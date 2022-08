FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE (del 1 al 12 de septiembre)

EN A CAPELA Sábado 3 de Septiembre , comienzan las fiestas en honor a San Braulio de Caaveiro con la celebración de la misa solemne a las 13:00 horas. Acto seguido tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Pasión. Por la noche se celebrará una verbena a cargo de los grupos Pasión y Fama. ——, comienzan las fiestas en honor acon la celebración de la misa solemne a las 13:00 horas. Acto seguido tendrá lugar lasesión vermú a cargo del grupo. Por la noche se celebrará una verbena a cargo de los grupos Domingo 4, por la mañana se oficiará la misa solemne a las 13.00 horas en honor a San Braulio y a continuación, sesión vermú a cargo del dúo Estrelas, y a continuación sesión de tarde amenizada por el dúo Acheriza 2. EN AS PONTES este sábado 3 de septiembre, dentro de la celebración de su décimo aniversario, el evento musical de Bruce Springsteen como protagonista de acceso libre y que se prolongará durante toda la tarde, de 18:15 a 22:15 horas. Como comienzo de la jornada, más de 70 personas juntarán voces e instrumentos para interpretar la canción «No Surrender». ——El Lago de As Pontes acogeráde septiembre, dentro de la celebración de su décimo aniversario, el ecomo protagonista de acceso libre y que se prolongará durante toda la tarde, de 18:15 a 22:15 horas. Como comienzo de la jornada, más de 70 personas juntarán voces e instrumentos para interpretar la canción «No Surrender». Actuarán, a continuación, los asturianos ‘Stormy Mondays’. Seguidamente el público asistente disfrutará con los grandes éxitos de Springsteen interpretados por la banda ‘DeBosses’, de Pontedeume. Y finalizará la fiesta con ‘On Hiere’, banda de As Pontes que realiza un tributo a Jimi Hendrix. El Springsteen Day surgió de un grupo de fans de Bruce que recibió el respaldo del concello de As Pontes, sumando este evento a las celebraciones que durante todo agosto se pusieron en marcha para celebrar los 10 años del Lago como espacio de ocio y que en este 2022 recibió, por segundo año consecutivo, la Bandera Azul. ábado 10 de Septiembre , comienza la fiesta en honor a la Virxe da Pena de Francia en la parroquia de San Xoán do Freixo, a las 13.00 horas con la tradicional misa solemne. Finalizado el acto, tendrá lugar la sesión vermú a cargo de dúo Platino.

Llegada la noche, el citado dúo musical y Almudena amenizarán la verbena de esta primera jornada festiva. Domingo 11 , a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne y al término del acto dará comienzo la sesión vermú con el dúo En Clave de Ti. Habrá pujas de productos de O Freixo. EN CARIÑO ——La parroquia de Feás celebrará desde el 9 al 12 de Septiembre su fiesta en honor a la Virxe dos Remedios. Viernes 9 de Septiembre , a las 12.00 horas habrá una tirada de 21 bombas de palenque. Sábado 10 , a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne. A continuación la orquesta Noche de Estrellas amenizará la sesión vermú.

A las 17.00 horas tendrá lugar una Fiesta Infantil.

A la noche a partir de las 22.30 horas la orquesta Noche de Estrellas y el dúo JM pondrán música a la verbena. Domingo 11 , en esta jornada se oficiarán misas rezadas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas, siendo esta última misa solemne cantada en honor a la Virgen de los Remedios, seguida de procesión. Durante la mañana habrá pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas San Xiao do Trebo de Cariño.

A las 14.00 horas tendrá lugar la sesión vermú con la orquesta Metrópolis que también será la encargada de poner la nota musical en la verbena. Lunes 12 , en esta jornada tendrá lugar la Gran Xira Campestre amenizada por el dúo Matices.

Fiestas de San Ramón de Sillobre

Jueves 1 de Septiembre, comienza la última jornada con el tradicional saludo con 21 bombas de palenque a las 08.00 horas. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a San Roque con procesión con la salida de todos los santos que irán acompañados de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. A continuación tendrá lugar disparo de cohetes y mortero. La orquesta Los Españoles será la encargada de poner música a la sesión vermú así como a la verbena de la noche, en donde estará acompañado por la orquesta Los Players. A las 00.00 horas los presentes podrán disfrutar con un gran espectáculo pirotécnico.

