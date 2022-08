«No quiero ser una losa para nadie y me sigo planteando continuar como presidente del Racing» (José Criado)

( Mateo Pintado y David Díaz-Caricatura Niko Sánchez) Comenzamos este miércoles, día 17, en Galicia Ártabra una serie de entrevistas con personas relacionadas con el mundo del deporte y nada mejor que iniciarlas con José María Criado Labajo, presidente del Racing de Ferrol el Club querido por los ferrolanos y del que se suele decir que “arrastra masas” como se viene demostrando en los últimos años.

Pepe Criado es una persona entregada al deporte, “un viejo roquero” en lo referente al Racing y un defensor de todo lo que lleve el nombre de Ferrol. Él sabe mucho de los buenos y malos momentos por los que atravesó la ciudad, siempre ha sido un amigo fiel como lo demostró “hasta las últimas horas” con sus amigos de siempre, porque él es amigo de los amigos.

Y así, aprovechando un momento en el que deja sus relaciones deportivas y personales responde a las preguntas de Galicia Ártabra, sin cuestionario previo y como suele decirse “a pecho descubierto”

Una trayectoria de años

GAD.-¿Nos podría contar cuál es, cual ha sido, su trayectoria a lo largo de todos estos años?

JCL.-“Actualmente debo estar entre el socio siete u ocho, voy a cumplir sesenta años siendo socio ininterrumpidamente del club, comencé en el fútbol compitiendo desde los doce años y posteriormente, un grupo de amigos cogimos lo que era el fútbol infantil aquí en Ferrol, estaba muy abandonado, y nos dedicamos a su lanzamiento. A partir de ahí, no he dejado de estar en puestos directivos, desde la base con el fútbol infantil, después fui dirigente de la delegación gallega de fútbol en Ferrol, recuerdo que construimos los campos de fútbol de Serantes, arreglamos el campo de San Juan que era un patatal en aquella época y logramos darle un giro radical, y también construimos el complejo deportivo de A Gándara que actualmente tiene cuatro campos de fútbol, uno de hierba con una tribuna para seiscientos espectadores, con unas instalaciones muy modernas… A partir de ahí, fui presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado de Ferrol, fundada por una serie de amigos y con unas condiciones que yo puse, lo recuerdo, primero que trabajáramos todos juntos, segundo buscar instalaciones que no teníamos, y fruto de esa unión y esa asociación que formamos, se hizo el complejo deportivo de A Gándara que tuve la suerte de inaugurarlo junto con los políticos de aquel momento, el alcalde de Ferrol era Manuel Couce Pereiro, el presidente de la Xunta Manuel Fraga y el director general de deportes era Augusto César Lendoiro. La última condición que puse fue que nuestro debería ir encaminado a que los jugadores que salieran de esa escuela fueran para el Racing Club

Ferrol porque yo no iba a trabajar para que los jugadores que salieran de aquí se fueran como estaba ocurriendo al Celta, al Deportivo, al Atlético de Madrid o al Real Madrid, y yo dejé claro que para esos clubes no trabajaba, yo trabajaría lógicamente para sacar jugadores con el fin de que jugaran en el Racing de Ferrol, y ya si después tuvieran una trayectoria más expansiva pues que les traspasaran a otros equipos pero ya como profesionales, no como críos, porque yo creo que si se trabajaba para la base esa base debía quedarse aquí en el Racing de Ferrol. Tras ello, fui representante en varias ocasiones del fútbol gallego en la RFEF en algunas comisiones que había, fui vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, vocal de la misma y miembro del Comité Nacional de Fútbol Aficionado de la RFEF.

Y ya desde hace 30 años soy directivo del Racing, veinte y pico de vicepresidente y creo que hace poco cumplí cinco años como presidente del club. Pero a mi me da igual ser presidente que vicepresidente, yo estaba muy tranquilo siendo vicepresidente con Isidro Silveira ya que la figura de presidente, pues a veces, es más laboriosa por decirlo de alguna manera, y esa a grandes rasgos es mi trayectoria deportiva”

GAD.- ¿Cómo lograsteis entre varios pagar aquella deuda para que el Racing no desapareciera, tema que muchos no conocen?

JCL.-: “Bueno, en un momento determinado el Racing tenía dificultades para hacer frente a una deuda total de 36 millones de pesetas aparte de unos embargos que tenía como eran el de la Seguridad Social y el de Hacienda. Había una fecha límite de unos días y en caso de no pagarse el club descendería dos categorías lo que era una espada Damocles que llevaría a que el Racing entrase en un socavón que prácticamente era su desaparición porque no al no pagar se podía llegar incluso a la disolución del club.

