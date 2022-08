FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE (del 10 al 21 de agosto)

A CAPELA

Lunes, día 15, comienzan las fiestas de Santa María en la parroquia de Cabalar, a las 13.30 horas con la celebración de la misa solemne en honor a la Virgen. Al finalizar, sesión vermú a cargo de la orquesta Furia Joven, que también será la encargada de amenizar la verbena acompañada del grupo Pasión.

Martes 16, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de la sesión vermú a cargo de la orquesta Alabama. Llegada la noche, gran verbena fin de fiestas a cargo de la orquesta citada anteriormente y el dúo Estrellas.

EN AS PONTES

——Hasta el domingo día 28 celebración de la Festa do Lago, “Un Mar de Lecer”.



-El viernes 12 , a partir de las 16.30 horas se celebrará el Gravity, Kamikaze, Selva.



–Del sábado al domingo a partir de las 11.00 horas y de las 16.00 horas, Gravity, Kamikaze Selva, a las 13.00 horas, Teatro Sobre Ruedas. El sábado a las 19.00 horas, Galicia Ilusiona Máxia na Rúa.

–En las jornadas del sábado 20 y domingo 21 se celebrará la Feira do Comercio Local y también el Festival de Papaventos, exhibición y talleres.

El sábado a las 19.00 horas tendrá lugar la actuación del Mezzo el Fantástico Circo de Insectos Gigantes y a las 20.30 horas, La Penúltima Sabinera El Tributo.

El domingo a las 13.00 horas, Circo na Rúa con C’Est Pas Posible, a las 17.00 horas, Kanbahiota, Volando Vengo y a las 19.30 horas, Broken Peach.

——La parroquia de Ribadeume, celebra los días 13, 14 y 15 las fiestas en honor de Santa María y San Roque. Los vecinos de esta parroquia y sus visitantes, podrán disfrutar de las verbenas y participar en los actos religiosos programados.

Sábado 13 , la sesión vermú y verbena estarán animadas por la orquesta D´Noche. La velada también contará con la presencia del trío CQC.

Domingo 14 , a las 12.30 tendrá lugar la misa solemne, seguida de la sesión vermú con el grupo Pekados, que también animará la verbena de la noche junto al trío CQC.

Lunes 15 , a las 12.30 horas se celebrará la misa y al término de ésta la sesión vermú con el trío Boreal.

EN CARIÑO

——Nueva edición de la muestra de teatro que tendrá lugar desde el día 12 al 19 . La muestra se llevará a cabo en la carpa sita en O Campín, en el Auditorio Municipal, Porta da Pulida, Praza Roxa y en la Casa do Concello.

Viernes 12 , comienza la Mostra a las 12.00 horas con la actuación de Fantoches Baj con la representación de O Folión Zampón. A continuación tendrá lugar el acto oficial de Presentación Entrega do Premio do Público 2021 y del Premio do Público Infantil 2021. A las 20.30 horas la compañía de Danza Fran Sieira presentará Coreografías dun Demente.

Sábado 13 , a las 11.30 horas, representación de la obra As Minas do Rei Salomón a cargo de Teatro Ghazafellos y las 13.15 horas, concierto de La Quinkillada, Gozar, Sentir e Bailar. Por la tarde a las 20.00 horas, Planeta Tampolí, Bach 2 Classics.

Domingo 14 , a las 11.30 horas tendrá lugar la actuación de Troula Animación con el espectáculo Circo Krasnoiarsk y a las 11.15 horas, concierto de la Banda do Verán. Por la tarde a las 20.30 horas, Cirque Entre Nous.

Lunes 15 , a las 12.00 horas, actuación de Caramuxo Teatro con la obra A Nena que Vivía nunha Caixa de Mixtos, y a las 22.15 horas la compañía A Panadería presentará la obra As que Limpan.

Martes 16 , a las 12.00 horas Culturactiva Producción pondrá en escena la obra Rosalía, y a las 22.15 horas, Butaca Zero con la obra Despois das Ondas.

Miércoles 17 , a las 12.00 horas la compañía Tanjarina presentará la obra A Cazola de Lola y a las 22.15 horas, actuación de Ibuprofeno Teatro con la obra Smoke On The Water.

