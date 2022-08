Agenda en la zona norte, viernes 5 de agosto

–Quedan 148 días para finalizar el año.

-Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma

–La Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora de las Nieves (Nieves y Blanca). Nuestra Señora de la Seo. Nuestra Señora de África. Santos Casiano, Oswaldo y Afra

TAL DÍA COMO HOY

(1950)-El embajador de España ante la Santa Sede suscribe el restablecimiento de la jurisdicción eclesiástica castrense, dirigida por un arzobispo nombrado según el procedimiento general de designación de los prelados españoles.

(2003)-Falleció en A Coruña Domingo García-Sabell Rivas (Santiago,8-10-1909). Fue un médico, escritor, político y académico gallego, presidente de la Real Academia Galega.

EL TIEMPO HOY

-Se anuncia un día nublado. Una temperatura máxima de 21 º y una mínima de 19 º. Lluvia probable 10 % . Humedad 75 %. Indice UV, alto, 6. Viento moderado de 21 a 29 km/h.

El sol sale a las 7.27 horas. Se pone a las 21.50 horas.

DONANTES DE SANGRE

-La unidad móvil se encuentra este martes en Fene, en San Valentín, delante de la farmacia, de 15.30 a 21.00 horas.

ACTOS FESTIVOS EN LA ZONA NORTE

–EN A CAPELA

—Fiestas en honor a Nosa Señora das Neves

E n esta jornada habrá misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. A continuación los presentes podrán disfrutar de la sesión vermú con la orquesta Alianza, que también será la encargada de poner la nota musical en la verbena de la noche, en una velada que además contará con la presencia de las formaciones Foliada y D´Ases.

EN ARES

—Fiestas en honor a San Roque

En esta primera jornada habrá Fiesta del Agua para los más pequeños a partir de las 17.00 horas y se celebrará la Fiesta de la Espuma. A las 19.30 horas comenzará la Fiesta del Langostino, evento gastronómico que estará amenizado por Os Pimos.

EN CEDEIRA

— «Semana Infantil», hoy tradicional concurso de castelos na area na praia da Madalena.

—Hoy y mañana sábado celebración del Discalzas Festival, en la plaza de A Revolta.

Los conciertos comenzarán este viernes, día 5 por la noche, con The Soul Jacket, Arizona Baby, King Sapo e Farrapos de Ghaita y con el grupo local Díaz Band para inaugurar el escenario a partir de las 20.45h.

EN FERROL

—Equiocio 2022 propone disfrutar este año de un mar de experiencias en Ferrol, hasta el día 7 en Covas . Se disfrutará del Concurso de Salto, la Yincana infantil, En el certamen hípico se prevé contar con una amplia representación de jinetes y amazonas de la Comunidad y del resto del territorio nacional, así como de otros países.

Paralelamente, Equiocio ofrece una amplia programación de ocio para todas las edades, con actividades vinculadas a la naturaleza , ruta BTT, comida intercultural, talleres de reciclaje, cine al aire libre, stand turísticos, gastroteca, etc.

–—Feria medieval que se celebrará desde hoy hasta el domingo en Ferrol Vello donde niños y mayores podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas que los transportarán a la Edad Media; actuaciones musicales, teatro, espectáculos, pasacalles, desfiles, actividades infantiles, feria de artesanía con 70 puestos. Su horario de apertura será hoy viernes a las12.00 horas y rematará el domingo.

—Festival de música blues que se celebra en muelle de Curuxeiras y que reunirá a un granado grupo de artistas y formaciones de este género musical a lo largo de dos jornadas.

Hoy v iernes, –Roy Ellis (Aka Mr. Symarip) & The Sound Doctors-Santi Campillo Trío-The Blues Moonshiners-Jamie Fithring-Susana Adalid +Cabe García

EN NARÓN

—En el Val Fiesta de la Virxe das Neves.

