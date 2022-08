Rey Varela exige responsabilidad a Mato «ante la situación de obras municipales y que no genere más problemas”

«Desde mayo al conocer encuestas favorables al Partido Popular en Ferrol Mato hace lo mismo que Pedro Sánchez con Feijóo a nivel nacional, un ataque constante».

El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Rey, insistió, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes, que en momentos difíciles como los que está atravesando Ferrol, «los vecinos nos reclaman a todos esfuerzo y entendimiento y nosotros siempre estamos dispuestos a arrimar el hombro». "Es una gran responsabilidad representar a la mayoría de los ferrolanos, aunque no podamos gobernar porque otros tres partidos se pusieron de acuerdo un minuto no para gobernar juntos en torno a un proyecto, sino para paralizarlo todo" como hemos visto estos últimos años.

Necesidad de un alcalde y un gobierno con capacidad de gestión

«Por eso, los ferrolanos reclaman un alcalde y un gobierno con capacidad de gestión y, lamentablemente, es algo que no estamos viendo ni en el alcalde ni en su gobierno. Existe una estrategia mediática del día a día, solo para salir en la foto pero no hay un proyecto de ciudad, ni se aprueban presupuestos todos los años, no escuchan a los vecinos ni tampoco se planifica, ni vigila ni se exige a las empresas que trabajan para el Concello de Ferrol que cumplan los plazos. Necesitamos un alcalde que no prime el interés partidista y electoralista sobre el interés general, y lamentamos constatar que se nos está mintiendo”, «Hemos sido engañados en varias ocasiones, por ejemplo con el tema del cambio de ubicación de la residencia de mayores, había un acuerdo, renunciamos a nuestra postura inicial y ¿ cuál fue el resultado? Había un compromiso y un ño después de que había de estar el proyecto redactado pues nada de eso. Se nos acusa de desleales en el tema del agua cuando nosotros presentamos cuatro puntos que se tenían que cumplir que avisamos eran imprescindibles y repito todo ello cuando avisamos no ahora sino hace tres años para que estos temas pudiesen salir adelante Ferrol…y nos llaman desleales. Ya no digo nada de los temas estratégicos de ciudad, nos hemos ofrecido desde un primer momento a llegar a acuerdos pero..Ferrol no se merecía perder cuatro años» señaló el portavoz popular.

MENTIRAS SOBRE PARDO BAJO

Así Rey Varela utilizó la frase “Se puede engañar a todos poco tiempo, a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo” para poner sobre la mesa las mentiras del alcalde y de su gobierno sobre las obras de reurbanización en Pardo Bajo.

Señaló que la primera mentira de este gobierno fue a principios de año cuando pidió a los hosteleros que sacrificaran la Semana Santa para que las obras estuvieran listas el 20 de julio y garantizar la temporada de verano. Perdieron la Semana Santa y han perdido el verano.

La segunda mentira, el 28 de abril el gobierno dijo que “la aparición del alcatruz no interfiere en la marcha de los trabajos de reurbanización, siguen adelante con la misma previsión de ejecución”, es decir, finalización el 20 de julio.

Tercera mentira, el 30 de junio el alcalde dice en prensa a raíz de que la adjudicataria solicitara dos meses de prórroga que en ningún caso se contempla y que en “contra la virtud de pedir…”.

Cuarta mentira, el 23 de julio el gobierno afirma que “técnicamente se descartó la prolongación de dos meses que proponía la adjudicataria”, sin embargo, se concedió una prórroga hasta el 27 de agosto.

Quinta mentira, el 24 de agosto la empresa solicitó otra prórroga.

“Si se consuma una segunda prórroga la reurbanización de Pardo Bajo tendrá un incremento de un 40% en el plazo de ejecución, un incremento desmesurado, sobre todo, después de presumir que estaba planificada milimétricamente para no afectar más a los hosteleros y comerciantes”.

«Y mientras tanto nos preguntamos qué hizo el alcalde. Hoy 29 de agosto, y respecto a la legalidad, qué sucede cuando en una obra ha expirado su finalización y no se ha otorgado una prórroga, el gobierno debería dar una explicación sobre los riesgos de unas obras que no están prorrogadas y resolver cuanto antes esta situación», insistió.

Además, reveló que la normativa de contratación dice que «hay que solicitar la prórroga con dos meses de antelación, algo que no se ha hecho, por lo que ahora sería el colmo que tuviéramos que encontrarnos un problema añadido.

Todos sabemos que en las obras aparecen dificultades, pero lo que hay que hacer es optimizar capacidades técnicas, jurídicas y económicas para intentar solucionar esa situación y no reclamamos nada que no se pueda hacer, empezando por cumplir los plazos de inicio y finalización de las obras».

