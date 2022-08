Últimos días para solicitar ayudas escolares en Neda para el curso ´22-´23

El Ayuntamiento de Neda recuerda que el próximo lunes, día 29 de agosto, finaliza el plazo para solicitar las ayudas escolares municipales en sus dos modalidades

Con estas subvenciones se trata de apoyar a las familias nedenses con menor poder adquisitivo para que puedan hacer frente a los gastos de material derivados de la escolarización y a los de transporte de cara al curso 2022-2023.

Las bolsas de material cubrirán libros de texto y material complementario (papelería, mochilas, estuches…) siempre que los solicitantes no se beneficien de otras ayudas públicas para estos mismos conceptos. Van dirigidas a alumnado nedense matriculado en centros educativos financiados con fondos públicos, desde educación Infantil (reglada y no reglada), primaria, secundaria, bachillerato o formación profesional.

Las ayudas de transporte podrá solicitarlas alumnado de Neda matriculado en centros universitarios ciclos formativos de formación profesional, bachiller, o cursos de formación ocupacional que habiliten para el desempeño de una profesión u oficio.

Para acceder a las bolsas es requisito sine qua non estar empadronado en Neda con una antelación mínima de seis meses y que la renta per cápita mensual del núcleo familiar no supere la cantidad de 400 euros (en el caso de ayuda para material en el año anterior al de la convocatoria).

Los trámites de solicitud y presentación de documentación deben realizarse en el registro general de la casa consistorial, en horario de 9 a 14 horas.