La Xunta presentó el festival Vilablues, conciertos del Xacobeo en Ferrol

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentó en la mañana de este lunes, junto a los promotores del evento, Gumersindo Meijón y Maximino López, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, una nueva edición del festival Vilablues que por primera vez se celebra en Ferrol.

Un evento que, como destacó Aneiros, se lleva celebrando hace seis años en diferentes localizaciones de Galicia y que llega a la ciudad naval, concretamente al Puerto, con afán de consolidarse cómo referente cultural de la misma. “Es un festival que introduce una nueva oferta musical en la temporada estival en Ferrolterra, con la que no contábamos hasta el momento, el blues, con primeras figuras como Roy Ellis & The Sound Doctors o Michelle David & The True Tones”, indicó la delegada.

El programa del Vilablues Ferrol se iniciará el jueves 4 de agosto con un concierto inaugural a las 20.30 horas en la terraza del restaurante Maruxaina, a cargo de Susana Adalid y Cabe García, donde también actuará el viernes día 5 Jamie Fithring, a partir de las 19.30 horas. Esa misma jornada se subirán al escenario que se situará en la zona interior del muelle de Curuxeiras, The Blues Moonshiners, Santi Campillo y Roy Ellis & The Sound Doctor. El sábado 6 será el turno de Claudio Gabis, Los Galagher y Michelle David & The True Tones.

Las entradas para el evento ya se pueden adquirir a través de la web ataquilla.com o en el café Sevilla (calle Galiano, 20). El coste es de 10 euros por cada día de concierto o de 15 euros en el caso del abono para las dos jornadas.

En la comarca de Ferrolterra, la Xunta de Galicia apoya cerca de una decena de espectáculos en el marco de los conciertos Xacobeo 21-22. El pasado mes de julio se desarrollaron los festivales Jazz al Norte, Sonidos de Curuxeiras, el Festival Internacional del Mundo Celta o la esperada actuación de la artista Bonnie Tyler, en el marco del Ferrol Verano Festival. Completan las propuestas de los conciertos del Xacobeo 21-22 por el momento, el Nachiños Fest, el 19 y 20 de agosto en el Campo de As Calabazas, en Covas, y las actuaciones de Coque Malla, en el paseo marítimo de Xuvia (Narón) y Rozalén (en la plaza de Armas). Ambos las dos el 26 de agosto.