Comienza en Cedeira la primera Ópera Studio

Pese a haber finalizado las fiestas de verano, Cedeira mantiene una intensa actividad cultural y de ocio en el tramo final de este bullicioso mes de agosto.

Este jueves, día 25 de agosto, ha comenzado la primera edición de la primera Ópera Studio que se desarrolla en la villa y que finalizará el próximo sábado, día 3 de septiembre con el estreno de “Dido y Eneas” de Henry Purcell, y se suceden diferentes eventos hasta el domingo, día en el que tendrá lugar el Certamen de Pintura Rápida “Villa de Cedeira” con una edición especial que estará dedicada al proyecto del Geoparque y se desarrollará en la Sierra de la Capelada.

El auditorio de Cedeira se convierte en un espacio dedicado a la lírica. Allí se van a desarrollar hasta el próximo 3 de septiembre las sesiones del curso de la Ópera Studio, una fórmula de perfeccionamiento para nuevos cantantes de ópera en la que se produce una obra de principio a fin.

Fueron seleccionadas 34 personas, entre intérpretes de “Dido y Eneas”, coro y orquesta. La portuguesa Magna Ferreira dirige la obra con el apoyo del actor Marcos Vieitez, la violinista Mariña García-Bouso y la clavecinista Marta López. La producción corre a cargo de los cedeireses Fran Pérez, Aida Lozano, Paula Bereijo, impulsores de la iniciativa, y la empresa DTK.

Ópera Studio es un programa que combina la formación, con clases individuales y en grupo, con los ensayos escénicos y musicales de la pieza elegida y que supone una fórmula muy justa, para que los nuevos talentos de la lírica den el salto de la etapa académica a la profesional. El Ayuntamiento de Cedeira apoya el programa económicamente, con 4.000€, y también con la cesión de espacios para las clases y el próximo estreno, así como para el alojamiento de los participantes y otras cuestiones logísticas.

Lugnasad, visita teatralizada a Teixido y Regoa Running Rock

La asociación de amigos del Lugnasad organizó un programa que se va a desarrollar este sábado, día 27, en la zona del paseo de la Marina, la plaza de Marieta y la playa. A partir de las 11.30 estará abierto un mercado medieval y a las 12.00 comenzará el desfile y recepción de parejas, que irán vestidas con atuendos y adornos propios de los celtas.

A partir de las 17.00 habrá juegos y actividades didácticas infantiles y juveniles y se desarrollará el I Certamen de Personaje de Leyenda, en el que los participantes emularán a diferentes personajes celtas, vikingos, antiguos o medievales y optarán a premios los mejor caracterizados. A las 18.00 habrá música en la plaza de Marieta y a partir de las 21.00 se oficiarán las bodas celtas en la playa de la Magdalena.

Este año se llevará a cabo a segunda edición del Certame Clans de Rueiro, en el que grupos de vecinos habilitan un espacio para celebrar el Lugnasad de manera personal y participan a posteriori en el desfile con un estandarte que los identifica. Para el mismo sábado está programado también el Regoa Running Rock, una cita deportiva y musical promovida por la asociación Remo Revolución con el apoyo del Ayuntamiento y de numerosos establecimientos de la villa.

El programa es un homenaje a Francisco Ramonde (Paco do Náutico) e incluye una carrera pedestre por la Capelada y un concierto en la plaza do Peixe, a partir de las 22.00 horas. Actuarán Mártires do Rock, que ofrecerán un tributo a Los Suaves, y el grupo Bad Saint.

Por último, el Ayuntamiento organizó para este sábado a las 12.00 horas una nueva visita teatralizada a San Andrés de Teixido a cargo de Alalá Teatro. Bajo el título “Se cuenta, se dice”, Raquel Crespo y Yago Espasandín harán una visita explotando los cuentos y leyendas asociados al núcleo cedeirés. No es precisa inscripción previa.

Certamen de Pintura Rápida “Villa de Cedeira”, con la Sierra de la Capelada como escenario

El domingo tendrá lugar la octava edición del certamen de pintura rápida “Villa de Cedeira”, una cita que atrae cada año a más artistas de toda la comunidad y también de fuera de Galicia. En esta ocasión una edición especial dedicada a subrayar la belleza de la sierra de la Capelada y a apoyar el proyecto Geoparque Cabo Ortegal, precisamente cuando la villa recibe la visita de los expertos de la Unesco que van a evaluar la iniciativa. El británico Chris Woodley-Stewart, director del geoparque de North Pennines, y el uruguayo César Goso, director del geoparque Grutas del Palacio, estarán esa jornada en Cedeira, donde iniciarán el programa de varios días que los va a llevar por los diferentes municipios implicados en el proyecto.

Los artistas participantes deberán realizar su inscripción en el puesto de turismo e información situado en la calle Ezequiel López, en el casco antiguo, de nueve a once de la mañana. Allí se sellará el soporte en el que luego plasmarán sus obras, que no puede superar las medidas de 100x81cm. La organización facilitará un plano a las personas participantes para delimitar el espacio en el que pueden trabajar y, una vez que elijan el lugar, deberán enviar su ubicación a través de whatsapp.

La técnica y el estilo son libres y el tiempo para presentar las obras finaliza a las 17.30 horas, en la sala Áncora. Allí se reunirá el jurado, compuesto por los artistas María Villar Pérez, Noelia Blanco López y Andrés Urrutia, para emitir su fallo. Los premios serán de 800, 600 y 400€ para la primera, segunda y tercera obra seleccionada, junto con el correspondiente diploma.