Un ratito de moda. Belleza natural

Carlota González Navarro

Siempre he pensado que para tener una buena imagen no basta llevar prendas bonitas, creo que también es una cuestión de actitud. Cuando nos sentimos bien, lo transmitimos a los demás, por lo que no sólo es importante cuidarse por fuera sino por dentro. Y del cuidado personal saben mucho en In´stetic, al frente de este centro de estética avanzado, se encuentra una mujer muy trabajadora, Yolanda Carneiro. Además de su experiencia en gestión empresarial, ha realizado cursos en Naturología, Curso Superior Universitario en estética reparadora postraumática y postquirúrgica, Reflexología podal, Masters formativos con Lewis Amarante, conocido como maquillador oficial de Max Factor…entre otros.

Desde pequeña, tenía muy claro que quería dedicarse a la estética pero en aquellos años no había formación específica así que se declinó por la gestión empresarial. Cuando estaba finalizando sus estudios pudo acceder al Ciclo Superior de Estética Integral, estando así en las primeras promociones. Durante un tiempo estuvo trabajando por las tardes en una empresa, por las mañanas estudiaba el Ciclo Superior de Estética y además cuidaba a su hija María, que por aquel entonces, tenía un añito. Me cuenta que fueron unos años duros, pero era lo que mas deseaba y al final, el trabajo duro y el esfuerzo siempre da sus frutos. Antes de acabar el Ciclo estuvo haciendo prácticas en Inestetic, que por aquel entonces, se llamaba así por su dueña, Inés, que tras jubilarse le vendió el negocio a Yolanda. Decidió cambiar el nombre por In´stetic, manteniendo así su origen, pero introduciendo su sello personal y todos sus conocimientos.

Me cuenta que lo que más le gusta es enseñar, no solo asiste a cursos de formación sino que también enseña a otros profesionales, imparte Masters formativos de diseño de mirada y micropigmentación entre otros. Le encanta transformar una cara a través de la mirada, para dar carácter al rostro de cada persona y conseguir una expresión mas natural. Lo que más le apasiona es ayudar a la gente a sentirse mejor no solo por fuera, sino lo que es mas importante, por dentro. Le gusta ayudar a las personas en los tratamientos oncológicos, sus cambios emocionales, los cambios en la piel, en definitiva, ayudar a sobrellevarlo un poquito mejor.

Yolanda me ha explicado la importancia de la microcirculación, algo que yo desconocía, una microcirculación deteriorada puede causar o favorecer numerosos trastornos o enfermedades. De ahí la importancia de la Terapia Físico Vascular BEMER, que mejora la microcirculación, ya que un gran número de enfermedades están directamente relacionadas con ella. Cuentan con el método Indiva Deep Beauty, tanto facial como corporal, que restablece la correcta microcirculación y rejuvenece nuestra piel. El Indiva facial reduce las arrugas y líneas de expresión, tiene un efecto lifting antiedad y redefine el óvulo facial mientras que el Indiva corporal modela la silueta, es anticelulítico, antiestrias y antifladidez.

En In´stetic, también podemos encontrar tratamientos faciales para combatir las arrugas, conseguir un grado óptico de hidratación para nuestra piel, eliminar manchas, mejorar la flacidez facial o combatir el acné. Los tratamientos corporales (reductores, anticelulíticos y reafirmantes), ayudan a mejorar nuestra silueta, tratando los problemas de celulitis o grasas localizadas. Podemos destacar la maderoterapia, que es un tratamiento antiinflamatorio y anticelulítico. Además cuentan con tratamientos estéticos como manicura, pedicura… entre otros. In´stetic está ubicado el la Calle Río Castro 75, Ferrol. Su página online es www.instetic.es y también lo podéis encontrar en instagram @instetic_.

Me gusta In´stetic, porque te aconsejan lo que es mejor para cada persona, ya que a veces queremos tratamientos que no son los mas adecuados.

Es un centro de estética avanzado con un trato único y totalmente personalizado que ayuda a reflejar la belleza natural de cada persona. Así que si queremos cuidarnos por dentro y por fuera, mejorar en definitiva nuestro estilo de vida y conseguir así una belleza natural, os recomiendo que acudais a In´stetic, Yolanda sabrá aconsejaros y si ya me vas conociendo….. sabréis que voy a terminar escribiendo que es gallega.