Jueves 18 , a las 12.00 horas, actuación de la compañía Elefante Elegante con la obra Cubo. Por la tarde a las 20.30 horas la compañía Paulo Maestro & Constance Hurlé presentarán Volátil, y a las 20.30 horas, Talía Teatro con la obra Morte Accidental dun Anarquista.

Viernes 19 , en esta jornada finaliza la Mostra de Teatro con las actuaciones de Teatro del Andamio con la obra A Nova Historia da Cigarra e a Formiga a las 12.00 horas y a las 22.15 horas, Contraproduccións Cigarreiras.

Los tickets para las funciones infantiles tendrán un coste de 1 euro y 5 euro las funciones de la noche. Las funciones de la calle serán gratuitas.

——Fiestas en honor a Nosa Señora da Pedra.

Día 14, anuncio de las fiestas con el tradicional disparo de 21 bombas de palenque.

Día 15, Comienza la fiesta con pasacalles a cargo de la banda de gaitas San Xiao do Trebo.

A las 12 horas, misa cantada por el coro parroquial seguida de procesión y a continuación sesión vermú con la orquesta La Gira que también amenizará la verbena, a las 22,30 junto el DJPegaso.

Día 16, a las 20.00 horas Gran Sardiñada-Churrascada, con café y queimada amenizada por el trío JM.

EN CEDEIRA

——Fiestas patronales que se celebran en honra a la patrona de los marineros, Nosa Señora do Mar. Desde el día 11 al 17 vecinos y visitantes podrán disfrutar de un variado programa lúdico-festivo lleno de actuaciones musicales. La tradicional procesión marítima tendrá lugar el día 16.

Jueves 11, a las 21.30 horas el Parque San Isidro acogerá la actuación de Jazz de Ría a cargo de David Reguero Trío y Alexandre Cavaliere.

Viernes 12, durante esta jornada, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la Carreira Popular de Cedeira. A las 20.00 horas se procederá a la lectura del pregón y a las 20.30 horas comenzará el pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Buxainas. Para finalizar, a las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar con el Entroido de Verán, amenizado por la Disco Móvil CDC.

Sábado 13, a las 12.30 horas tendrá lugar la salida del pasacalles de AC Espadana y Gaiteiros e Danzas con Cabezudos.

Llegada la tarde, a partir de las 17.00 horas, comenzará la XXIV Travesía a Nado de Cedeira. A las 20.00 horas, los más pequeños, podrán ver el espectáculo de circo Xampatito Pato «Só» y para finalizar, a las 22.30 horas comenzará el I Certame de Grupos Locais con las actuaciones de Catro Cores, P-Rayada y Ardecasas.

Domingo 14, la Banda de Gaitas de Narón será la encargada de amenizar el pasacalles a partir de las 13.30 horas.



Llegada la tarde, a las 17.30 horas, comenzarán los XVI Xogos Populares en el Paseo da Mariña y a las 20.30 horas tendrá lugar el pasacalles con Fanfarria Furruxa. Para finalizar la jornada, a las 22.00 horas, I Certame de Grupos Locais con las actuaciones de La Banda del Muelle, Los Eternos y Os Benignos.

Lunes 15, el gran día en honor a la patrona comenzará con la misa solemne cantada por la Coral Eixil, seguida de la procesión amenizada por la Banda de Música Vila de Cedeira.

A las 20.00 horas, la Plaza do Floreal, acogerá el circo rúa a cargo de Cabañita Troupe y el espectáculo Volvando…Vengo… A las 22.15 horas Chylava ofrecerá un concierto en la Plaza Roxa y a las 00.00 horas, gran espectáculo de fuegos artificiales. A las 00.30 horas, verbena a cargo del grupo Claxxon.

Martes 16, en esta jornada los presentes podrán disfrutar de la celebración de la misa solemne, seguida de la tradicional procesión marítima.

A las 20.00 horas Marta Alonso Tejada presentará su espectáculo de danza clown Sofá. A las 21.00 horas, pasacalles a cargo de Mekánika Rolling Band, dando paso, a las 22.30 horas, al concierto de las formaciones Garufa Blues Devils Big Band y Broken Peach.

Miércoles 17, durante todo el día se llevará a cabo la tradicional xira y la Romería en San Antón. A partir de las 23.00 horas, concierto de las Tanxugueiras en la Plaza Roxa.

