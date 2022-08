Visita guiada a la exposición «O mar no camiño» en el Museo de la Construcción Naval

«O mar no Camiño» es una muestra interdisciplinar en la que descubriremos con las representaciones de los artistas: el milagro de Cisa con la obra de Marta Pardo de Vera, a Maruxia de Antón Sobral, el camino a Finisterre de Montse Pernas, los peregrinos del mar de Carlos Barcón, las peregrinas personalizadas de Alvaro de la Vega, el símbolo del camino de Corín Cervera, el paseo por Pontedeume de Carmen Soto, el puerto de Curuxeiras ( punto de partida del Camino Inglés) con la obra de Rafael Romero, Fer Patiño y Roberto Marín, los astilleros de Neda y la leyenda de Froilaz con Pedro Castro, o Maro do Hipocampo de Correa Corredoira, la Torre de Hercules y Faro Vilano de Novais, el puerto y castillo de Julio Sanjurjo, los barcos de Novais, el descanso del peregrino de Maria José Leira, el velero y la ría de Muros y Noia de Pedro Rascado, Montelouro de Xabier Carrasco; la fuerza el mar en la obra de Javier Garaizabal, Lomarti, Manuel Carballeira y Joaquin García Gesto, el atardecer en el mar de Pedro García Losada , la transformación al final del Camino con Rebeca Novo, » English way, land of Brigantia» de Veiras Manteiga, el descanso de la peregrina de Violeta Bernardo, el peregrino medieval de Tino Canicoba y Xoan Vila, el camino de Marcos López, y los paisajes ferrolanos de Manuel Amor, Adriano Paz y Lupe Silva.