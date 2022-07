José Manuel Rey Varela confirma su candidatura a la alcaldía de Ferrol en 2023

José Manuel Rey Varela volverá a ser el candidato del PP de Ferrol a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2023, algo que se ha confirmado este sábado en la reunión del Comité Ejecutivo de la formación local, al contar con el apoyo unánime del mismo.

El presidente del PP de Ferrol afirmaba al inicio de su intervención que en la vida “tomamos decisiones acordes a las necesidades, acorde con las metas colectivas.” Esta decisión “importante a nivel individual también es colectiva, gracias a vuestras palabras y silencios”, en unas palabras dirigidas a sus compañeros y compañeras de formación.

El ahora candidato a la alcaldía recordaba la primera vez que pedía “la confianza de los ferrolanos” el 4 de julio de 2008 y en este tiempo “he aprendido que hay otra forma de hacer política, de solucionar problemas y no crearlos”, creyendo en la política de “escuchar, no insultar y no dividir”, haciendo referencia al lema de Alberto Núñez Feijoo de “sumar, seguir y ganar”, con el que consiguieron ser la formación más votada en las otras tres ocasiones en las que José Manuel Rey Varela se presentaba en la alcaldía, obteniendo en la primera de ellas la mayoría absoluta en el año 2011 “siendo el alcalde elegido directamente por los vecinos.”

El honor de representar a los ferrolanos “tiene que tener una responsabilidad”, reconociendo que “no hay que tener miedo a la derrota electoral, pero lo que no se puede es fallar a Ferrol”, haciendo referencia a las críticas recibidas desde la oposición “de que iba a dejar Ferrol sino era alcalde, yo he cumplido con mi palabra, sigo a pesar de todas las críticas.”

A José Manuel Rey Varela le dolía la “parálisis de la ciudad, cuando se puede hacer de otra manera, pero el gobierno municipal no ha querido contar con nosotros”, por lo que Ferrol necesita “un gobierno que salga de los ferrolanos y no de pactos de despacho o de partido”, algo que “sucedió tras las dos últimas elecciones, con acuerdos de un minuto para elegir al alcalde y que luego se convierten en cuatro años de parálisis.”

El candidato a la alcaldía les pide a los ferrolanos “que se unan a nosotros para hacer cosas extraordinarias, ante el descrédito de la política, donde todo parece un teatro”, por lo que desde la formación popular “tenemos que ofrecer realidades.”

Reconocía que se volvía a presentar “por responsabilidad, por compromiso y por amor a la ciudad”, afirmando que “no me lo ha pedido ninguno de mis presidentes, aunque sí me lo han pedido en la calle, con personas que me siguen llamando alcalde cuando no lo soy desde hace casi ocho años.”

En caso de poder volver a ser alcalde, José Manuel Rey Varela afirmaba que “trabajaremos desde el primer minuto de legislatura”, con un proyecto “que no es individual, está realizado con un equipo preparado y leal, que saben ocupar diversos lugares y han respondido siempre, que saben escuchar, decir lo que piensan y saben resolver.”

En el futuro, la ciudad de Ferrol “tiene ante sí una gran oportunidad”, con Alfonso Rueda como presidente de la Xunta y con Alberto Núñez Feijoo “esperemos que pronto como presidente del Gobierno”. José Manuel Rey Varela reconocía que había hablado con ambos antes de su intervención en este Comité Ejecutivo, dando el apoyo a su candidatura a la alcaldía “pero no me llega solo con la confianza de mi partido, sino que espero inversiones en la ciudad para que pueda progresar.”

En el tramo final de su intervención, José Manuel Rey Varela afirmaba que no se presentaba por ambición política “ya fui alcalde con mayoría absoluta y conselleiro de la Xunta de Galicia, mi ambición es la ciudad”, por lo que esta candidatura a la alcaldía de Ferrol “no va contra nadie, va a favor de la gente, creo en la buena voluntad de mis adversarios políticos, aunque en vez de hablar de Ferrol, hablan de mí.”

