La caída de un árbol deja un joven herido en A Capela

La llamada de un particular a las 11:45 horas al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia-CIAE 112 informaba sobre un accidente laboral ocurrido en el municipio de A Capela.

Un hombre, D.S.B. de 24 años resultó herido al caerle un pino encima mientras trabajaba en un monte en el lugar de Lamela. El 112 Galicia dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de As Pontes y a la Guardia Civil, que acudieron al lugar del accidente. El herido se encontraba desorientado y no era capaz de determinar si aún tenía o no el árbol encima. Aunque finalmente no fue necesaria la excarcelación, el hombre tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios debido a dificultades respiratorias. Tuvo la suerte de llevar puesto el casco protector y presentaba diversas contusiones y erosiones de pronóstico reservado..

Fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital «Arquitecto Marcide«, del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF en Ferrol, acompañado por el médico de atención primaria. Los particulares fueron clave ante las complicaciones en el proceso para localizar al accidentado, cuyo número de teléfono fue facilitado por un compañero de trabajo que no se encontraba con él en el momento. Fue otro particular quien finalmente compartió la localización exacta con los servicios de asistencia al carecer el herido de medios en su móvil para este fin.