Y en un momento determinado, somos los de siempre y en mi caso, vinieron a hablar conmigo para ver como podíamos hacer. Yo dije que económicamente no podía hacer frente a esa deuda ni de lejos pero me dijeron a ver si con la gente que yo conocía podía lograr hacer una directiva “de salvación”. Entonces fuimos a hablar con la directiva actual, yo empecé a moverme con amigos y Manuel Criado Seseye, Isidro Silveira Cameselle, José Luis Fernández Freire, Eduardo González Pino y Luis Touzar fueron claves para que el Racing no se disolviese y formamos una directiva que estaba hecha para pagar esa deuda porque estamos hablando de un jueves y ese mismo lunes había que pagar si o si a la Federación Española de Fútbol o sino habría la consecuencia de la muy probable disolución del club. Y en tiempo record logramos juntar ese dinero, y pagamos a la Federación Española, esa deuda que era de campañas anteriores y logramos coger un club saneado pero al que había que hacerlo de nuevo porque teníamos que fichar jugadores, y había que pagar también esos fichajes.

Y ahí comenzó todo, Manuel Criado estuvo 2 años de presidente, después lo cogió Isidro Silveira y a base de esfuerzo, de gestión y de amor al club fuimos capaces de sacar al club para adelante y lo que es hoy en día nuestro Racing viene derivado de esa gestión que se hizo unido al grandísimo esfuerzo económico que se hizo en aquel momento. Y ahí está el Racing Club Ferrol hoy en día con una capacidad económica grande junto a un grupo inversor importante como es el grupo Élite e intentando llegar al LFP porque hay que reconocer que en la etapa en la que estuvimos nosotros tras lograr levantar el club, permanecimos en tres ocasiones en la liga de fútbol profesional, en las que nuestros resultados eran bastantes buenos pese a la economía limitada con la que contábamos respecto a otros equipos y eso nos hacía ser un equipo ascensor”.

Pepe Criado e Isidro Silveira

GAG.- ¿Cómo era su relación con Isidro Silveira?

JCL: “Para mi Isidro era una persona extraordinaria, con un corazón extraordinario y volcado al máximo con el Racing. Mi relación con él era una relación de hermanos” (Comenta emocionado y pasamos a otro tema)

El grupo Elite y el Racing

GAD.-¿Cómo es el proyecto del Grupo Élite?

JCL.– ”El proyecto del Grupo Élite, junto a Tino Fernández que le da oxígeno a los Rivera, dado que es un hombre de fútbol además de una gran persona tiene como meta el llegar a lo más alto, aunque no sea sencillo porque el fútbol no es solo la parte económica sino tener la suerte de acertar con los jugadores y contar con todos los factores que te permitan avanzar.

Se conocen a todos los que están en el consejo de administración, pero el Grupo Élite es muy grande y está por toda España, hasta en Portugal, poseen un músculo financiero muy importante. ¿Se dice que es un grupo inversor y vienen a especular con el Racing?, la respuesta es no, pero tampoco vienen a perder dinero y su objetivo repito, es llevar al Racing a las cotas más altas.

Cuando el concello iba a vender su paquete de acciones del Racing designó un grupo en el que éramos tres personas para elaborar un informe sobre que grupo inversor era el mejor para llevar el club y así que no viniesen a especular con el Racing y llevarnos a una mala situación en un futuro, como padecen algunos equipos de España.

A la hora de elegir el mejor grupo inversor se prefería que fuera ferrolano, si eso no se podía, lo siguiente era que fuese gallego y si no, que fuera español. Tuvimos la suerte de la aparición del Grupo Élite encabezado por Ignacio Rivera y nos parecieron los indicados, ahí se inició la relación entre el Grupo Élite con Ignacio Rivera al mando y el Racing. Puesto que era lo que mejor nos pareció a ese comité, dado que los tres integrantes lo que queríamos era lo mejor para el club y la ciudad.

El fútbol siempre ha sido muy solidario con los demás deportes, porque mediante el consejo superior de deportes el fútbol aporta unas cantidades importantes que van en beneficio de todos. La gente se queja y dice que el fútbol lo es todo, pero es el canon que tenemos que pagar, porque el fútbol genera y esto es una economía de mercado, donde la gente invierte en lo que cree que tiene futuro”.

La campaña de abonados

GAD.-¿Qué medidas se están tomando o se tomarán para llegar a los 5000 abonados este año, si o si como dijo Mouriz?