EN FENE

——Limodre dedica dos días a la mejor música con la celebración del Felicia Pop ’22. La edición de este año, sin restricciones por la pandemia, ha preparado un completo programa para el viernes 12 y el sábado 13 de agosto en el que pasarán por el escenario Los Eternos, Los Malinches, More Kicks, The Rezillos, Tesouro, Rockers go to Hell, Pelazo, The Phantom Keys, Terbutalina y Los Pepes, finalizando ambos días con pinchadiscos.

Las entradas están a la venta y el espacio principal del festival, el parque da Hortiña.

——Los vecinos de la parroquia de Perlío, celebrarán su fiesta en honor a San Esteban y al Corpus Christi los días 13 y 14 de Agosto .



Sábado 13, comienzan los actos a las 8.00 horas con un gran disparo de bombas de palenque, dando lugar al pasacalles a cargo de la banda de gaitas Os Feneses. La misa solemne en honor a San Estevo se oficiará a las 13.00 horas, seguida de procesión. La sesión vermú de las 14.30 horas estará a cargo del Dúo Calú, que también será el encargado de amenizar la verbena de la noche acompañado por la orquesta Panorama.

Domingo 14, a las 08.00 horas habrá un gran disparo de bombas de palenque anunciando el último día de fiestas, seguido del pasacalles a cargo de la banda de gaitas Os Feneses. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión en honor al Corpus Christi. El grupo Galaxia será el encargado de poner la nota musical en la sesión vermú de las 14.30 horas y llegada la noche también en la verbena donde se dará cita, además, el grupo Fama.

EN FERROL

——Ferrol acoge en la plaza de la Constitución, entre los días 12 y 15 de agosto, la quinta edición de la Feria de la Cerveza Artesana. En esta nueva cita se podrán degustar más de 60 tipos de cervezas elaboradas artesanalmente procedentes de Galicia y otros puntos del país.

Habrá actividades desde la tarde del viernes hasta la noche del lunes, como juegos populares, actuaciones musicales y numerosos y atractivos talleres infantiles, entre otras actividades. De manera permanente, durante los cuatro días del festival habrá una zona de juegos tradicionales para todas las edades. Acudirán también tres gastronetas: de pan libanés, de brasas y otra con productos veganos y vegetarianos.

En el ámbito musical, el viernes 12, de 20.00 a 23.00 horas, tendrá lugar la actuación de Suso Manchita. El sábado, a las 13.30 horas, estará Átomica DJ; a las 20 horas el grupo Ferrock; y a las 22 horas Blackjack Grupo. El domingo, a las 13.30 horas, actuará Agostinho DJ y a las 21.30 horas Milómanos. Por último, el lunes a las 20 horas estará DJ Occy.

——Fiestas en A Graña, del 14 al 16.

Día 14, verbena amenizada por Ángel Habana, “el moreno del swing”.

Día 15, en la plaza de Pardo de Cela, “xuntanza vecinal”, comida de hermandad, amenizada con música. Hinchables para los más pequeños.

Día 16, misa y procesión con la imagen de San Roque con parte musical a cargo de la A.M. Nuestra Señora del Carmen. En el puerto, concurso de cucañas.

—Los días 19 y 20 se celebrará una nueva edición del rallye de Ferrol que será puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. El rallye estará formado por un recorrido total de 378.55 kilómetros,divididos en 5 secciones y dos etapas.

El viernes 19 a las 9.15 horas se publicará la lista de los participantes.

A las 17.00 horas se llevará a cabo en la avenida de Esteiro la salida de la primera etapa.

Sábado 20 , a las 9.30 horas tendrá lugar la salida de la segunda etapadesde la avenida de Esteiro.

A las 16.30 horas se estima el fin del rallye con la llegada del primer participante al pódium instalado en la citada avenida. A las 17.15 horas se realizará la entrega de trofeos.

——Nachiños Fest tendrá lugar en el campo de As Cabazas,en Covas donde todos los asistentes podrán disfrutar el viernes 19 y el sábado 20 de varias horas de música a cargo de:

– Sen Senra – Carolina Durante – Baiuca – Cariño – Blanco Palamera – Fresquito y Mango – Flaca – We Are Not Dj´s – La Duendeneta – Moito! – Virginia Red – y Mariagrep

El precio de la entrada será desde 45 euros.

