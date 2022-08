FeC reclama más puntos violeta y prestar especial atención a la sumisión química en estas Fiestas

Este jueves tuvo lugar la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad, Mujer y Juventud en el Concello de Ferrol en la que el gobierno local informó a los grupos municipales de la colocación y organización de los puntos violeta de cara a las Fiestas de Ferrol que darán comienzo en los próximos días.

Desde Ferrol en Común les gustaría recordar que hace meses solicitaron a través de una moción, «la cual cabe recordar que el grupo de gobierno votó en contra«, reforzar los recursos destinados a la lucha contra las violencias machistas «haciendo hincapié en las violencias ejercidas a través de la sumisión química, una agresión machista que parece cobrar fuerza últimamente y por lo que entendemos hay que prestarle especial atención.«

Al respeto, tal y como solicitaron en la Comisión, demandan que en los puntos violeta, además de las voluntarias o el personal de información «que hacen un trabajo excepcional«, exista la presencia de personal sociosanitario, el cual posee la formación adecuada para atender casos de sumisión química o cualquier otros que puedan surgir. Asimismo, Ferrol en Común, considera que sería bueno contar con asociaciones como Asfedro, con un gran recorrido en este campo.

Por otro lado, le reclaman al gobierno local que disponga de más puntos violeta, pues las Fiestas de Ferrol no solo tienen lugar en A Magdalena y no son únicamente los conciertos de la Plaza de Armas, «si no que hay multitud de eventos que tendrán lugar en estas fechas y dirigidos en gran parte a la juventud que carecen de puntos violetas, siendo altamente necesaria su presencia.«