JOSE MANUEL REY VARELA

José Manuel Rey Varela (Derrol,31 de diciembre de 1975). Abogado y político, actualmente portavoz del grupo popular del concello de Ferrol, presidente de los populares ferrolanos y miembro del Parlamento de Galicia.. E n 2002 arrancó su carrera política ejerciendo como concejal en el Concello de Ferrol hasta 2011, siendo también Diputado Provincial en A Coruña de 2007 a 2011. Desde 2011 a 2015 fue Alcalde de Ferrol y Presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.

Fue Conselleiro de Política Social de la Junta de Galicia de 2015 a 2018 y desde 2016 tiene acta de Diputado Autonómico, ejerciendo de Presidente de la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Es el actual portavoz del Grupo Popular en el Concello de Ferrol y Vicesecretario de Buena Administración y Política Local del Partido Popular de Galicia.

Alcalde de Ferrol

Primer alcalde de Ferrol con mayoría absoluta, durante su mandato se avanzó en la transformación urbana del barrio de Canido y en las renovaciones del Parque Reina Sofía, Cantón de Molíns, Jardines de Herrera, Plaza de Sartaña, Plaza del Río do Tronco y Parque Jorge Borrow. También se acometieron varias urbanizaciones de viales en la ciudad, entre ellas la calle del Sol. También se pusieron en servicio los centros cívicos de Canido, Ferrol Vello y San Pablo, así como el Auditorio de Caranza y la Residencia Universitaria. En cooperación con otras administraciones, se procedió a la firma de un convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa y se ejecutaron las obras necesarias para el saneamiento de la Ría de Ferrol.

Durante su mandato se obtuvo la Declaración de la Fiesta de las Pepitas como Interés Turístico Autonómico y la Fiesta de la Semana Santa como Interés Turístico Internacional y se puso en marcha la Ruta de la Construcción Naval abriendo las instalaciones de la Armada al público.

En el ámbito social se pusieron en marcha los Planes de Familia y de Igualdad de Oportunidades, se abrieron los Centros de día de Caranza y de Esteiro, nuevos Comedores Senior y la escuela infantil de Esteiro.

En 2015 fue el candidato más votado pero tras el pacto de FEC (Ferrol en Común), el PSOE y el BNG no revalidó la alcaldía, al igual que en el año 2019, a falta de un concejal para la mayoría absoluta.

Presidente de la FEGAMP

Bajo su presidencia, la FEGAMP participó en la elaboración de leyes como la Ley de Inclusión Social de Galicia (Año 2011), la Ley de Accesibilidad (Año 2012), y la Ley gallega de adaptación a los concellos de la Ley de Racionalización de la Administración Local (Año 2014)

Conselleiro de Política Social

Durante su mandato como conselleiro, se aprobó el Plan de Apoyo a la Natalidad (Año 2015), la Estrategia Gallega para la Infancia y Adolescencia 2016-2020, la Tarjeta de la Discapacidad, la Ley 8/2016 sobre el Concierto Social en Galicia, el Observatorio de Dinamización Demográfica de Galicia, la Agenda Social Única de Galicia y el Informe Galicia: Perspectivas demográficas base para la futura Ley de Impulso Demográfico de Galicia.

Fue miembro del Consejo Territorial de Dependencia del Ministerio de Sanidad y Política Social y miembro de la Comisión para el análisis del Sistema de Dependencia en España (Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017), participando también en numerosos Consejos de Ministros en la Unión Europea representando a las Comunidades Autónomas españolas, en el Consejo de Europa, en el Comité de Derechos del Niño de la ONU y en el Consejo de Comunidades Gallegas en Iberoamérica.

Diputado en el Parlamento de Galicia

Como Presidente de la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, el Parlamento de Galicia tramitó las leyes de Administración Digital de Galicia (Año 2019) y la Ley de Acción Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Galicia (Año 2021)

Como portavoz del Grupo Popular en la Comisión Permanente del Consello de Contas, fue Ponente de las Memorias de los años 2018 y 2019.