador.

Ochentero de corazón

Siempre ha tenido una voz cálida y afinada, pero los que lo seguimos desde sus inicios, constatamos que ganado mucho con el tiempo. Como dicen ahora, ha

“empastado” y canta mejor que nunca.

Junto a ellos, como homenaje a su público más fiel y a la generación que le hizo crecer como artista, aborda siempre temas de los 80. Es generoso y “práctico” con el éxito de sus actuaciones. Sabe que muchos de los que asisten no conocen su repertorio limonero y, salvo sus grandes éxitos, no hace como otros grupos que “ atormentan” con un repertorio propio desconocido, que “desinfla” al auditorio. Él no. Cada nueva nota del tema que se dispone a interpretar despierta una curiosidad que suele convertirse en una “euforia participativa”.

En relación con sus versiones, jamás “rechinan” en los oídos. Incluso al revés, algunos temas intrascendentes de entonces, como el “Hace calor” que se

marcaron, mutan en potentes temazos por la calidad de la banda y suponen todo un lujo en una interpretación intachable avalada por unos músicos de altura:

Carlos Navajas, Marcelo Beltrán, Sergio Álvarez y Fabián Benito. Incluso los tótems como Antonio Vega, Loquillo o Enrique Urquijo cantados por Santos suenan con la naturalidad de que fueran temas que hubieran sido suyos desde siempre. Asimismo se saca de la manga selectas canciones clásicas que “recupera” del baúl de los recuerdos y cuya interpretación impregna de sensibilidad y calidad.

Esta vez sorprendió con canciones de Julio Iglesias, o José Feliciano que tanto se cantaban en el Ferrol de los 70 en el que transcurrió su infancia.

Tampoco falta su personal homenaje a su identidad gallega interpretando algunos temas en gallego, a Andrés do Barro, «Catro vellos mariñeiros», «Miudiño» o el mismísimo «Os Pinos», de Pondal. En el concierto sacó a la palestra a Tan González Fontán que interpretó “El Canto de la Sirena”.

Esta vez en Ferrol, además, Santi Santos y su grupo tuvieron un recuerdo especial para nuestro más excelso Príncipe, del que parece que las autoridades de la

ciudad se han olvidado: Su Alteza Serenísima el Príncipe Galín de Galicia, Príncipe de Galicia, Marqués de Curuxeiras y Señor de Ferrol Vello, ferrolano y gallego universal.

Si te lo has perdido

Si te has perdido el concierto, estás a tiempo. Te dejamos las fechas más próximas de sus actuaciones. El 30/07 Restaurante A Cabana (Bergondo) , 05/08

La Cueva del Pirata (Sada), 06/08 Equiocio, 12/08 Festival Benéfico en La Toja, 13/08 Náutico de La Coruña, 14/08 León 15/08 Pazo de Cea, y finales de Agosto fechas sin confirmar en las Rías Baixas.

La Cancíón Ferrol, Mucho más que un himno

Santi Santos lleva casi 4 décadas de trayectoria musical y está unido emocionalmente por muchos motivos a Ferrol, la ciudad en la que nació y vivió. Además le ha legado para la posteridad un regalo impagable: el himno, que la ciudad ha adoptado como propio de forma espontánea. El público se “arrancó” y lo cantó con sentimiento y convicción. Fue, sin duda, junto a la espectacular «Chica de Ayer«, el momento más mágico de la noche.

Sus versos tan intensos y su relato tan próximo ha hecho que “Ferrol” se cante también en todas las ciudades de Galicia y con el mismo fervor. Sin embargo,

nosotros sabemos que es sólo nuestro, de los ferrolanos, como reza su título. Un himno que consigue emocionar y despertar sentimientos identitarios difícilmente descriptibles. En cada acorde de la -ya nuestra- canción más emocional, Santi Santos y sus Limones nos permiten sentir y asumir con orgullo que, aún cercados por la decadencia y la melancolía, los ferrolanos de corazón, amamos profundamente nuestra ciudad. Y que eso nos lo haga despertar una canción, es algo que te deberemos siempre, Santi Santos. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos amen también este Ferrol, donde nacimos y queremos quedarnos, donde está nuestro hogar, donde se acaba el mar.

(*)María Fidalgo Casares, es Académica de la Historia y una de las máximas expertas de la movida de los 80