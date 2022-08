El PP de Ferrol alerta que las playas de bandera azul no cumplen con la normativa de la ADEAC

El portavoz adjunto del PP de Ferrol, Alejandro Padilla, reveló que el Concello de Ferrol deberá subsanar toda una serie de deficiencias en las playas, detectadas por la ADEAC, Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, tras una inspección realizada el pasado 28 de julio. “Las playas de A Fragata-Peireixal, Esmelle, San Jorge y Doniños tienen importantes deficiencias que deben ser subsanadas para cumplir con los criterios que las hacen merecedoras de la bandera azul”.

«Nos hemos cansado de denunciar el estado de abandono de nuestros arenales antes de empezar la temporada de playas y después y, a pesar de detallar todas esas deficiencias, el gobierno de Mato hizo caso omiso y ahora la AEDAC insta a subsanarlas«. “Los parches de adulto del desfibrilador, en la playa de A Fragata, acaban de caducar y los pediátricos están caducados desde hace cinco meses, algo que no entendemos cómo se puede tener así, además siguen sin contar con equipo de oxigenoterapia, termómetro o un tablero espinal, ya que el que tienen está roto”. El puesto de atención primaria del servicio de socorrismo «no tiene ni rollo de papel para la camilla ni gel desinfectante«, según el informe de AEDAC que detalla que siguen las filtraciones en la caseta, que no hay banderas de repuesto y que el wc no cuenta con jabón de manos, entre otros incumplimientos.

Con respecto a la playa de Esmelle la AEDAC pide que se cambie de ubicación el puesto de vigilancia para tener una buena visión del arenal. “En Esmelle los socorristas no disponen de botiquín de primeros auxilios, ni de termómetro, ni de equipo de oxigenoterapia al igual que en la playa de A Fragata, los parches del desfibrilador están caducados”. «Tampoco hay aletas, ni gafas ni gorros de baño para cada uno de los socorristas.»

Se insta al Concello de Ferrol a reparar las tablas rotas en las pasarelas de acceso y los platos de la ducha en mal estado, la cisterna del aseo de mujeres, ya que pierde agua, y a dotar de agua caliente a la caseta de socorrismo.

En cuanto a la playa de San Jorge, la ADEAC solicita que se limpien los graffitis, «una demanda que hemos trasladado en numerosas ocasiones al gobierno, que se limpien también los accesos al arenal, se reparen las pasarelas y los platos de ducha en mal estado y se dote de nuevas banderas«. El servicio de socorrismo no cuenta con termómetro, contenedor de residuos sanitarios homologado, equipo de oxigenoterapia ni filtro Hepa para balón resucitador.

La ADEAC afirma que debe cambiarse de ubicación el puesto de vigilancia de Doniños, al igual que Esmelle, para otra zona de mayor visibilidad e insta a arreglar las pasarelas en mal estado, el sistema de drenaje de las duchas y a limpiar los accesos. Al igual que en los otros tres arenales el servicio de socorrismo no cuenta con los medios necesarios para hacer frente a una urgencia sanitaria. “No entendemos cómo es posible que en los cuatro arenales de bandera azul los parches del desfibrilador estén caducados y nadie lo haya detectado o que los socorristas no cuenten ni siquiera en algún caso con un botiquín o un termómetro”. Por eso la ADEAC pide al Concello de Ferrol que en el plazo de siete días solvente todas estas deficiencias.

Y en relación a la playa de Caranza, según el gobierno de Mato posible candidata a bandera azul en el 2023, deben arreglarse las losetas rotas del paseo principal, instalar aseos adaptados- ya que no cuenta con ninguno-, hacer accesible el puesto de socorrismo y contar con tres socorristas y un auxiliar, además de facilitar el acceso desde la zona de aparcamiento con las pasarelas y aseos.

“Esperamos que Mato en siete días tenga solucionadas todas estas deficiencias, los socorristas no pueden prestar un servicio en estas condiciones ni los ciudadanos pueden acceder a unos arenales que no cumplen con los mínimos servicios”, deseó el portavoz adjunto Alejandro Padilla.