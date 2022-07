FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE(del 1 al 15 de agosto)

EN A CAPELA

—Fiestas en honor a Nosa Señora das Neves

Jueves 4 de Agosto, comienza la fiesta con la celebración de una gran verbena a cargo del grupo Pasión.

Viernes 5, en esta jornada habrá misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. A continuación los presentes podrán disfrutar de la sesión vermú con la orquesta Alianza, que también será la encargada de poner la nota musical en la verbena de la noche, en una velada que además contará con la presencia de las formaciones Foliada y D´Ases.

Sábado 6, a las 11.30 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por el grupo Jaque.

Llegada la noche el citado grupo musical y la orquesta Capitol harán disfrutar con su música al público asistente a la verbena fin de fiesta.

EN ARES

—Fiestas en honor a San Roque

Viernes 5 de Agosto , en esta primera jornada de fiesta en honor a San Roque en la localidad coruñesa de Ares, habrá Fiesta del Agua para los más pequeños a partir de las 17.00 horas y se celebrará la Fiesta de la Espuma. A las 19.30 horas comenzará la Fiesta del Langostino, evento gastronómico que estará amenizado por Os Pimos.



Sábado 6 , los festejos comenzarán a las 10.00 horas con dianas y alboradas a cargo de la banda de gaitas Ría de Ares. A las 11.00 horas se disputará la XXX Milla Urbana en el paseo marítimo, que estará formada por diversas categorías con distintas distancias a completar. Tendrá lugar en el Paseo Marítimo de la villa y se disputará con la salida de los participantes prebiberones. A continuación, tomarán la salida de forma escalonada el resto de atletas participantes en función de su categoría.

A las 19.00 horas la charanga O Santiaguiño animará las calles de la villa y a las 23.00 horas dará inicio la verbena amenizada por el grupo Nuevo Plan.

Domingo 7 , a las 10.00 horas una tirada de bombas de palenque anunciará el inicio de los festejos. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Roque, cantada por el coro parroquial, y acto seguido tendrá lugar la procesión, acompañada por el grupo de gaitas Aresán. Al finalizar habrá baile regional con el grupo Areas do Mar, que dará paso al reparto de las bolsas de uvas.

A las 22.30 horas dará inicio la verbena con el grupo América de Vigo.

A las 00.00 horas habrá una gran sesión de fuegos de artificio.

EN AS PONTES

—El municipio de As Pontes de García Rodriguez acogerá desde el viernes 5 al domingo 28 de Agosto la Festa do Lago, Un Mar de Lecer.



Desde el viernes 5 al domingo 7 de Agosto , se celebrará el Beach Rugby Villa das Pontes.

El viernes 12 , a partir de las 16.30 horas se celebrará el Gravity, Kamikaze, Selva.

Del sábado 12 al domingo 15 se celebrará a partir de las 11.00 horas y de las 16.00 horas, Gravity, Kamikaze Selva. En las jornadas del sábado y domingo a las 13.00 horas, Teatro Sobre Ruedas. El sábado a las 19.00 horas, Galicia Ilusiona Máxia na Rúa.

—El evento «IV Quedada Motera» tendrá lugar el Sábado 6 de Agosto. Está clasificado dentro de la categoría Concentración.

—La parroquia de Ribadeume, celebrará los días 13, 14 y 15 de Agosto, las fiestas en honor de Santa María y San Roque. Los vecinos de esta parroquia y sus visitantes, podrán disfrutar de las verbenas y participar en los actos religiosos programados.

Sábado 13 de Agosto , la sesión vermú y verbena estarán animadas por la orquesta D´Noche. La velada también contará con la presencia del trío CQC.

Domingo 14 , a las 12.30 tendrá lugar la misa solemne, seguida de la sesión vermú con el grupo Pekados, que también animará la verbena de la noche junto al trío CQC.

Lunes 15 , a las 12.30 horas se celebrará la misa y al término de esta la sesión vermú con el trio Boreal.

EN CARIÑO

—El evento «Cine na Rúa» tendrá lugar en entre el Martes 2 y el Miércoles 3 a las 22,15 horas en Porta da Pulida.

Martes 2,”Padre no hay mas que uno 2.La llegada de la suegra”.

Miércoles 3, “Los croods 2. Una nueva era”.

—XLIV Mostra de teatro

Nueva edición de esta muestra de teatro que tendrá lugar desde el día 12 al 19 de Agosto . La muestra se llevará a cabo en la carpa sita en O Campín, en el Auditorio Municipal, Porta da Pulida, Praza Roxa y en la Casa do Concello.