Comienzan las fiestas a 22.30 horas con la verbena a cargo de la orquesta Costa Dorada y el grupo Pasión.

— Se celebra el Gulliver Fest, en el Área Natural Muíño do Pedroso – Camping Río Xuvia, El programa de actividades incluirá charlas viajeras, talleres, conciertos, actividades infantiles, foodtrucks, zona camper y acampada, y un largo etcétera.

Hoy viernes,

10:00 horas; Apertura zona camper y acampada

16:00 horas; Apertura del festival

18:00 horas; Charla: Rubén Prieto – 5 años viviendo en autocaravana. Día a día y legislación

19:00 horas;Taller: North Explorer – Como orientarse, introducción a mapas y brújula

21:00 horas;Pinchada dj.

LA XUNTA EN FERROL

-En Equiocio 2022-

-A las 13.00 horas, entrega del trofeo Xunta de Galicia, preside la conselleira do Mar, Rosa Quintana

-A las 18:00 horas, entrega del trofeo Consellería de Política Social, preside: la conselleira de Política Social, Fabiola García. Entrega del trofeo Dirección Xeral de persoas con discapacidade, preside la conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada del Director Xeral de persoas con discapacidade, Fernando González Abeijón

– A las 19.30 horas, entrega del trofeo Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Alimentarias, preside la Delegada Territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

EN EL CONCELLO

—A las 12.00 horas comparecencia del alcalde, Ángel Mato, y el delegado del Gobierno, José Miñones, previa a la reunión que mantendrán con representantes de Nervión Naval Offshore, Windar-Renovables, Navantia, Asime y el Clúster Naval sobre el Perte Naval. En esta reunión también participará la subdelegada del Goberno en A Coruña, María

Rivas.

—A las 12.00 horas en el campo de As Cabazas, en Covas, el primer teniente de alcalde, Antonio Golpe, participa en la inauguración de Equiocio.

INAUGURACIÓN DE EQUIOCIO

-A las 12.00 horas, en el campo de As Cabazas, en Covas, acto de inauguración oficicla de Equiocio2022.Intervendrán Ana Pérez Lago, directora de Equiocio; Ricardo Pérez Lama, presidente do comité organizador; Sandra González Castro, diputada de Educación e Mocidade de la Diputación; Antonio Golpe Díaz, primer teniente alcalde del Concello de Ferrol; y Rosa Quintana Carballo, conselleira do Mar de la Xunta de Galicia

Al final de las intervenciones, se realizará un recorrido por las instalaciones, que concluirá con la entrega del Trofeo Xunta de Galicia en la pista central con la presidencia de la conselleira do Mar.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

-Museo Naval. Exposición de pintura colectiva “Camino de los peregrinos de la Mar”. Obras de Jenaro P.Villamil, Sotomayor, Máximo Ramos, Imeldo Corral, Segura Torrella, Lugrís, Vadillo, Alfonso Abeleda,etcHasta finales de septiembre. Entrada gratuita.

-En la sala del Faro Prior,de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao ”Terra dos meus avós”, exposición fotográfica de Pablo Álvarez Alvariño. Un conjunto de 22 imágenes de los paisajes de Cobas y otros lugares próximos que forman parte de la infancia del artista y evocan a la nostalgia. Se podrá visitar hasta el 16 de agosto, en horario de 19:30 a 21:30 horas.

-En la sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, en el puerto de Ferrol, se presenta “Ártabros” una muestra recopila una gran variedad de trabajos que van desde la escultura en hueso natural, hierro, latón y cobre, hasta la pintura y la música. Estará disponible hasta el día 14 en horario de 12:00 a 13:00 y de 20:00 a 21:30 horas.

–El Centro Torrente Ballester acoge hasta el 28 de agosto la exposición “Como todos los días”, una retrospectiva de la fotógrafa iraní Shadi Ghadirian que incluye medio centenar de imágenes y una videoinstalación correspondientes a siete series realizadas entre 1998 y el 2015.