JCL.-”Lo que hay que hacer es animar a la afición, demostrar que el proyecto es serio y que se están haciendo las cosas con mucho sentido y la prueba de esto fue el el calor de la afición que recibimos en Vigo con casi 5000 personas viendo al Racing, a mi me pusieron la piel de gallina, y desplazándose con todo lo que esto conlleva, aunque hay que resaltar las ayudas que dispuso el concello para que todos pudiesen viajar y apoyarnos. Pero está claro que la gente está reaccionando.

Este año comenzamos la campaña de abonados un poco tarde por diversos motivos entre los que se encuentran una serie de reformas que tuvimos en A Malata, yo quiero que la ciudad y tanto los aficionados racinguistas como los no racinguistas vean que el proyecto es serio y que se está haciendo con ilusión, porque es eso lo que necesita Ferrol, alegría y cosas con las que distraerse.

Yo lo que le pido a Ferrol es que respalde este proyecto que es serio, es bueno, no estamos hablando de fútbol si no de una ciudad, debido a que si estás en el fútbol profesional el retorno económico es mucho mayor. Por todo eso necesitamos que se abonen, pues los abonos son una cantidad asequible y con diferentes categorías, desde la senior hasta la infantil que permiten ver 19 partidos, además el pago puede realizarse de manera fraccionada, por lo que creo que nadie puede alegar que no se abona al Racing debido al precio. Es muchísimo más caro ir al cine que ir a ver al Racing.

Sabiendo como están las economías tras la pandemia hemos decidido mantener los precios intentando dar las máximas facilidades a los aficionados para que nadie pueda decir que no va al Racing porque es caro”.

GAD.-¿Qué proyectos tienen pensados ahora que está firmado el convenio de A Malata?

JCL.-”Ahora termina la situación precaria en la que estábamos, que tenía una serie de puntos negativos, como por ejemplo en los resultados económicos de cada año ya que no podíamos justificar que estuviésemos “alquilados” ni alguna serie de inversiones que hacíamos, porque al no tener convenio tampoco las podíamos justificar. Desde que ha llegado el Grupo Élite y desde que estoy yo en el grupo directivo se han hecho grandes inversiones en A Malata, por ejemplo la reforma del vestuario del equipo local, en el que el Racing se gastó mucho dinero y ahora está al nivel del vestuario de un equipo de primera división, las últimas obras han sido las oficinas y la cafetería que mediante el dinero del club se le ha hecho un lavado de cara importante, que sin el convenio no se podrían ni hacer ni justificar. Gracias a que todos los partidos políticos han apoyado al Racing, el Racing no es de ningún partido si no de la gente y hay que remar todos de la mano en busca de nuestro objetivo, porque creo que así seremos capaces de conseguirlo”.

GAD: ¿Por qué el equipo femenino del Narón O Freixo jugó la pasada temporada con la camiseta del Racing?

JCL.-” Pues si digo la verdad, no lo sé, porque O Freixo es una entidad independiente al Racing y no lo sé, me lo acaba de dar en primicia porque no lo sabía”.

El equipo femenino, un filial y una ciudad deportiva

GAD.-¿Qué tal va el proyecto del equipo femenino?

JCL.-” El Racing ya tiene un equipo femenino y nuestra idea siempre fue retomarlo, porque ya lo tuvimos».

GAD.-: ¿Y la razón la razón por la que carecemos de un filial racinguista a día de hoy?

JCL.-” Es un problema estructural del club dado que carecemos de las instalaciones para poder mantenerlo, porque hacerlo pero sin poder atenderlo, cuidarlo y mimarlo como es debido sería absurdo.

La idea de Racing es hacer una ciudad deportiva con unas instalaciones dignas para poder entrenar, porque el año pasado anduvimos como nómadas de campo en campo, Es de agradecer la solidaridad del ayuntamiento de Narón que nos prestaron sus instalaciones y también de la asociación de fútbol nacional de Ferrol por las facilidades que nos dieron para poder entrenar en el campo de A Gándara, a cambio de esas facilidades, el Racing ha acondicionado ese campo con sus recursos económicos, puesto que tenía unos graves problemas, que están solventados. Gracias a esto el fútbol modesto contará con un campo con unas condiciones más que buenas, porque de esto se trata de ayudarnos mutuamente porque ellos también nos ayudan a nosotros con los equipos de base».

GAD.-¿Cree que el equipo está preparado para entrar en LFP de nuevo?

JCL.-” Desde luego, ya lo estuvimos en la época de Isidro Silveira en la que hemos cumplido con todos los requisitos que nos exigía La Liga, pese a que nuestra capacidad económica siempre fue inferior respecto a los demás. Es más puedo decir con orgullo que hemos sido un ejemplo dentro de la liga. Y yo creo que el Racing podría mañana mismo pertenecer a LFP no tendríamos ningún problema”.