—Las fiestas de verano de Ferrol comienzan el día 20 con la lectura del pregón a las 21.00 horas en la Praza de Armas y a las 21.00 horas dará comienzo el Festival Pop 1980 con las actuaciones de Alejo Stivel, Carlos Segarra, Javier Gurruchaga, Nacho García Vega, Rafa Sánchez y Vicky Larraz.

EN MAÑÓN

—El v iernes 12 los vecinos de O Barqueiro comenzarán su fiesta en honor a Santa Rosa. Por la noche tendrá lugar una gran verbena a cargo de la orquesta Galilea y una discoteca móvil.

Sábado 13, comienza la jornada con la salida a las 11.00 horas del pasacalles, dando paso a las 13.00 horas a la celebración de la misa solemne en honor a la Santa. Finalizado el acto, dará comienzo la sesión vermú a cargo de la orquesta Lecer y el dúo Melodía.

Por la tarde habrá animación musical con los gaiteiros de Son do Sor y Arume y llegada la noche las formaciones Lecer y Melodía podrán música a la verbena.

Domingo 14 al mediodía se celebrará la misa solemne en la capilla de Santa Rosa y acto seguido la orquesta Dinastia y el dúo Azúcar animarán la sesión vermú.

Por la tarde habrá gaiteirada y desde las 19.00 horas juegos populares.

Llegada la noche las formaciones Dinastia y Azúcar animarán la verbena.

EN MOECHE

–XLIII Festival Irmandiño, días 19,20 y 21

Día 19.-A partir de las 22 horas, repichoca popular y actuación de los grupos Airiños dos carrís y Cantareiras de Saime, en el campo de la fiesta.

Día 20.-A partir de las 11.00 horas se abren las puertas del castillo, entrada libre y gratuita. Visita a una exposición. A las 13.30 h, sesión vermú amenizada por un Dj.

A las 17.00 horas, asalto infantil al castillo y a las 18.00 h, juegos tradicionales. Seguirán distintas actuaciones hasta las 0.30 horas en el que tras el pregón a cargo de César Cambeiro se iniciará el asalto al castillo, y después de nuevo música.

Día 21.-A las 13.30 horas, sesión vermu amenizada por un Dj a la que seguirá una comida campestre seguida de actuaciones musicales.

EN NARÓN

—Hoy j ueves 11, a las 8.00 horas comenzará la última jornada de las fiestas de San Lorenzo de Doso con dianas y alboradas. A las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor al santo, dando lugar a una gran descarga de bombas de palenque. Al finalizar, comenzará la sesión vermú a cargo del grupo Pasión y por la noche, gran verbena a cargo del grupo citado acompañado de la orquesta La Dimensión.

––Nueva edición de Jazz de Ría.

Viernes 12 , a las 21.30 horas en el Parque Freixeiro de Narón se podrá disfrutar del concierto del grupo Los Aurora y a las 23.00 horas será el turno del trío Sumrrá.

Sábado 13 , a partir de las 21.30 horas, tendrán lugar las actuaciones de Nicotina Swing y The Sey Sisters en el Parque de Freixeiro.

— Sábado 13 comienza el primer día de fiesta en honor a Santa María en la parroquia de Castro a las 20.00 horas con una gran chorizada popular. Por la noche se celebrará la verbena a cargo de las orquestas Pasión y Cinema.



Domingo 14, por la mañana tirada de bombas de palenque y a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa María. Al finalizar los actos litúrgicos, sesión vermú a cargo del grupo Jaque. Durante la jornada recorrerán la parroquia los gaiteiros.

Por la noche, gran verbena con los grupos Jaque y Panamá.

Lunes 15 , la última jornada de fiesta dará comienzo con la tirada de bombas de palenque, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, y a continuación tendrá lugar sesión vermú con el grupo Arena. A las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar de una fiesta infantil con la fiesta de la espuma.

EN MIÑO

—Este s ábado día13 dará comienzo una nueva edición del Frionorostro Festival a las 12.30 horas con Contando en Feminino (contos dende a igualdade).

A las 18.30 horas se representará el espectáculo infantil Circus Magnificus (malabares, juegos, clow y obradoiros) y a las 21.00 horas darán inicio los conciertos con Diego de Braelle, Superfuzz y Sr. X.

