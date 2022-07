Ferrol recuerda a Canalejas en el 168 aniversario de su nacimiento

Eran las doce de la mañana de este domingo, día 31 de julio, cuando el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y el presidente de la Asociación de Vecinos A Magdalena, Pedro Sanz, descubrían la placa de bronce en honor al hijo ilustre de Ferrol, José Canalejas Méndez, con coincidiendo con el 168 aniversario del nacimiento del político ferrolano.

La placa se situará a los pies de la estatua que en su honor se inauguró en el año 2015 en el Cantón de Molins.

Junto con el alcalde y el presidente de la asociación se encontraban los ediles Julián Reina (PSOE) y Suso Díaz (FeC) así como directivos de la AVV, algunos vecinos y forasteros que se encontraban de visita en Ferrol y aprovecharon el momento para estar presentes.

Tras descubrir la placa de bronce Mato y Sanz realizaron una ofrenda floral ante la estatua de Canalejas, al igual que lo h hicieron el resto de los presentes.

El presidente de la AVV agradeció la respuesta del alcalde a la petición formulada para que se instalase la placa y se pusiese a los pies de la estatua de Canalejas.

JOSÉ CANALEJAS

José Canalejas Méndez , nació en Ferrol, en una vivienda de la plaza de Amboage con calle Real el 31 de julio de 1854 (+ Madrid, 12 de noviembre de 1912) fue un abogado y político regeneracionista y liberal español. Siendo presidente del Consejo de Ministros murió asesinado en un atentado terrorista.

Fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, de Hacienda y Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorensa y presidente del Consejo de Ministros y nuevamente ministro de Fomento y ministro de Gracia y Justicia durante el reinado de Alfonso XIII . Fue elegido presidente del Congreso de los Diputados de España durante la Legislatura de 1906-1907.

CANALEJAS Y FERROL

De muy joven Canalejas se traslada con su familia a Madrid sin olvidar nunca a su ciudad natal ni a los pueblos de su contorno, de tal manera que siendo corresponsal en su juventud firmaba con el seudónimo de «El cantor de Mugardos».

En 1897 (*) la corporación municipal ferrolana acuerda nombrarlo hijo predilecto, como consta en la placa que figuraba hasta hace unos años en su casa de nacimiento (Posteriormente fue colocada una nueva placa con características similares a la primitiva).

El 17 de agosto de 1907 cuando ostentaba la presidencia de las Cortes, recibió un cálido homenaje de su pueblo, que lo recibió como el salvador de una ciudad deprimida. Unas quince mil personas fueron a aclamarlo cuando en el engalanado vapor Argonauta entra por la ría.

En el teatro Jofre , con representación de todas las instituciones y sectores sociales se celebra una comida y por la tarde pronuncia un sentido discurso desde el balcón del concello ( situado en el Cantón, en el paseo de las Delicias), en el que entre otras cosas dijo…

«Tengo en mi no haber merecido estos extremos de vuestra simpatía, estos homenajes de vuestro corazón. Me duele el pensar que no hice nada por mi Patria, por mi Ferrol, tan digno de ser pagado con los desvelos de los que en él hemos visto la luz. Más no es tarde para la reparación. Os la debo (…).

¡Cuán grande y cuán puras añoranzas despierta en mi, en estos solemnes instantes, este Ferrol de mis amores. La casa en que nací, el taller en que trabajó mi padre en un trabajo honrado, compartido con el humilde, el modesto, el laborioso obrero de los Arsenales (…) Quizás se acerquen días difíciles , horas de zozobra, momentos de peligro para este Astillero y estos Arsenales (…) Trabajad; tenéis diputados, tenéis Cámara de Comercio, tenéis Ayuntamiento (…) Quiero venir a veros nuevamente con la ejecución de algo práctico para vosotros. Tened esperanza en mi. Yo algo valgo. Pues bien, lo que valga será para vosotros (…)» (*)-(De Ferroláns-Guillermo Llorca),

En 1910 fue elegido miembro del Congreso de los Diputados por el distrito de Ferrol.

LA ESTATUA EN FERROL

En mayo del 2015 Ferrol cumplió una deuda que mantenía con uno de sus hijos, José Canalejas Méndez, al haber instalado en la mañana del lunes, día 11, una estatua de bronce en la zona de los Cantones, muy cerca de donde estuvo la Casa Consistorial y desde la que en 1907 pronunció un fervoroso discurso mostrando su amor y cariño a su pueblo natal

Un hombre de Estado que se declaró amante de su ciudad fue nombrado hijo predilecto, se situó una placa en su casa natal, se le dio nombre a uno de los muelles del puerto e incluso también se le dio nombre a una calle, la actual Magdalena, con una incongruencia total de los nuevos gobiernos municipales de la democracia, eliminando el nombre de un hijo insigne para dárselo al del mismo barrio, calle Magdalena del barrio de A Magdalena.

UNA ESTATUA EN SU RECUERDO

La pieza se ha elaborado, moldeado y fundido en bronce en el taller de Arteixo del artista Miguel Couto (n.Malpica). mide 182 cm de alto y pesa alrededor de 300 kilos.

Su proceso en total llevó tres meses de trabajo y han participado tres personas contando con el autor. Un mes y medio para el modelado, y otro mes y medio para la producción.

La pátina aplicada es una mezcla de ácido cúprico y férrico que le otorga ese aspecto verde y marrón, los tonos se consolidarán con el tiempo hacia el marrón.

El autor se basó en imágenes localizadas en libros encontrados en bibliotecas públicas.

Miguel Couto señaló a Galicia Ártabra que «La postura quise que fuese la de un hombre de Estado, sirviendo a su país, que hiciese honor a su carrera como hombre de Estado. Por momentos se utilizó un modelo real para conseguir el gesto de solemnidad”.