GAD.- Comentaba en una emisora que no estaba contento con cómo se habían llevado algunas cosas de la cantera ¿Podría comentar ese tema?

JCL.–” En el Racing todo lo que se hace se habla y se discute en el consejo de administración y es lo que decide el consejo, que a veces te equivocas en algo, está claro pero también hay muchas otras veces que acertamos entonces siempre hay que probar y solo el tiempo decidirá. Para poder atender a la cantera es necesario tener instalaciones y así que los niños puedan crecer y desarrollarse, desde luego siempre estando ligados a la ciudad, a las familias y al origen del club, porque yo siempre digo que en Ferrol en cada casa hay un racinguista, ya puede ser el padre, el abuelo, el tío… Pero el niño que quiera jugar en el Racing desde los cuatro años como teníamos antes debe poder y para esto necesitamos tiempo para lograr ejecutarlo.

Dejar la presidencia

GAD.- Un comentario suyo fue el de que en cuanto no pueda ser ese enlace entre la afición y el club dejaría la presidencia ¿Significa eso que podría estar valorando la opción de dejarla?

JCL.-” Dejar la presidencia ya lo valoré más de una vez, yo estoy en el Racing porque en su momento el grupo inversor, encabezado por Ignacio Rivera al cual yo no tenía el gusto de conocer, contactó conmigo en una etapa de mi vida muy convulsa tras el fallecimiento de la mujer de Isidro, posteriormente el fallecimiento de Isidro y por último de su hijo que era el consejero delegado. En ese momento yo no tenía ganas de nada, estaba triste y sin ilusión por nada y era un buen momento para dejar el club que coincidía con la venta de acciones del Concello y así quedaba el Racing en buenas manos, dejando mi etapa habiendo hecho las cosas bien o mal o regular, la historia del club lo dirá.

Yo quería por supuesto marcharme pero el grupo inversor contactó conmigo y me dijo que querían que me quedase no sé si por mi experiencia o por mis años en el club, siempre he sido una persona que le gusta el diálogo que nunca he buscado tener problemas, gracias a la educación que me han dado, y yo tras valorarlo en numerosas ocasiones, puse una serie de condiciones las cuales hoy puedo decir. La primera fue que yo no quería cobrar, yo nunca he cobrado nada ni lo cobraré del Racing porque considero que tiene que haber esa independencia personal y en mi ánimo nunca estuvo cobrar nada del fútbol ni lo he hecho y no lo haré, porque si no lo dejaría.

La segunda condición fue que me gustaría que el personal que estaba en el club se quedase.

La tercera fue que había dos personas que yo creía que merecían seguir en el club por el cariño que le tienen y la ilusión que les hacía este proyecto, ellos eran Juan Pazos y Gerardo Molina.

Esas fueron las condiciones que puse. Pero ya le dije a Ignacio, yo me meto en un proyecto y soy serio y lo defiendo a muerte pero tengo un problema o una virtud que es que si yo una cosa no la veo bien pues no me callo ni debajo del agua, nunca lo he hecho, es mi manera de ser, a veces me crea problemas pero yo creo que problemas no porque tengo la tranquilidad de que cuando me levanto por la mañana, llevo esa calma de no deberle nada a nadie”.

GAD.- ¿Pero se está planteando dejarlo a día de hoy?

JCL.-” Con toda la sinceridad le digo que sí me lo he planteado y sí que me lo sigo planteando a día de hoy y no es por nada sino porque ya son muchos años y yo no quiero ser una losa para nadie y este año me planteé muy seriamente dejar el cargo. Creo que si hubiésemos ascendido me resultaría mucho más fácil, porque ahora dirán que me voy porque no ascendimos y no es así. Para mí sería una satisfacción muy grande poder ascender y plantearme dejarlo. Y lo digo con la satisfacción de poder señalar que no tengo nada en contra de nadie que conforme el Grupo Élite, al contrario me siento querido, me siento respetado.

Pero ya voy cumpliendo años y es un planteamiento que me hice porque en mi vida no solo hay el fútbol, también hay mi vida personal que todos tenemos nuestras cosas. Y yo tengo un problemas que es que lo vivo tanto que a veces el Racing me impide descansar cuando al equipo no le salen las cosas”.

GAD.-Y hasta aquí una entrevista como decíamos al principio a pecho descubierto, con sinceridad y sobre todo con mucho racinguismo. Pepe Criado…gracias, tu eres como los viejos scouts..”siempre dispuesto a servir a los demás”.