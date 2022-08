Cerca de medio millar de personas se inscribieron en la III Carreira nocturna Cidade de Narón

Un total de 486 personas están inscritas en la tercera edición de la Carreira nocturna Cidade de Narón que se celebrará este sábado. Así lo indicó el concejal de Deportes, José Oreona, que destacó el trabajo realizado en colaboración con el Club Pasa ou Entorna para organizar un año más esta convocatoria. Los primeros corredores, los niños y niñas, saldrán a las 20.00 horas, si bien desde las 21.30 saldrán las restantes categorías desde la misma ubicación, donde también estará la meta.

Del total de los inscritos 317 se corresponden con la categoría de adultos; 20 con la de liebres, 40 con la de conejos, 33 con la de conejitos y 76 con la de gazapos, tal y como figura en las inscripciones. La distancia que correrán las categorías inferiores será de un máximo de 1,2 kilómetros –en función de la edad- y cada participante recibirá una medalla y un regalo final. Las categorías superiores recorrerán por varias calles de la ciudad un tramo total de siete kilómetros: Sénior, Veterano A, Veterano B y Veterano C. Habrá premios para los tres primeros clasificados en la prueba y para los tres primeros de cada categoría y un regalo para cada corredor y corredora de mayor edad.

Tras salir de la plaza de Galicia, el recorrido de siete kilómetros discurrirá por las calles 10 de Marzo, Souto Vizoso, lo cruce da Faísca, la carretera de Castilla, los cruces de la Ferrolana y de A Gándara, las calles Lleida, Cataluña, Camiño da Praia, carretera del pabellón, calle José Alvariño, carretera de A Gándara, puente de Lóngaras, Souto Vizoso, zona de la Picota, Camiño do Castro, iglesia do Lodairo, avenida Miguel de Cervantes, Camiño do Pino, calle San Andrés y calle 25 de Julio para finalizar en la Plaza de Galicia. Desde el Concello se solicitan disculpas por las posibles molestias ocasionadas en las restricciones de tráfico que se irán realizando al paso de los corredores por los diferentes viales de la zona urbana durante este evento deportivo.

En esta edición habrá también uno un premio especial para el corredor y la corredora que recorran en menor tiempo el tramo de la subida de “A Picotiña”, un tramo especial y cronometrado que estará señalizado por la organización y de una longitud de 450 metros aproximadamente.