Viernes 12 , comienza la Mostra de Teatro a las 12.00 horas con la actuación de Fantoches Baj con la representación de O Folión Zampón. A continuación tendrá lugar el acto oficial de Presentación Entrega do Premio do Público 2021 y del Premio do Público Infantil 2021. A las 20.30 horas la compañía de Danza Fran Sieira presentará Coreografías dun Demente.

Sábado 13 , a las 11.30 horas, representación de la obra As Minas do Rei Salomón a cargo de Teatro Ghazafellos y las 13.15 horas, concierto de La Quinkillada, Gozar, Sentir e Bailar. Por la tarde a las 20.00 horas, Planeta Tampolí, Bach 2 Classics.

Domingo 14 , a las 11.30 horas tendrá lugar la actuación de Troula Animación con el espectáculo Circo Krasnoiarsk y a las 11.15 horas, concierto de la Banda do Verán. Por la tarde a las 20.30 horas, Cirque Entre Nous.

Lunes 15 , a las 12.00 horas, actuación de Caramuxo Teatro con la obra A Nena que Vivía nunha Caixa de Mixtos, y a las 22.15 horas la compañía A Panadería presentará la obra As que Limpan.

EN CEDEIRA

— «Semana Infantil» entre el Martes 2 y el Viernes 5 de Agosto.

Dia 2, xogos atléticos.

Dia 3, xogos dos avós.

Día 4, Carreiras do humor.

Día 5, tradicional concurso de castelos na area na praia da Madalena.

—El viernes 5 y sábado 6 de Agosto celebración del Discalzas Festival que este año contará con las actuaciones de:–Sés -Arizona Baby -The Bo Derek´s -King Sapo -The Soul Jacket -Monolouis Dop -The Lákazans -Liska y bandas locales.

—Fiestas patronales que se celebran en honra a la patrona de los marineros, Nosa Señora do Mar. Desde el día 9 al 17 de Agosto vecinos y visitantes podrán disfrutar de un variado programa lúdico-festivo lleno de actuaciones musicales. La tradicional procesión marítima tendrá lugar el día 16.

Viernes 9, a las 18.00 horas se disputará la Carreira Popular y a las 20.00 horas tendrá lugar, en la praza do Concello, la lectura del pregón a cargo de la A. Amas de Casa de Cedeira. A las 20.30 horas se disputará el Trofeo de Fútbol Leira Antiga.

Sábado 10, durante esta jornada, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar la XXIII Travesía Ría de Cedeira y llegada la noche concierto, en la plaza de Marieta, del grupo Nuevo Plan.

Domingo 11, a las 11.00 horas tendrá lugar el bautismo de buceo, dando paso una hora más tarde, al IV Bandeira Concello de Cedeira de Traiñeiras.

A las 17.00 horas comenzarán los XV Xogos populares en el Paseo da Mariña y a las 18.30 horas tendrá lugar el Festival de Bandas de Música. Para finalizar la jornada, a partir de las 22.30 horas, verbena a cargo de las orquestas Triunfo y París de Noia.

Lunes 12, a lo largo de la jornada los asistentes podrán asistir al Entroido de Verán que contará con la animación, a partir de las 20.30 horas, de la Batukada dos Discalzos, y desde las 22.00 horas con la discoteca móvil CDC. Durante la velada también tendrá lugar la Festa da Espuma.



Martes 13, a las 20.00 horas actuación de Ghazafelhos, y a las 22.30 horas concierto de Borja Quiza en la Praza Roxa. Para finalizar, a partir de las 00.30 horas, verbena a cargo de la orquesta Olympus.

Miércoles 14 , a partir de las 13.30 horas, tendrá lugar en la Praza Roxa, el Triversión. Llegada la tarde, a partir de las 19.30 horas se disputará el Trofeo Fútbol Cedeira Sport, dando paso media hora más tarde a Saaaabor con Fran Rei e Félix Rodríguez. A las 21.00 horas pasacalles a cargo de Brassica Rapa y llegadas las 22.30 horas concierto de los grupos Asoaxe, Los Eternos y Os Benignos.

Jueves 15, el gran día en honor a la patrona comenzará con la oración de la misa solemne cantada por la Coral Virxe do Mar, seguida de procesión amenizada por la Banda de Música Vila de Cedeira.

A las 19.30 horas se disputará el Trofeo de Fútbol Muebles y Carpintería García, dando paso, a las 20.00 horas, a la animación a cargo de Compañía Rojo Telón «Son Elas». A las 23.00 horas las orquestas Nueva Fuerza e Principal serán las encargadas de poner la nota musical en la verbena, y a las 00.00 horas gran tirada de fuegos artificiales.