Horario: de martes a sábado, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes, cerrado.

-Museo de Historia Natural, en plaza de Canido. Entrada gratuita. Además de la exposición permanente, se exhiben tres muestras temporales: MINERALES Y ROCAS DEL XEOPARQUE DEL ORTEGAL, del geólogo José Francisco Canosa; MURCIÉLAGOS DE GALICIA, en colaboración con la asociación DROSERA: y, de los fondos del propio museo, la exposición PRECIOSIDADES GEOLÓGICAS, una selección de la donación de Amador Pereira. Toda esta oferta se puede visitar todos los días del mes (incluyendo festivos) en horario de 10:30 a 14 horas.

-En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

-Museo de la Construcción Naval, en Herrerías. En la sala Carlos III exposición “O mar no camiño”. Horarios visita, de lunes a sábado de 11.00 a 19.00 horas y domingos de 11.00 a 15.00 horas.

La Fundación Exponav continúa ofreciendo durante el mes de agosto, uno de los de más turismo del año, sus visitas guiadas gratuitas al Museo de la Construcción Naval que, al igual que sucedió en julio, se ofrecerán todos los sábados en dos sesiones, a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Se trata de recorridos con un número de plazas limitado, por lo que es aconsejable realizar reserva previa a través del correo electrónico exponav@exponav.org o llamado al 981 35 96 82.

-En el café Maltés, en calle María, 206 muestra del artista ferrolano Santiago Gómez.

En Valdoviño

–La Casa de la Cultura inaugura exposición este viernes a las 19 horas. Una muestra temporal colectiva bajo el título “Espiras”en la que participan los pintores Fernando Voyeur, Lolasui, Xabier Cañería, Pía Piadosa y Mario Feel. El acto está abierto al vecindario, que a partir del viernes podrá visitar la exposición hasta el 31 de agosto, de lunes a domingo de 12 a 14 horas.

En Ares

En el piso superior de la Casa da Xuventudes, hasta del 3 al 18 de este mes se expone la obra de José Antonio Porro, “Paisajes y Marinas de Ares”.

A exposición Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 20:00 a

22:00 horas, y también los sábados, en horario de mañana, de 12:00 a 14:00 horas.

En As Pontes

-En el primer piso del Mercado Municipal, exposición arqueológica «Man a Man»; un recorrido por la prehistoria y la antigüedad del municipio a través de los objetos elaborados a mano por los hombres y mujeres que habitaron As Pontes. Permanecerá abierta hasta el 15 de octubre.

En Ortigueira

-El Concello de Ortigueira inauguró una exposición sobre Alfonso X y su relación con Galicia, que tiene como título ‘Afonso X e Galicia’.

Se podrá visitar hasta el próximo 9 de septiembre, en el claustro del Concello. A lo largo del mes de agosto el horario de visitas será de 9h a 14h.

EN MAÑÓN

A las 20.00 horas presentación de la Revista de Estudios Locales nº 9 «TIERRAS DEL ORTEGAL» en el Centro Sociocomunitario de Mañón, O Barqueiro .

EN AS PONTES

––El Ayuntamiento de As Pontes programa para el mes de agosto «O mar de lecer» una agenda cultural amplia, diversa y multidisciplinar para conmemorar los diez años de la creación del lago.

Las actividades darán comienzo hoy viernes con el ‘Beach Rugby Vila das Pontes’, un torneo de rugby playa que se prolongará durante todo el fin de semana, en el cual se podrá ver el mejor rugby internacional en las categorías masculina y femenina.

EN MOECHE

—Hoy viernes, en el área recreativa de Souto Grande, proyección de la película “Valentina”. Pase gratuito.

-También hoy, en la pista de Trieiro da comienzo el segundo torneo de padel organizado por el Club de Tenis y Padel de Abade. Se disputarán hasta el domingo las categorías masculina A y B y mixta.