Investigan los disparos recibidos en el ventanal de un local de hostelería en las Fragas do Eume

Agentes de la Guardia Civil investigan los disparos recibidos en uno de los ventanales de un local de hostelería de Pontedeume ‘A Falua No Eume’,antiguo Andarúbel, unos hechos ocurridos en la madrugada de este miércoles según los empleados del establecimiento.

El establecimiento afectado está anexo al Centro de Interpretación del Parque Natural de As Fragas do Eume y en el momento en el que se produjo el tiroteo estaba cerrado por lo que al llegar en la mañana de este miércoles los empleados se encontraron con la sorpresa de que los ventanales habían recibido varios disparos descartándose la posibilidad de que fuera un acto de robo, no faltaba nada en el interior..

Según fuentes consultadas el vidrio recibió al menos diez disparos y ahora los agentes de la Benemérita investigan el autor o autores.