—Jazz de Ría, Jueves 11 de Agosto , concierto a partir de las 21.30 horas de David Reguero Trío con Alexandre Cavaliere en el Parque de San Isidro.

—El evento «Carreira Popular» tendrá lugar el viernes día 12 , con inicio a las 18.30 horas y salida y llegada desde la plaza Roxa.

—El evento «XXIV Travesía a Nado » tendrá lugar el sábado día 13, a las 17.00 horas.

EN FENE

—Limodre dedica dos días a la mejor música con la celebración del Felicia Pop ’22. La edición de este año, sin restricciones por la pandemia, ha preparado un completo programa para el viernes 12 y el sábado 13 de agosto en el que pasarán por el escenario Los Eternos, Los Malinches, More Kicks, The Rezillos, Tesouro, Rockers go to Hell, Pelazo, The Phantom Keys, Terbutalina y Los Pepes, finalizando ambos días con pinchadiscos.

Las entradas están a la venta y el espacio principal del festival, el parque da Hortiña.

—Los vecinos de la parroquia de Perlio, celebrarán su fiesta en honor a San Esteban y al Corpus Christi los días 13 y 14



Sábado 13, comienzan los actos a las 8.00 horas con un gran disparo de bombas de palenque, dando lugar al pasacalles a cargo de la banda de gaitas Os Feneses. La misa solemne en honor a San Estevo se oficiará a las 13.00 horas, seguida de procesión. La sesión vermú de las 14.30 horas estará a cargo del Dúo Calú, que también será el encargado de amenizar la verbena de la noche acompañado por la orquesta Panorama.

Domingo 14, a las 08.00 horas habrá un gran disparo de bombas de palenque anunciando el último día de fiestas, seguido del pasacalles a cargo de la banda de gaitas Os Feneses. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión en honor al Corpus Christi. El grupo Galaxia será el encargado de poner la nota musical en la sesión vermú de las 14.30 horas y llegada la noche también en la verbena donde se dará cita, además, el grupo Fama.

EN FERROL

—Equiocio 2022 propone disfrutar este año de un mar de experiencias en Ferrol, desde el 4 al 7 de Agosto, en Covas . Se disfrutará del Concurso de Salto, la Yincana infantil, En el certamen hípico se prevé contar con una amplia representación de jinetes y amazonas de la Comunidad y del resto del territorio nacional, así como de otros países.

Paralelamente, Equiocio ofrecerá una amplia programación de ocio para todas las edades, con actividades vinculadas a la naturaleza , ruta BTT, comida intercultural, talleres de reciclaje, cine al aire libre, stand turísticos, gastroteca, etc.

—Feria medieval que se celebrará desde el viernes día 5 al domingo 7 en Ferrol Vello donde niños y mayores podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas que los transportarán a la Edad Media; actuaciones musicales, teatro, espectáculos, pasacalles, desfiles, actividades infantiles, feria de artesanía con 70 puestos. Su horario de apertura será el viernes 5 a las 12.00 horas y rematará el domingo 7 tras la celebración de un pasacalles que empezará a las 23.30 horas.

Se establecerá un circuito para evitar el cruce de personas.

—Festival de música blues que se celebrará en muelle de Curuxeiras y que reunirá a un granado grupo de artistas y formaciones de este género musical a lo largo de dos jornadas, el viernes 5 y sábado 6 de Agosto .

Viernes 5

-Roy Ellis (Aka Mr. Symarip) & The Sound Doctors

-Santi Campillo Trío

-The Blues Moonshiners

-Jamie Fithring

-Susana Adalid + Cabe García



Sábado 6

-Michelle David & The True-Tones

-Los Galagher

-Claudio Gabis

-The Sobrín Brothers

El precio de las entradas será de 10 euros (día) y de 15 euros (bono de 2 días) .

—El evento «XXIV Marcha Ciclista Ferrolterra» tendrá lugar domingo día 7 con salida a las 9.00 horas de A Malata.

EN MONFERO

—Fiestas de San Fiz.

Lunes 1 de Agosto , la primera jornada festiva dará comienzo a las 08.00 horas con el disparo de bombas. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne seguida de la sesión vermú con el grupo Unión y Fuerza, formación que también animará la verbena desde las 23.00 horas.

Martes 2, en este día habrá misa solemne a las 12.30 horas y a continuación sesión vermú amenizada por la orquesta Fuego, formación que también animará la verbena de la desde las 23.00 horas en una velada que también contará con la presencia de King África.

