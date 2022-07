Cursos en Narón para a obtención dos permisos de condución C, E e D

O Concello de Narón convoca un curso de Preparación para a obtención do permiso de C (camión) e E (tráiler) con CAP inicial de mercadorías e outro para o permiso de condución D (autobús) con CAP inicial de viaxeiros.

O prazo para inscribirse nestas dúas accións formativas abrirase o vindeiro luns, 1 de agosto, ás 8.30 horas e rematará o 8 de agosto ás 13.00 horas, tal e como anunciou a concelleira de Formación, Natalia Hermida.

A edil naronesa explicou que entre os requisitos do alumnado están para o de camión e tráiler ser maior de 21 anos e para o de autobús ter máis de 24 anos. En ambos casos é preciso ter en vigor o permiso de condución B, ter superado o correspondente psicotécnico, estar desempregado e empadroado no Concello de Narón.

Cada curso terá unha duración de 270 horas e impartirase na sede da Autoescola Anpidriver, na Gándara (rúa Concepción Arenal, 73, Narón) entre o 5 de setembro e o 17 de novembro, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres.

Ofértanse un total de oito prazas para cada acción formativa, que comprende 130 horas teóricas presenciais para a preparación do CAP (do 5 de setembro ao 10 de outubro); 12 clases prácticas de condución de 45 minutos cada unha (incluídas as dos exames) e 110 horas de formación para a preparación dos permisos C, E e D (incluídas as de presentación ós exames oficiais).

A maiores, impartiranse módulos transversais de sensibilización en igualdade de xénero, medioambiental e de inserción laboral.

O alumnado seleccionarase por rigorosa orde de inscrición no Rexistro. Hermida explicou que serán de balde para o alumnado o pago das taxas de exames teóricos/pista e circulación para os carnés C, E e D e as taxas de expedición e exames teóricos do CAP inicial obrigadas por Tráfico (sen renovación, só unha convocatoria).

O alumnado deberá abonar os gastos derivados do psicotécnico e o requerido polo centro de exames, tal e como se especifica na convocatoria. As persoas interesadas deben presentar as instancias no Rexistro Xeral do Concello, de 8.30 a 13.00 horas, na Sede Electrónica de Narón ou a través do resto de medios contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para obter máis información pódese consultar a web do Concello de Narón www.naron.es a Sede Electrónica ou contactar co Servizo Sociocomunitario Municipal, a través do número de teléfono 981 337 700 (extensións 1108 e 1109).