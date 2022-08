Constitución de la asociación de ayuntamientos para la comarca del Eume

El Ayuntamiento de As Pontes aprobó, en el pleno extraordinario celebrado el 18 de agosto, la constitución de la asociación de ayuntamientos, de carácter no lucrativo, para la gestión de la comarca del Eume

Elena López, concejala de Turismo, durante la presentación de esta iniciativa, explicó que “el Ayuntamiento de As Pontes lleva tiempo incorporándose, de manera sólida y decidida, a la dinámica de la planificación estratégica municipal a través de proyectos como el Plan de Movilidad Sostenible, el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de As Pontes o el Plan de Sostenibilidad Turística para Destinos de la Comarca del Eume. El Ayuntamiento de As Pontes también está participando en estrategias de carácter supramunicipal y está desarrollando estrategias en el ámbito socioeconómico, movilidad, acción climática, turismo pero es preciso dar un paso más allá. Abordar la elaboración de una hoja de ruta que de manera integral considere todos los retos y todas las acciones necesarias para hacer de As Pontes y de la comarca del Eume un territorio competitivo, atractivo, amable, acogedor, saludable y concienciado con el desarrollo equitativo, justo y sostenible nos sus diferentes ámbitos de actuación. La asociación de ayuntamientos de la comarca del Eume nace con esa vocación”

La asociación surge con la intención de participar en la elaboración de los planes de desarrollo e inversión que se están creando o que se puedan crear en un futuro desde los diferentes organismos públicos y para pomover y realizar acciones en defensa de los intereses y los derechos de la ciudadanía de la comarca del Eume.

Dicha entidad tiene, entre sus finalidades, la promoción del desarrollo sostenible y equilibrado del territorio que conforma la comarca del Eume, con especial apoyo de sus valores naturales y culturales, mediante el desarrollo de acciones y la puesta en marcha de actividades cuyo efecto repercuta en el beneficio de las personas que viven en el dicho territorio.

Asimismo velará por la protección y conservación del patrimonio natural del territorio, haciendo especial hincapié en el parque natural de las Fragas del Eume y su puesta en valor comorecurso, con la finalidad del desarrollo económico y social de su población.

La asociación de ayuntamientos de la comarca del Eume también trabajará en la puesta en valor, dinamización, recuperación y difusión del patrimonio cultural; el fomento del turismo, especialmente el vinculado a los recursos naturales y culturales, siempre dentro de un marco de sostenibilidad.

Para llevar a cabo dichas tareas la asociación facilitará el intercambio de información sobre temas relacionados con el proyecto de gestión de la comarca del Eume en los ayuntamientos miembros, pondrá en marcha servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros y simultáneamente organizará y participará en reuniones, seminarios y congresos y promoverá publicaciones y documentos vinculados a su finalidad y objetivos.