Miércoles 3 , en este último día festivo se podrá participar en la misa solemne de las 12.30 horas y disfrutar con la sesión vermú a cargo del grupo Fénix, formación que además pondrá música a la verbena de las 23.00 horas junto a la orquesta Fania Blanco Show.

—Fiestas en Vilachá

Sábado 13 , la jornada festiva en honor a Nosa Señora dará comienzo a las 21.30 horas con una gran churrascada a un precio de 15€ por persona. La orquesta Dinastia y la discoteca móvil CDC animarán la verbena de la noche.

Domingo 14 , a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de la sesión vermú con el grupo Maracaibo, formación que también pondrá la nota musical a la verbena.

Lunes 15, la jornada comenzará a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. La sesión vermú y fin de fiesta estarán animadas por el grupo Maracaibo.

EN MUGARDOS

Durante el sábado 6 los vecinos celebran la IX edición de la Festa do Marisco del Club del Mar, colabora el concello. Desde las 13.00 hors y a lo largo de la jornada los asistentes podrán degustar mejillones a 5 €, navajas a 12€, cigalas a 12€ y churrasco a 10€. La música correrá a cargo de Alejandro Caribe que amenizará la sesión vermú y José Brea & Santi López pondrán la nota musical a partir de las 22.30 horas.

EN NARÓN

–En el Val Fiesta de la Virxe das Neves. Viernes 5 de Agosto, comienzan las fiestas a 22.30 horas con la verbena a cargo de la orquesta Costa Dorada y el grupo Pasión.

Sábado 6 . a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a los fuegos de artificio y a la sesión vermú con la orquesta Acordes, formación que además amenizará la verbena junto a la orquesta Metrópolis.

Domingo 7 , la misa solemne se oficiará a las 13.30 horas, a continuación habrá fuegos de artificio y sesión vermú y de tarde con la orquesta Magos.

En esta jornada habrá churrasco a precios populares.

—Se celebra el Gulliver Fest, en el Área Natural Muíño do Pedroso – Camping Río Xuvia, El programa de actividades incluirá charlas viajeras, talleres, conciertos, actividades infantiles, foodtrucks, zona camper y acampada, y un largo etcétera.

Viernes 5

10:00 horas; Apertura zona camper y acampada

16:00 horas; Apertura del festival

18:00 horas; Charla: Rubén Prieto – 5 años viviendo en autocaravana. Día a día y legislación

19:00 horas; Taller: North Explorer – Como orientarse, introducción a mapas y brújula

21:00 horas; Pinchada dj

Sábado 6

09:00 horas; Carrera orientación/yoga con cuencos tibetános

10:00 horas; Charla: Titin around the world – Viajar para aprender sin comprender, una vuelta por Irán y Kurdistán

11:00 horas; Charla: The North Explorer – Peligros y riesgos en actividades del medio natural, técnicas de supervivencia

12:30 horas; Teatro musical – teatro sobre ruedas

13:30 horas; Concierto – Martins Aneiros Band

16:30 horas; Teatro musical – teatro sobre rodas

17:00 horas; Crea la chapad del Gulliver Fest

18:00 horas; Charla: Roberto Sastre – El Pekín Express Canino: 3 años por asia con sus perros

19:00 horas; Charla: Nicolas Castellano – El viaje no deseado

20:00 horas; Concierto – Brassica Rapa

21:00 horas; Concierto – Missisipi Queen & The Wet Dogs

22:30 horas; Concierto – Brassica Rapa

23:00 horas; Concierto – Festicultores Troupe

Domingo 7

09:00 horas; Yoga

10:00 horas; Charla: Diana Santos – Viaje de Alaska a Panamá

11:30 horas; juegos populares

11:00 horas; Charla – Compass on the road, saltando fronteras

12:30 horas; Teatro musical – teatro sobre ruedas

13:30 horas; Competición juegos populares

14:30 horas; Concierto – Tambores da Lagoa

15:00 horas; Concierto – Beepers

16:30 horas; Concierto – Tambores da Lagoa

17:00 horas; Concierto – Broken Peach

—Jazz de Ría, v iernes 12 , a las 21.30 horas en el Parque Freixeiro se podrá disfrutar del concierto del grupo Los Aurora y a las 23.00 horas será el turno del trío Sumrrá.

A partir de las 21.30 horas, tendrán lugar las actuaciones de Nicotina Swing y The Sey Sisters en el Parque de Freixeiro.

— Sábado 13 comienza el primer día de fiesta en honor a Santa María en la parroquia de Castro, a las 20.00 horas con una gran chorizada popular. Por la noche se celebrará la verbena a cargo de las orquestas Pasión y Cinema.