Mientras se celebraba la rueda de prensa solamente dos obreros realizaban labores, concretamente el retirar bloques de piedra de un camión amontonándolos en una zona cercana a Pardo Bajo.

CALLE DE LA IGLESIA

Continuando con obras en calles Rey Varela se refirió a «La misma situación de Pardo Bajo sucede en la calle de la Iglesia, una obra que nos va a costar cuatro millones de euros a todos los vecinos cuando con esa cantidad se podrían arreglar multitud de calles que lo necesitan. No es lo más adecuado eliminar 126 plazas de aparcamiento en la calle de la Iglesia sin dar antes alternativas a los vecinos, en una calle en la que además hay ya 42 bajos vacíos en estos momentos y veremos lo que pasa el año que viene”.

«Además, no entendemos por qué se han abierto tres manzanas cuando no han finalizado las obras de la primera, trabajos que por cierto coinciden con las obras en la cubierta y limpieza de la fachada del mercado de A Magdalena, agravando el perjuicio para los operadores que tienen unas pérdidas del 60% en una temporada en la que podrían aumentar las ventas, sin embargo, se ven perjudicados gravemente por estas obras que dificultan el acceso al mercado”.

«Estas tres actuaciones deberían generar en el gobierno de Mato una reflexión sobre si en lugar de solucionar problemas a los vecinos ahora, por interés electoralista, les están causando un grave perjuicio. “Mato debe reflexionar y centrarse en gestionar la ciudad, no pensar tanto en los cálculos electorales, lamentamos además que desde el pasado mes de mayo se dedique a atacar a este portavoz cuando debería centrarse en resolver los problemas de Ferrol”. Por eso, frente a este desbarajuste exigimos responsabilidad y que no genere más problemas en los nueve meses que quedan de mandato». Aludió claramente a que a partir de mayo y conocerse encuestas favorables al Partido Popular en Ferrol Mato hace lo mismo que Pedro Sánchez con Feijóo a nivel nacional, un ataque constante.

SANEAMIENTO

En relación a los temas de saneamiento, Rey Varela afirmó que este viernes se reunirá con el alcalde para hablar de las cuentas de Emafesa del 2016 al 2021 y de la actualización del protocolo de ejecución concertada que el alcalde retiró del pleno la semana pasada. El portavoz popular lamentó que el regidor no le haya llamado en muchos meses para hablar de este tema tan importante, cuando a inicios del mandato ya le presentó una hoja de ruta. “A mí me hubiera gustado más avances durante este mandato, acudiré con la misma lealtad y el mismo papel que le presenté hace tres años para ser una realidad y no un anuncio electoralista”, reconoce que ha habido avances y se trabajaron algunas cosas de acuerdo con esa hoja de ruta, pero hay deficiencias importantes en este tema como son la financiación y los plazos para aprobar esto con garantías.

Con respecto a las cuentas de Emafesa, Rey Varela pidió que no se faltara a la verdad. «Desde el primer momento, pedimos la reformulación de las cuentas y escuché del alcalde que decían lo mismo que en el año 2014, cuando en las cuentas del 2014 no aparece ningún fundamento de opinión con salvedades«.

“Esperamos un cambio de postura de Mato en esta reunión y poder cerrar así un tema de vital importancia para Ferrol y sus vecinos, sobre todo, los del rural”.

EL NUEVO APARCAMIENTO DISUASORIO

A preguntas de Galicia Ártabra sobre el nuevo aparcamiento en la zona cercana a Batallones en terrenos de Navantia y Defensa que anunciaba el alcalde hace escasas fechas Rey Varela señaló que «Llevo reclamando desde hace mucho tiempo, yo presenté mi proyecto de ciudad, que uno de los principales problemas que tiene Ferrol es la falta de alternativas para el aparcamiento y creo que eso está afectando a la recuperación de la ciudad, tanto de la gente que vive en Ferrol como la que nos visita. Estamos viendo un deterioro en el ámbito comercial y en el de la hostelería que deberíamos de paliar dando muchas más facilidades desde el punto de vista del aparcamiento y de la dinamización comercial.

Yo saludo positivamente cualquier oportunidad de generar espacios de aparcamientos alternativos, pero bueno…si vamos con la obra de Pardo Bajo de la que se lleva hablando desde el primer año de mandato y se va a incrementar una vez licitada y aprobada, un 40 % su ejecución como comprenderán yo desearía lo contrario, pero creo que no vamos a ver ni la primera piedra de esa actuación, que repito me parece interesante y saludo positivamente como una buena idea para el próximo mandato» .

Sobre el tema del convenio con Defensa, Rey Varela respondió a GAD que » Yo lo que puedo decir es que …no he visto ni un papel en cuatro años sobre este tema, nada más. Yo he oído muchas palabras pero no he visto, repito, ningún papel, ni un papel»