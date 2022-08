Ola Ferrol- ¿Ciudad envejecida?, «Feria de Defensa», magnífica exposición y «A Parrocheira»

​ Carlos BARCON, periodista vocacional y pintor.

FERROL, ¿CIUDAD ENVEJECIDA?

​Es Ferrol, nuestra apreciada ciudad ilustrada, naval, marinera, turística, gastronómica y sobre todo, acogedora, entre otros aspectos, donde» reina la alegría» que se solía cantar… envejecida, por lo que dicen las estadísticas de ser la ciudad más envejecida de España, con 65.560 habitantes, –sin contar con la niña chinita, Yuki, preciosa, que acaba e nacer estos días, de la familia de comerciantes del Super Bazar Chino, de la calle Real, más mujeres que hombres….. y siendo la esperanza de vida de una persona ferrolana sobre los 80 o algunos años más… que puede ser, aunque personalmente conozco a muchos de estos vecinos que pasan de los 9o años…y siguen practicando una cosa que se llama actividad y a la que ya en su tiempo, el colega Leonardo Da Vinci, dejaría dicho que «»lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto.»

​Claro que observando estas recomendaciones, aparecen otras, que nos dicen que para aprender a ser joven, hace falta vivir muchos años…o que no debemos lamentarnos por cumplir años, ya que suele ser un privilegio negado a muchos o como suele ser en casos de los que se inclinan por el arte, que aquél que mantiene la capacidad de ver la belleza nunca envejece… y en esta o parecida línea, un veterano galeno me apunta que comparando a diversas personas de avanzada edad observaremos con frecuencia cómo las que han cultivado siempre su inteligencia la tienen más clara y aguda, notándose hasta en la mirada, mientras que por el contrario los que no han cultivado tiene la mirada mortecina, apagada e indiferente a todo lo que las rodea, resultando que, por lo visto, el cultivo y ejercicio de cualquier faceta de la vida la acelera e incrementa.

Así que nada de una ciudad envejecida, llena de ancianos, de la que en su momento nos dará cuenta y razón, y seguramente hasta consejos, el afamado Dr. Carlos Piñeiro, en su inmediata puesta en marcha del grupo motor y su estudio por barrios del mapa de mayores de Ferrol… y en todo caso, os aconsejo reprimir la tendencia a la vejez, a sentir un egoísmo nervioso y agrio carente de interés por los demás y aprovechar sobre todo la gran experiencia y comprensión que da el haber vivido durante muchos años.

SILLEDA: FERIA DE DEFENSA 2022

Creo que lo he adelantado en mi anterior «Olaferrol», pero debo insistir sobre el tema, por si alguno no se ha enterado o simplemente piensa en ello. Y es que los días 17 y 19 de noviembre próximo, en Silleda (Pontevedra), tendrá lugar la Feria de Defensa, Seguridad y Emergencias SEDEXPO, cuyo escenario será el recinto de la Feria Internacional de Galicia Abanca y a la que asistirán un buen número de empresas, no solamente de nuestro país, sino incluso firmas extranjeras. Y entre ellas, nuestra Navantia, que ya de entrada, nos parece, será todo un referente dentro del diseño y la construcción de buques militares y civiles, y que ofrecerá, seguramente, un escaparate de la industria naval española en sus últimas innovaciones y proyectos punteros. Un evento significado que reunirá por primera vez con una presencia destacada a los distintos ámbitos de la Seguridad, la Defensa y las Emergencias, todas ellas como podemos ver industrias de gran actualidad.

Mientras tanto, aquí, en nuestro «envejecido Ferrol», hemos dejado de lado, lamentablemente, nuestra veterana feria de muestras FIMO, por desidia y desinterés, por no añadir más apostillas negativas… dejando sin falta de atención, abandonados, a unos excelentes terrenos y pabellones situados en lo mejor la propia ciudad y lo peor perdiendo esa atractiva Feria que solíamos contar en cada verano, sobrando como digo más comentarios al respecto, porque estamos seguros que todos o casi todos los ferrolanos lamentarán esta dejación e indolencia política sobre todo hacia este importante tema que ahora ha sabido poner en órbita una ya veterana feria situada en Silleda, con la colaboración y ayuda, entre otros de Abanca, entidad organizadora, así como, formando parte del Comité rector la Asociación de Directivos de Seguridad Integral, la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada, la Asociación Nacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias… entre otros.

PINTORES FERROLANOS FRENTE AL MAR

Hasta no disponer de una clara y detallada historia de la Pintura Ferrolana, ni dispongamos tampoco de una Museo de Arte Contemporáneo local, a pesar del medio siglo de insistencia sobre el tema, bueno es que por parte de algunos se organicen y monten exposiciones con obras de significados artistas locales como la que está a disposición de ferrolanos y forasteros , de Jenaro P. Villaamil, Fernando Álvarez de Sotomayor, Imeldo Corral, Máximo Ramos, E. de la Vega, Bello Piñeiro, Leyra Domínguez, Segura Torrella, Paco Yglesias….. y especialmente sobre temas de la mar, como cosa lógica a un país que se asoma generosamente a tres mares y a una ciudad totalmente marítima como es la nuestra.

