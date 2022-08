La UPG homenajea un año más a Moncho Reboiras en Ferrol

La UPG, formación integrada en el BNG, ha rendido, un año más, un homenaje en Ferrol este viernes a Moncho Reboiras en el 47 aniversario de su muerte, abatido a tiros por agentes de la Policía Amada en la madrugada del 12 de agosto de 1975, tras protagonizar horas antes una persecución por algunas calles del centro de la ciudad ferrolana.

Los actos de homenaje se iniciaron por la mañana en el cementerio de Imo, en Dodro, en el que se encuentra el panteón familiar de Reboiras y en donde se realizó una ofrenda floral. Asimismo en esta localidad se le dio el nombre de una calle, según acuerdo del pleno municipal.

Ya por la tarde, a partir de las dos y media se celebró un “xantar popular” en la sede de la Sociedad Cultural, Deportiva y Recreativa “ O Pote” en Maniños, Fene, a la que siguió una conferencia a cargo de Duarte Correa Piñeiro, secretario de relaciones internacionales de la UPG y que trató sobre “Novos desafíos no marco internacional”.

En Ferrol

A las siete de la tarde tuvo lugar una ofrenda floral ante el número 27 de la calle de la Tierra en cuyo portal murió Reboiras después de un enfrentamiento a tiros con la policía tras ser descubierto el piso franco en donde se encontraba , con dos compañeros, en la calle Concepción Arenal. Tras la ofrenda los asistentes cantaron la Internacional.

Posteriormente los asistentes se trasladaron hasta la Plaza de Armas en donde se celebró un acto político en el que tomaron la palabra el secretario de zona de la UPG y edil del BNG de Fene, Manuel Polo; la secretaria xeral de la Unión da Mocidade Galega (UMG) y diputada en el Parlamento de Galicia, Iria Carreira; y el secretario xeral de la UPG y miembro del Congreso de los Diputados, Néstor Rego. Finalizado el acto se cantó el himno de Galicia.

Néstor Rego, ha proclamado que recordar a Moncho Reboiras es «dar dignidad a todas las personas que lucharon por la libertad en una etapa de extrema dificultad como fue la etapa franquista».

«Además de luchar por la autodeterminación de nuestro país y por la soberanía de la conciencia de que es necesaria una Galicia con capacidad propia», ha reseñado destacado que Reboiras «trataba de organizar el pueblo gallego para lograr su bienestar, sin dependencias exteriores, en los ámbitos estudiantiles primero y luego de los trabajadores, creando los primeros pasos del sindicalismo gallego nacional que ahora casi 50 años después se ha convertido en la Confederación Intersindical Galega (CIG)».

«Tenemos que seguir luchando para que el nacionalismo gallego tenga más capacidad de influencia en lo social y de esta forma poder cubrir los retos electorales que tenemos por delante, para evitar los recortes con la disculpa de la crisis», ha apelado.

RECUERDO DE LA UPG

Con motivo de este aniversario la UPG señala que «Este ano, cando se cumpren 47 anos do seu asasinato, os camaradas e as camaradas do partido ao que Reboiras entregou xenerosamente o seu firme e activo compromiso militante, recollemos o seu exemplo e proclamamos a nosa fidelidade á causa da independencia nacional da Galiza, á que o noso camarada entregou a súa vida. Ao tempo, tiramos tamén a ensinanza fundamental do seu labor militante: é a organización do noso povo o labor máis importante que temos por diante. É precisamente a auto-organización do povo galego o que máis combate e o que máis teme o noso inimigo, precisamente porque é a ferramenta básica para podermos enfrontar con decisión o camiño da nosa liberdade. Gran lección que non teremos que esquecer nunca”.

MONCHO REBOIRAS

Moncho Reboiras tenía 25 años cuando murió, en 1975, tras haber ingresado seis años antes en la UPG, en la decadencia del franquismo.

Desarrolló una labor de lucha política, además de tener también una intensa actividad en el campo cultural y sindical.

Participó en la fundación del Frente Cultural Galega, así como de la Asociación Cultural O Castro y de la revista Desparafuso, unido a su actividad en la Asociación Cultural de Vigo.

Operario en los astilleros de Barreras, en Vigo, en Cerámicas Álvarez, más tarde en Astano y después en Intelsa, en A Coruña, fue pieza fundamental en la constitución del Sindicato Obrero Galego.

También fue organizador de las primeras células de ERGA en los centros de enseñanza de A Coruña.

Reboiras fue miembro del comité central y del comité ejecutivo de la UPG, en aquel momento clandestina, para la que trabajó con el objetivo de dotarla de medios e infraestructuras que permitieran más capacidad en la lucha política.