EN FERROL

——Meninas de Canido

Nueva edición de este festival de arte urbano que se celebrará desde el jueves 1 al domingo 4 de se ptiembre en el barrio de Canido, en la ciudad de Ferrol.

Jueves 1 de Septiembre , a las 20.00 horas tendrá lugar la proyección del documental Graff au secours de la ville de Matthieu Frison y Chloé Aublet.

Viernes 2 , a las 20.00 horas, pregón a cargo del actor gallego Juanillo Esteban. A las 21.00 horas tendrá lugar el concierto de Ede, a las 23.00 horas actuarán The Limboos y a las 00.00 horas será el turno de Dj Imar.

Sábado 3 , a las 13.30 horas comenzará la sesión vermú con Rooftop Dance y Black Stereo.

A las 17.30 horas se podrá disfrutar de la actuación de Tom Trovador y a las 19.00 horas será el turno de Bang 74.

Se subirá al escenario a las 21.00 horas Travis Birds y Nüca lo hará a las 23.00 horas, cerrando la jornada Dj Sfhir a las 00.30 horas.

Domingo 4 , a las 13.00 horas Sandra Calderón será la encargada de amenizar la sesión vermú. A las 19.00 horas, se podrá disfrutar con la música de Los Zentholos y Dj Marcial Bescos pondrá el broche final a las 22.00 horas.

La parroquia de Mandiá celebrará su fiesta religiosa en honor a Santa Uxía los días 10 y 11 de Septiembre . Los asistentes a estas jornadas festivas podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Sábado 10, comienza la fiesta a las 08.00 horas con dianas y alboradas. que darán paso a las 09.00 horas al pasacalles con gaiteiros.

A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a la Santa amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá. A continuación los presentes podrán disfrutar a partir de las 14.30 horas con la sesión vermú a cargo de la orquesta Platinium.

Por la noche, a las 22.00 horas, se celebrará una gran verbena amenizada por las formaciones Carpe Diem y Platinium.

Domingo 11 , a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá. Finalizado el acto, a las 14.30 horas, dará comienzo la sesión vermú a cargo del grupo Jaque.

EN MAÑÓN

—— Viernes 9 Septiembre , comienzan las fiestas patronales de O Barqueiro, en la parroquia de Mogor con la celebración la XXXI Noite Meiga. A las 22.00 horas tendrá lugar la salida desde O Porto do Barqueiro y recorrido por las calles hasta la Praza do Mesón, acompañados por el grupo O Son do Sor. A continuación los presentes podrán degustar queimada y acto seguido dará comienzo una gran fiesta con los grupos Superstar y Punta Norte.

Sábado 10 , a las 12.00 horas habrá pasacalles a cargo de la Banda de Música de Ortigueira y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, cantada por el coro parroquial, seguida de la procesión. A continuación, sesión vermú con la orquesta Alkar. Por la noche la verbena estará amenizada por las orquestas Alkar y Dinastía.

Domingo 11 , en esta jornada de fin de fiestas la nota musical correrá a cargo de la orquesta Principal que amenizará la sesión vermú y la verbena.

EN NARÓN



——–.El domingo, día 4, a partir de las 9.30 horas, ruta ciclista de montaña organizada por el Club Ciclistas MTB Eskornabois, y que constará de dos recorridos de 30 y 42 kilómetros, respectivamente. En la ruta podrán participar tanto ciclistas federados como no federados.

La línea de salida de la VI BBT Cidade de Narón estará ubicada en el Centro Comercial Odeón. El precio de la ruta será de 14 euros para los deportistas federados y de 24 euros para los federados.

EN NEDA

——–Nueva edición de la Festa do Pan de Neda que se celebrará en el paseo marítimo de la villa el próximo domingo 4 de Septiembre , en la que se instalarán puestos de venta de pan. La fiesta, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, contará además con actuaciones musicales.

Sábado 3 , a partir de las 21.30 horas dará comienzo la Noite de Bolos en el Paseo Marítimo de Xubia, con Ele, Aiuriños da Freba y Banda Xangai.



Domingo 4 , este día tendrá lugar en el paseo marítimo de la villa la trigésimo segunda edición de la Festa do Pan, los actos comenzarán con la apertura de los puestos de las panaderías colaboradoras. Los puestos de venta de pan, empanadas y dulces abrirán a las 10.00 horas, coincidindo con la apertura del mercado de artesanía.

A las 11.00 horas los asistentes podrán disfrutar con el concierto de Berros do Castro, y a las 12.00 horas comenzará el concurso de empanadas.

A las 13.00 horas se procederá a la lectura del pregón a cargo de la escritora Sara González Veiga, y al finalizar, se entregarán los premios del certamen de empanadas. La sesión vermú de las 13.30 horas estará amenizada por el grupo Cachas&Cousins, y a partir de las 14.00 horas se podrá degustar un xantar popular a base de pan, empanada, arroz, churrasco, bebidas, dulces y café a 20 euros.

A las 15.30 horas se podrá disfrutar de la música de la charanga Os Charangos.

A las 17.00 horas los más pequeños de la casa podrán participar en un Obradoiro de elaboración de pan y a las 18.30 horas disfrutar del espectáculo de circo y clown Circanelo, de Fredi Muíño.

El broche de oro de fin de fiesta lo pondrá el concierto de Luar na Lubre, a las 19.30 horas.

——–Fiesta patronal en honor a Santa María y la Virgen del Carmen. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán disfrutar con los tradicionales actos religiosos y deleitarse con las variadas actuaciones musicales a cargo de orquestas del momento.

Jueves 8 de Septiembre , comienzan las fiestas patronales en honor a Santa María en el municipio de Neda con la celebración de la misa solemne a las 12.30 horas, seguida de la tradicional procesión. A continuación dará comienzo la sesión vermú a cargo del grupo Alabama. Por la noche se celebrará una gran verbena con el grupo Alabama y el dúo Estrelas. Viernes 9 , en esta jornada se celebrará la misa solemne a las 12.30 horas y posterior procesión. Al finalizar los actos litúrgicos se celebrará la sesión vermú con el grupo Fama. Por la noche el grupo Fama y el dúo Delux amenizarán la verbena. Sábado 10 , comienza el día de fiesta con la celebración de la sesión vermú con el trío femenino Karma. En esta jornada la verbena estará amenizada por el trío Karma y el dúo CQC. Domingo 11 , a partir de las 17.00 horas se celebrará el Día do Neno, con precios populares en las atracciones.

EN ORTIGUEIRA ———El viernes 9 y sábado 10 de Septiembre se celebrará la quinta edición del serán solidario, a favor de la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, que tendrá lugar en la Feira de la parroquia ortigueiresa de San Claudio. Viernes 9 de Septiembre , comienza la celebración del Serán a partir de las 21.00 horas con una cena a precios populares y con animación musical a cargo de los grupos Os Devotos, No Cómbaro Covagueira y Diego de Braelle. Sábado 10 , a las 12.00 horas dará comienzo la sesión vermú que estará amenizada por Xoldaina, Os Cataberneiros, Escola de Gaitas Cacharela y Escola de Gaitas de Ortigueira. A partir de las 14.00 horas, Xantar a precios solidarios, la nota musical correrá a cargo de los grupos Os do 21 e as Ferriñas do Vicedo, A.F. San Xiao do Trebo, Os Pantoxos y Os Sobraos de Bergondo. A partir de las 17.00 horas se celebrará un Obradoiro de baile tradicional con Gabriel Guangiroli y a las 18.30 horas, mostra de baile con el grupo Galumeira. A partir de las 19.00 horas dará comienzo el concierto de los grupos Deninghures, Tres Pesos y Os da Porfía.

A las 21.00 horas, cena a precios solidarios y finaliza la fiesta con foliada con los grupos Gradaille, Son do Sor, A.C. Son D’aquí, Cinco de Zocas, Os Druidas, Aldomir y Os Carecos. Durante la jornada del sábado habrá una quedada motera solidaria Harley Davidson y una Feria de Artesanía.

EN PONTEDEUME

——Fiestas de las Peras del 7 al 11.

(pendiente programa)

EN SAN SADURNIÑO

—— Jueves 8 de Septiembre , el primer día de fiesta en la parroquia de Bardaos,dará inicio con un aperitivo en el local social (sede episcopal de San Pipote) con animación musical de la formación Malditos Pendejos.

Viernes 9 , la jornada comenzará a las 13.30 hora con la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por la orquesta Atenas.

Por la noche a partir de las 23.30 horas se celebrará una gran verbena a cargo de las orquestas Atenas y Tentaciones.