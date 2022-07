El parque da Hortiña, Fene, acoge el Felicia Pop 2022

Limodre dedica dos días a la mejor música con la celebración del Felicia Pop ’22. La edición de este año, sin restricciones por la pandemia, ha preparado un completo programa para el viernes 12 y el sábado 13 de agosto en el que pasarán por el escenario Los Eternos, Los Malinches, More Kicks, The Rezillos, Tesouro, Rockers go to Hell, Pelazo, The Phantom Keys, Terbutalina y Los Pepes, finalizando ambos días con pinchadiscos.

Las entradas están a la venta y el espacio principal del festival, el parque da Hortiña, a punto. El Ayuntamiento de Fene, que también colabora con el programa, ha contribuido con una inversión de 21.190 euros.

Los trabajos han consistido en el adecentamento de los elementos principales del espacio. Al escenario se le sustituyeron las planchas dañadas y después se le dió a todo una nueva mano de pintura marrón, mejor integrada en el paisaje, igual que a las barandillas y postes de las farolas que iluminan el parque.

También se aprovechó para pulir y tratar con una resina especial todo el tablado de manera que asegure su conservación al tiempo que se le da más presencia a la veta de la madera.

El capítulo de mayor importe fue el relevo del firme de la pista por uno nuevo de hormigón impreso sobre una superficie total próxima a los 400 metros cuadrados. Un trabajo precedido de la correspondiente preparación y nivelación del terreno y posterior pintado en verde con una solución antideslizante.

La actuación asciende a 21.190 euros, sufragados íntegramente con fondos propios, como parte del programa de conservación del patrimonio y de parques y jardines municipales.

En este sentido el consistorio acaba de remodelar el parque infantil del Souto (Sillobre) y el situado al pie de la iglesia de Limodre, con una inversión superior a los 51.000 euros, además de tener en marcha un amplio proyecto de mantenimiento y corrección de deficiencias en los 13 lavaderos públicos que hay repartidos por el territorio, cuyo coste rondará los 25.000.

El Felicia Pop 2022 estrenará a Hortiña

«Hacía tiempo que era necesario realizar una obra en profundidad en la Hortiña. Ahora por fin pudimos llevarla a cabo, para mantener el parque en buenas condiciones y para mejorar su aspecto general», señala el titular de Obras, Justo Ardá.

Ardá, también responsable de la concejalía de Cultura, añade que el final de la remodelación de la Hortiña «llega a tiempo» para la celebración de la próxima edición del Felicia Pop ’22, que se desarrollará en el parque el viernes 12 y el sábado 13 de agosto.

Una cita a la que el Ayuntamiento de Fene aporta 11.000 euros por medio del convenio nominativo suscrito con la Asociación Cultural Felicia, promotora del festival, a primeros del mes de junio.

La programación y otra información de utilidad puede consultarse en la web oficial del evento, donde figura el programa de los dos días: el viernes a partir del atardecer Los Eternos, Malinches, More Kicks, The Rezillos y sesión picadiscos; y el sábado, hora del vermú con Tesouro e Rockers go to Hell, y sesión nocturna con Pelazo, The Phantom Keys, Terbutalina, Los Pepes que finalizará con la actuación de un pinchadiscos.

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace al precio poco menos que simbólico de 16,50€ por el abono de los dos días.