Domingo 14 , a las 12.00 horas comenzará el espectáculo del Mago Noel y a las 13.00 horas tendrá lugar la sesión vermú con Sanjurjo, Dopico y Cardalda.

A las 18.30 horas Rudy Dudí representará su show Clowtaminación y a las 19.30 horas será el turno del espectáculo aéreo Duelirium-«O que queda por chover».

A las 21.00 horas darán comienzo los conciertos de Crimson&Clover, Graveroad ST y The Nineties Rock The Machine.

EN MOECHE

— Sábado 13 comienzan las fiestas de Santa María en la parroquia de Labacengos, a las 13.30 horas con la celebración de la misa solemne, Al finalizar habrá sesión vermú a cargo de la orquesta Status, que también será la encargada de poner la nota musical en la verbena de la noche acompañada del grupo Jaque.

Domingo 14, en esta jornada a las 13.45 horas misa solemne en honor a Santa María, seguida de la sesión vermú amenizada por el Dúo Matices, que será el encargado de poner el broche final a estas fiestas en la verbena.

EN MONFERO

— Sábado 13 de Agosto, la jornada festiva en honor a Nosa Señora que tendrá lugar en la parroquia de Vilachá, dará comienzo a las 21.30 horas con una gran churrascada. La orquesta Dinastia y la discoteca móvil CDC animarán la verbena de la noche.

Domingo 14 , a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de la sesión vermú con el grupo Maracaibo, formación que también pondrá la nota musical a la verbena.

Lunes 15, l a jornada comenzará a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. La sesión vermú y fin de fiesta estarán animadas por el grupo Maracaibo.

EN NEDA

——El programa municipal “Miúdo Verán” continúa este jueves, día 11, con una nueva propuesta para toda la familia. A partir de las 20 horas, en Albarón, el Mago Teto presenta uno de sus últimos espectáculos,“Alquimia”.

——Nueva edición de Jazz de Ría

Sábado 13 , sesión vermut a las 13.00 horas en la Ribera de San Nicolás de Neda con la actuación de Brigada Bravo & Díaz.

Domingo 14 , tendrá lugar Ornithology, una propuesta para homenajear el clásico Ornithology de Charlie Parker y Benny Harris. La propuesta incluye una ruta ornitológica con el redescubrir del Río Belelle a través del canto de los pájaros con salida a las 11.00 horas desde la Iglesia de Santa María de Neda, y a las 13.00 horas en el Área Recreativa de Maciñeira, Quico Cadaval dará forma a un relato libre en el que transparenta vivencias y curiosidades de la vida, mito y personalidad sonora de Bird, sobrenombre de Parker, al tiempo que las coloca en diálogo con la historia musical local. Pablo Castaño completa las progresiones de Cadaval con su saxo alto, reinterpretando pasajes musicales tanto de Ornithology como de otros clásicos del Bebop.

EN ORTIGUEIRA

-XV Canción da tasca, en Espasante.

Nueva edición de este evento musical que tendrá lugar en Porto Espasante, en la jornada del sábado, día 13 , Los asistentes a esta jornada podrán disfrutar de la música en directo de diversas formaciones, un total de diez, que comenzarán su recorrido por los locales hosteleros.

Los grupos participantes serán:–Cantos Arrolados -Espera Que Vou Mexar -Ghazafellos -Os Do Cómbaro -Os Do Enxebre -Os Ghavilans -Os Revirados -Os Sencillos -Os Habelashailas – y Gangband.

——-Segunda edición del ciclo de conciertos ‘Seráns no Claustro’ para este mes de agosto. Actuaciones de carácter gratuito, hasta completar aforo, en el Claustro del Concello.

La primera de las actuaciones del ciclo tendrá lugar este sábado 13 de agosto a las 21 horas. Uxía y Germán Díaz ofrecerán un espectáculo musical que pretende mostrar toda la belleza de la tradición de los Caminos a Santiago.

El concierto de Os Carecos “ entre xotas e muiñeiras”se celebrará el sábado 20 de agosto.

——VIII Carreira Popular en Ortigueira.