Y encima dicha extraordinaria y excepcional exposición, se ofrece en un céntrico, acogedor y bien acondicionado, como es nuestro Museo Naval, que mantiene vivo nuestra Armada Española y que cuenta, al margen de otros, con una magnifica colección de cuadros de diferentes artistas especialmente Marinos, hombres del botón de ancla que mantienen con su obra pictórica el recuerdo vivo del piélago como camino por el que España llegó lejos. En este panorama cabria recordar a alguno de estos marinos, como seria el caso de Guillermo G. Aledo, Antonio Molins, Esteban Arriaga, Juan Garcés, Conde Dixon, Ildefonso Sanz, Estévez Ons, Miguel A. Fernández… y aún la larga lista de los que siguen en esta práctica artística.

Esta magnifica y extraordinaria exposición, –con obras del destacado coleccionista de arte Armenio Pazos y la colaboración de la veterana Asociación de Artistas SAF–, dado el gran número de visitantes que viene teniendo, se ha prolongado hasta todo el mes de septiembre próximo, dando ocasión a los interesados en el tema a poderla ver y apreciar. Es muy recomendable su visita.

«COSENTINO» EN FERROL

Y hablando de arte, digamos que la prestigiosa firma española «Cosentino», ligada al arte y sobre todo a la arquitectura y el diseño, están volcados con los creadores de proyectos, buscando y aportando soluciones técnicas a estos artistas de ideas, que plasman en un papel sus proyectos, al igual que un pintor en sus lienzos.

Por su especialidad Dekton, con resistencia a la manchabilidad, y su propiedad anti-graffiti, se unirán a la fiesta de las Meninas de Canido, con la contribución de tres o cuatro artistas –entre otros Pipo Romero y Eduardo Hermida…– que pintarán sobre caballetes metálicos de «Consentino», que en su recorrido artístico, será borrada alguna de sus partes, por ese producto aportado por Dekton , en su aspecto antigraffiti. En fin, un acto nuevo, original e interesante en torno a las artes plásticas, y de manera especial al graffiti, de tanta atención y práctica en nuestra Ciudad.

LA PARROCHEIRA

Y ya camino del mes de septiembre, que suele ser un apéndice del verano, aunque rompe el verano más o menos de manera brusca, sobre todo cuando llueve, cuando se vuelve de las vacaciones, cuando empieza el colegio o el trabajo, el que lo tenga, claro y cuando se nos echa la noche por sorpresa… o nos anuncian para los días 9, 10 y 11, las llamada celebración de la Parrocheira/2022, a cargo de la veterana y entusiasta Asociación de Vecinos de Ferrol Vello, iniciándose con un sorteo de una cesta de productos gallegos, valorada en 35o euros, y cuyo número de dicha rifa coincida con las tres últimas cifras del premiado en el sorteo de la Once del 12 de septiembre próximo.

Como bien sabemos la vida de Ferrol empieza en el puerto, y que uno recuerde, siempre ha disfrutado de esas fiestas tradicionales, como floración lozana de la cultura y espiritualidad de un barrio que aunque Viejo, no envejece, que no mide el tiempo, sino que lo disfruta y por ello la Parrocheira sigue viva y animada, como toda la vida que uno recuerde, como digo, y de la que se dejaría escrito que «»El barrio de Ferrol Vello bautizó a la imagen de la Virgen del Socorro, que se venera en la parroquial de dicha advocación, con el nombre de «parrocheira». Y esto es trascendente. «Parrocheira» es la mujer que vende parrochas por las casas y por las calles. O que gusta de comerlas, a ser posible, acompañadas de «cachelos». La parrocha es humilde, casi franciscana. No se suele servir en los restaurantes de lujo. Prefiere las tascas, los mesones… y le encanta que se la coman con las manos» .

Septiembre tendrá sus tradicionales festejos en nuestro atractivo Puerto, en honor a la Excelsa Patrona de Ferrol Viejo, la Santísima Virgen del Socorro. Un acogedor Barrio que fue, según cuenta la historia, un «castro», como lo demuestra la existencia de la calle de Castro y Puerta de Castro. Por lo visto estuvo amurallada como Villa fuerte en el siglo XIII, según Montero Aróstegui. Documentos de dicha época nos citan que la primitiva iglesia parroquial estaba a orillas del mar y a consecuencia de las obras del Arsenal se arruinó, cerrándose al culto en 1762 y trasladándose provisionalmente a la Capilla de San Roque. También cuenta la historia que en 1568 sufrió este Barrio un incendio, habiéndose salvado la Parroquia, el Hospital y el Convento.