Domingo 14, por la mañana tirada de bombas de palenque y a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa María. Al finalizar los actos litúrgicos, sesión vermú a cargo del grupo Jaque. Durante la jornada recorrerán la parroquia los gaiteiros.

Por la noche, gran verbena con los grupos Jaque y Panamá.

Lunes 15 , la última jornada de fiesta dará comienzo con la tirada de bombas de palenque, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, y a continuación tendrá lugar sesión vermú con el grupo Arena. A las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar de una fiesta infantil con la fiesta de la espuma.

EN NEDA

Jazz de Ría, s ábado 13 , sesión vermut a las 13.00 horas en la Ribera de San Nicolás con la actuación de Brigada Bravo & Díaz.

Domingo 14 , tendrá lugar Ornithology, una propuesta para homenajear el clásico Ornithology de Charlie Parker y Benny Harris. La propuesta incluye una ruta ornitológica con el redescubrir del Río Belelle a través del canto de los pájaros con salida a las 11.00 horas desde la Iglesia de Santa María de Neda, y a las 13.00 horas en el Área Recreativa de Maciñeira, Quico Cadaval dará forma a un relato libre en el que transparenta vivencias y curiosidades de la vida, mito y personalidad sonora de Bird, sobrenombre de Parker, al tiempo que las coloca en diálogo con la historia musical local. Pablo Castaño completa las progresiones de Cadaval con su saxo alto, reinterpretando pasajes musicales tanto de Ornithology como de otros clásicos del Bebop.

EN ORTIGUEIRA

Durante la jornada del sábado 6 , Ortigueira se llenará de música con la celebración de una nueva edición del Festival de Habaneras, organizado por la Asociación Festival Habananeras e Canción Mariñeira en colaboración con el concello de Ortigueira. Los asistentes podrán disfrutar a lo largo del día de la actuación de diversas agrupaciones musicales.

—En Senra, fiestas en honor a San Roque

Domingo, día 14, a las 13.00 horas misa solemne seguida de procesión y sesión vemrmú a cargo del grupo Lume, que también amenizará la verbena.

Lunes, día 15, a las 20.00 horas, gran churrascada con fin de fiesta a cargo del dúo Caramelo.

EN PONTEDEUME

—XI Festival de Maxia (2022) del miércoles 10 al al viernes 12. en Pontedeume. En la Alameda.

EN VALDOVIÑO

— Viernes 12 como acto previo a la XXIV Baixada de Carrilanas a San Mamede a las 12.00 horas tendrá lugar la apertura de la zona de acampada.

Sábado 13, a partir de las 14.00 y hasta las 16.00 horas se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y administrativas. Los entrenamientos oficiales serán desde las 16.30 horas. A las 18.00 horas se procederá a la salida de la primera bajada oficial y a las 20.00 horas dará comienzo la cena carrilanera a un precio de 10 euros.

A las 22.00 horas se celebrará la séptima edición del Festival de Karaoke.

Domingo 14, de 9.30 a 10.30 horas se servirá el desayuno para los participantes. A partir de las 12.00 y hasta las 13.00 horas dará comienzo la Baixada Infantil (de 6 a 13 años) y los Correpasillos (de 1 a 5 años).

A las 13.00 horas dará comienzo la sesión vermú y la comida a base de paellada de marisco (8 euros la ración).



La segunda bajada oficial será a las 16.30 horas y la tercera a las 18.00 horas. El concurso de saltos dará comienzo a las 20.00 horas y a las 21.00 horas se realizará la entrega de premios. La jornada finalizará con una gran fiesta de clausura que comenzará a las 22.00 horas.

— Viernes 13 comienza la fiesta en honor a Santa Filomena en Vilarrube. A las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. A continuación la orquesta Trébol animará la sesión vermú. Por la noche se celebrará una gran verbena aeminaza por las orquestas Trébol y Amazonas.

Domingo 14 , comienza la jornada con dianas y alboradas que darán paso a las 13.30 horas a la celebración de la misa solemne, cantada por la Coral Polifónica Eixil. Acto seguido el grupo Pasión pondrá música a la sesión vermú y fin de fiestas.

Domingo 14 comienzan las fiestas patronales en la parroquia de Meirás, con la misa solemne a las 13.00 horas. Al finalizar los actos religiosos, sesión vermú a cargo del grupo Simtrom. Por la noche se celebrará una gran verbena con los grupos Malditos Pendejos, La Penúltima Sabinera, El Tributo y Sintrom.