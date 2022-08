La feria rural de San Sadurniño acoge una nueva edición del concurso de fruta del país

La feria rural de San Sadurniño reedita su exitoso concurso de frutas para premiar los mejores lotes de las castas del país cosechadas en las comarcas del Eume, Ferrolterra, Ortegal y Betanzos. El objetivo del concurso es seguir impulsando la recuperación de las variedades autóctonas, así como difundir su potencial para la venta en fresco o como productos procesados.

Las inscripciones al concurso deberán realizarse el mismo día de la feria y los tres primeros premios se decidirán mediante una tabla de valoración de las características organolépticas y morfológicas

Cada persona podrá presentar tantos lotes de fruta como desee siempre que cada una sea de la misma variedad y tenga un peso mínimo de 2 kilos, aunque el jurado podrá admitir cantidades menores si la rareza o el tamaño de las piezas lo justifican. Los lotes deberán proceder de huertas tradicionales de las comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal o Betanzos, presentarse en cestas (no se permiten cajas con nombres comerciales) y las bases establecen que sólo se podrá recibir un premio por unidad familiar.

La comisión de inscripción estará compuesta por dos expertos de AGFA do Eume, mientras que el jurado también estará integrado por una persona en representación del consejo. Para realizar las valoraciones dispondrán de una tabla de puntuación que, entre otros factores, valorará si se trata de variedades antiguas o en peligro de extinción, tamaño, si la piel tiene defectos o no, color, grado de maduración, sabor, textura de la carne, etc.

Las bases completas se pueden consultar en este enlace . El documento también refleja los horarios de concurso. Las inscripciones deberán realizarse en la carpa principal en horario de 10:30 a 11:30 horas e, inmediatamente después de la hora de cierre de inscripciones, el jurado comenzará la valoración de cada lote. El anuncio del fallo y la entrega de los premios tendrá lugar a las 13:30 horas. Si hubiera alguna reclamación, la entrega se retrasaría media hora.

Las personas participantes recibirán de regalo un pie de un árbol frutal del país y los tres primeros premios recibirán cada uno un vale de 75 euros para gastar en un establecimiento del Ayuntamiento. Los cestos premiadas permanecerán en la feria y se sortearán entre el público a las 14:00 horas y a las 19:45 horas, añadiéndose a cada sorteo varios lotes elaborados por AGFA do Eume.

Visitas guiadas y promoción de Fusquenlla

El concurso de frutas locales no es la única actividad relacionada con la difusión del patrimonio vegetal. La AGFA do Eume ha programado dos visitas guiadas a la huerta de frutales de Carlos Fornos, a las 11:30 horas con un taller sobre técnicas de injerto y otra a las 17:30 horas , en la que también se hablará de podas de verano. Las inscripciones deben realizarse en el mostrador de información del Ayuntamiento.

La programación infantil de esta edición está ligada a la fruta, a las 12:00 y a las 17:30 horas habrá dos talleres para jóvenes en los que prepararán sanos y sabrosos dulces a base de manzanas, peras, melocotones y otras piezas, preferentemente de castas del país. Para apuntarse hay que acudir al mostrador de información del Ayuntamiento hasta unos minutos antes del inicio de cada turno.

Como parte de la promoción del potencial de desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, la feria marcará el lanzamiento oficial del centro de transformación Fusquenlla, ubicado en Moeche. Allí ya se han realizado dos cursos sobre técnicas de huerta y conservación de frutas, en los que se elaboraron las primeras partidas de producto, principalmente mermeladas, piezas de confitería en almíbar, zugos y conservas de huerta.

El próximo sábado, día 27 de agosto, se podrá degustar algunos de los manjares elaborados y descubrir cómo formar parte de este proyecto colaborativo que ofrece los medios y la formación necesaria para dar a los excedentes de la tierra, y la miel, mayor valor añadido . Se puede encontrar más información en su página web: afusquenlla.gal