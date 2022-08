Ola Ferrol-Incendios, libros y pintura

Carlos Barcón Collazo

MECÁNICA UNIVERSAL

Y hablando de nuestro buen amigo José Antonio Sánchez de la Vega, conocido también como «Tono», estos días lejos de la ciudad, recordar que hace ya muchos años me hacia entrega de ese excelente ejemplar titulado «Mecánica Universal», que editado en el 2001, dejaría escrito su querido padre, el recordado y apreciado General Médico de la Armadanacido en julio del 1901, en León, en el palacio conocido con el nombre de Casa de Botines, y fallecido en Madrid un 20 de octubre del 1987.

Un excelente libro que suelo leer repetidas veces, porque dicho ejemplar nos presenta una multitud de incógnitas, de índole trascendental, escrito con una prosa casi poética, bien medida, llena de profundidad en verdades universales. Uno que ha conocido personalmente al autor, por ser médico de cabecera de funcionarios de la Armada, podría decir que al margen de su gran potencial intelectual y profesional, lo era en su bondad, de su generosidad y de su gran humanidad. Al margen de haber escrito este interesante libro, editaría otros trabajos, como son, entre otros, «Fondo y Superficie», «Después de la Victoria», «Vilanos blancos y negros», etc.

Estaba casado con María Luisa de la Vega, hija del destacado pintor ferrolano, Eduardo de la Vega y Balanda, autor, entre muchos otros, del cuadro «Asesinato del emperador Cómodo», dejado en depósito actualmente en el Concello de Ferrol.

GRAFFITIS DE VERANO

Algo que como vemos se sigue haciendo aquí, en la ciudad y comarca, pero en superficies apropiadas e incluso necesitadas de este arte, pero nunca cuando se emborronan una pared, con proclamas majaderas, los garabatos desquiciados, casi siempre llenos de vandalismo.

Como pintor, repito, me agradan los graffitis que muchas veces delatan el rasgo del artista, la resurrección de esa parte de nosotros mismos que aún es capaz de celebrar la fugitiva belleza del mundo.

Por eso, a ese jovencísimo grafitero le pondría la sanción de seguir haciendo sus pintadas, a ser posible, mejor logradas, pero en esos necesarios espacios/paredes/muros… abandonados en su atención y presentación.

ARES:APOYO A LA PINTURA

Sigue el Concello de Ares, en su aspecto cultural, convocando ese ya veterano concurso de Pintura, en su ya 15ª edición, y que cada año mejora, por la atención y plena dedicación de su alcaldey su eficaz concejala de culturaque saben atraer a un buen número de pintores no solamente de nuestra Comunidad gallega, sino de otras partes del país, y lo es ya no solamente por su buena organización, sino también por los premios que se conceden y que este año aumentan en su cuantía.

Una convocatoria que ya abierta finalizará el día 9 de septiembre próximo y las obras deberán ser entregadas o enviadas al CIRS de Cervás.

Un Certamen ya de prestigio y con continuidad a celebrar en una villa como la de Ares, siempre acogedora, luminosa y animada.

PINTORES

Como animados están, a pesar de su ya veteranía, los pintores(1949), que el pasado día 30 de julio cumplía años y al queconozco, reconozco y distingo, desde hace años, como profesor de pintura , que tuve el acierto de contar con él, por los años 70, en la desaparecida sala de exposiciones MUSEUM, en la calle de Cuntis… y que sigue, no con su buena pintura sobre todo al óleo, sino como profesor de muchos jóvenes pintores.

Y al también reconocido artista coruñés(1945), harto conocedor también de la genealogía, que suele centrar preferentemente sus obras en la figura y el retrato, y que hace días tuve su llamada telefónica, ofreciéndole a la veterana Asociación de Artistas SAF una de sus obras, amén de un retrato realizado por él al recordado critico de arte coruñés, amigo que fue de la SAF,cedido por la sobrina de ésteObra que incrementará el ya excelente Patrimonio Artístico, formado por cuadros de, entre otros, Tomás Barros, Leyra Domínguez, Gascón, Francisco Criado, Kaydeda, Corín Cervera, Pathina, María Manuela, etc. etc.

LIBROS, REVISTAS….

Aunque de verano y siesta sigo recibiendo publicaciones de diferentes editoriales para que no me duerma con estos calores. De una parte, mi apreciada amiga,profesora de nuestra Universidad Campus de Ferrol,estos días en Vitoria, me envía la excelente publicación «La Hornacina«, nº 13, revista de la Cofradía de la Virgen Blanca, patrona de dicha Ciudad, de cerca de cien páginas, a todo color, con magnificas fotografías y atinados textos, donde precisamente nuestra buena amiga, Asesora de Arte de la SAF, aporta el titulado «»Obras emblemáticas del patrimonio del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz».