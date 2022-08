El Racing gana en el tiempo de prolongación ante el Rayo Majadahonda

Fran Manzanara marcó el tanto de la victoria en Madrid. El Racing mereció los tres puntos ya que dominó, generó ocasiones y finalmente marcó

(GAD)-El Racing Club Ferrol venció por la mínima al CF Rayo Majadahonda en la inauguración del curso liguero en el Cerro del Espino en Madrid. El gol de la victoria llegó en tiempo de prolongación y fue obra de Fran Manzanara. El equipo de Cristóbal Parralo mereció la victoria ya que dominó el juego y la situación a lo largo de los 90 minutos de partido y sólo faltaba la definición para tener una tarde completa y está llegó en el último suspiro. El tanto de la victoria nació de un córner que sacó Héber Pena y que, tras un rebote, Fran Manzanara mandó dentro de la puerta defendida por Lucho García.

El Racing realizó una gran primera parte sobre el terreno de juego madrileño, tuvo el dominio del balón y generó muchas ocasiones de gol, las más peligrosas a balón parado, tanto en el saque de esquina como de falta en la frontal.

El partido comenzó con un Héber que intentó sorprender a Lucho García con un disparo, que finalmente atrapó el guardameta local. También lo intentó Jon García en los primeros minutos del enfrentamiento aunque su disparo se marchó por fuera de los tres palos. El Rayo Majadahonda realizó una primera aproximación al área de Gazzaniga con un centro de Francis que anuló Gazzaniga. También persistió el equipo madrileño con un centro posterior de Mario pero que no tuvo complicaciones para el portero del Racing.

El equipo de Cristóbal Parralo avisó tras un ataque con el desbordamiento de Carlos Vicente que finalmente forzó el córner. Álex López se encargó de sacar desde la esquina y su disparo posibilitó el remate de Jon García y el consecuente desvió a córner de Iriondo. Posteriormente Álex López volvió a intentarlo con otro saque de esquina que origina el remate de cabeza de Fran Manzanara que se fue desviado de la puerta de Lucho García. El Racing presionó en el área madrileña pero no logró batir a Lucho García en este primer periodo. Antes de rematar el acto Álex López lanzó una falta que dio en la barrera y el posterior pase de Héber Pena no tuvo consecuencias para el portero Lucho García. Empate a cero goles al final de los primeros 45 minutos.

Tras la reanudación continuó el mismo guión sobre el terreno de juego. El Racing mantuvo su esquema, su dominio del partido, su iniciativa y también su aproximación al área local. Así un pase de Héber Pena a Manu Justo no tiene peligro por falta de control del delantero racinguista. Posteriormente un centro de Héber Pena posibilita el remate forzado de Carlos Vicente en el segundo palo y de cabeza. El Rayo Majadahonda movió el banquillo para intentar cambiar el relato del enfrentamiento pero no fue posible, ya que Héber Pena seguía con todo su potencial futbolístico y el conjunto madrileño fue incapaz de anular al “grandísimo” jugador de Narón. Héber estuvo en todas las situaciones. Así en el minuto 66 el jugador racinguista cayó al suelo dentro del área tras sufrir una entrada de Francis pero el colegiado de la contienda no interpretó la pena máxima.

El Rayo Majadahonda tuvo su gran ocasión en el minuto 85 en las botas de Jeissón pero el portero Gazzaniga evitó el gol local gracias a una buena intervención. Fue la gran oportunidad de los madrileños que sirvió como preámbulo al gol de Fran Manzanara para el Racing. En este caso el fútbol fue justo porque el Racing mereció la victoria y, además, por goleada.

Primeros tres puntos de la temporada y además a domicilio. El equipo muestra una gran consistencia, competencia y preparación.

Los cien racinguistas que esta tarde acompañaron al Racing en la grada del Cerro del Espino tienen un gran motivo para sentirse muy orgullosos.

Ficha técnica:

CF Rayo Majadahonda: Lucho García, J.Casado, Ofofi Quaye, De Oriondo, David (Jeisson, min 60), Mario, Guille (Abreu, min

79), Néstor (Ozkoidi, min 60), Pinillos, Alayeto (Nando, min 88), Francis

Racing Club Ferrol: Gazzaniga, Fernando Pumar, David Castro, Jon García, Luca Ferrone, Fran Manzanara, Jesús Bernal, Héber Pena, Álex López (Jaume Jardi, min 76), Carlos Vicente, Manu Justo (Joselu, min 72).

Gol: 0-1, min 92: Fran Manzanara.

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (Andalucía) auxiliado por Rafael Alba Jiménez y Francisco Manuel Gómez Florido. Mostró cartulina amarilla a David Rodríguez, Jorge Casado, Francis, Mario del CF Rayo Majadahonda. También amonestó a Fran Manzanara del Racing Club Ferrol.

Campo: Cerro del Espino. Majadahonda. Comunidad de Madrid