El domingo, día 14 Ortigueira acoge la celebración de la VIII Carreira Popular. Este evento deportivo se dividirá en pruebas para niños/as y la prueba absoluta que contará con dos distancias de 5 y 10 kilómetros. Paralelamente se celebrará una andaina.

La salida y la meta de la prueba estarán ubicadas en los jardines del Malecón. A las 10.15 horas tendrá lugar la salida de la carrera de 5k, 10k y la andaina y a las 11.40 horas comenzarán las carreras de los participantes menores.

La inscripción será gratuita para las categorías menores y para el resto de participantes será de 7 euros.

——-En Senra, fiestas en honor a San Roque

Domingo, día 14, a las 13.00 horas misa solemne seguida de procesión y sesión vermú a cargo del grupo Lume, que también amenizará la verbena.

Lunes, día 15, a las 20.00 horas, gran churrascada con fin de fiesta a cargo del dúo Caramelo.

EN PONTEDEUME

——XII Festival de Maxia (2022) hasta el viernes 12.

Día 10.-A las 12.30 en la Alameda. A las 19.30 en la Plaza do Conde, en Ombre y en Centroña. A las 22 h. en la Alameda.

Día 11.-A las 12.30 en la Alameda. A las 19.30 horas, en Plaza real, en Nogueirosa y en Boebre. A las 22.00 h. en la Alameda.

Día 12.-A las 12.30 h. en la Alameda. A las 19.30 h. en Plaza do Conde, Olmo y Andrade. A las 22 horas en la Alameda.

EN VALDOVIÑO

–—– Viernes 12 como acto previo a la XXIV Baixada de Carrilanas a San Mamede a las 12.00 horas tendrá lugar la apertura de la zona de acampada.

Sábado 13, a partir de las 14.00 y hasta las 16.00 horas se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y administrativas. Los entrenamientos oficiales serán desde las 16.30 horas. A las 18.00 horas se procederá a la salida de la primera bajada oficial y a las 20.00 horas dará comienzo la cena carrilanera a un precio de 10 euros.

A las 22.00 horas se celebrará la séptima edición del Festival de Karaoke.

Domingo 14, de 9.30 a 10.30 horas se servirá el desayuno para los participantes. A partir de las 12.00 y hasta las 13.00 horas dará comienzo la Baixada Infantil (de 6 a 13 años) y los Correpasillos (de 1 a 5 años).

A las 13.00 horas dará comienzo la sesión vermú y la comida a base de paellada de marisco (8 euros la ración).



La segunda bajada oficial será a las 16.30 horas y la tercera a las 18.00 horas. El concurso de saltos dará comienzo a las 20.00 horas y a las 21.00 horas se realizará la entrega de premios. La jornada finalizará con una gran fiesta de clausura que comenzará a las 22.00 horas.

—— Viernes 13 comienza la fiesta en honor a Santa Filomena en Vilarrube. A las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. A continuación la orquesta Trébol animará la sesión vermú. Por la noche se celebrará una gran verbena amenizada por las orquestas Trébol y Amazonas.



Domingo 14 , comienza la jornada con dianas y alboradas que darán paso a las 13.30 horas a la celebración de la misa solemne, cantada por la Coral Polifónica Eixil. Acto seguido el grupo Pasión pondrá música a la sesión vermú y fin de fiestas.

—— Domingo 14 comienzan las fiestas patronales en la parroquia de Meirás, con la misa solemne a las 13.00 horas. Al finalizar los actos religiosos, sesión vermú a cargo del grupo Simtrom. Por la noche se celebrará una gran verbena con los grupos Malditos Pendejos, La Penúltima Sabinera, El Tributo y Sintrom.

Lunes 15, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en la capilla Bon Xesús. Para poner el broche final a estas fiestas, sesión vermú a cargo del grupo Los Alcántara.

——Fiestas de San Mamede

Miércoles, día 17 comenzarán las fiestas con la celebración de la misa solemne en honor al Santo las 13.00 horas. Al finalizar, sesión vermú a cargo del grupo Foliada D’Ases. Por la noche se celebrará una gran verbena a cargo del grupo Foliada D’Ases y la orquesta Marbella.

Jueves 18, a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor al Santo, seguida de los fuegos de artificio. La sesión vermú correrá a cargo del grupo Trébol. Por la noche la verbena estará amenizada por los grupos Trébol y New York.