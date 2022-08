El fuego causó daños en las instalaciones de una granja de A Capela sin afectar a personas y al ganado

Cerca de las seis menos cuarto de la mañana de este martes, día 9, se inició un incendio en el interior de una nave de una granja dedicada a la explotación de leche sita en el lugar de A Bardela, número 2, en el concello de A Capela que afectó a parte de la misma así como a pacas de hierba y paja almacenadas para el alimento del ganado. El fuego afectó solo a instalaciones y no se registraron daños personales ni del ganado, como tampoco del material agrícola, entre él varios tractores.

Al parecer todo comenzó debido a la fuerte tormenta que se dejó sentir sobre la zona, aunque será el equipo de la Guardia Civil el que averigüe las causas. Y fue un particular el que dio aviso del incendio al Centro Integrado de Atención as Emerxencias-CIAE-112 por lo que de inmediato se dio conocimiento del suceso a los Bomberos de Betanzos y a los Bomberos do Eme, con base en As Pontes quien acudieron al lugar del suceso, al igual que lo hicieron efectivos de la Guardia Civil.

Una labor intensa dado que el fuego, además de afectar al tejado y a las paredes de la nave, alcanzó las pacas que quedaban en el interior ya que una de la tareas se dedicó a retirarlas hacia el exterior. Además se evitó que las llamas pudieran pasar a la zona en donde se encontraba el ganado, que según los propietarios de la granja alcanzaban unas cincuenta vacas con crías.

Los Bomberos continuaban en la zona dado que una vez enfriada gran parte del exterior las pacas de paja y hierba que se habían retirado mediante unos tractores fueron también afectadas por el fuego.