A Biblioteca municipal de Narón acolle a exposición «Narart, unha ponte á arte»

A sala multiusos da Biblioteca municipal, na plata soto, acollerá do 1 ó 15 de setembro a exposición “Narart, unha ponte á arte”, impulsada pola Asociación Narart (Narón, amigos del arte).

A concelleira de Bibliotecas, Mercedes Taibo, indicou que se trata dunha mostra colectiva de pintura e fotografía formada por un total de 39 imaxes e outras tantas pinturas de temática diversa.

Os autores dos traballos que se poden ver son trece integrantes da asociación Narart: Lucía Bouza, Manuel Carballeira, María José García, Juan García, Maite López, Katy Martín, Manoli Miraz, Esther Piñán, Crisanto Poveda, Carmen Rodríguez, Rosa María Rodríguez, Mercedes Urriza e Juan Rafael Zaplana

A Asociación Narart constituíuse no ano 2011, tras unha xuntanza en Narón dos seus membros fundadores, que apostaron por impulsala co obxectivo, entre outros, de difundir a arte en todas as súas expresións.

Dende a entidade ofrécense tamén ço longo do ano obradoiros para menores e persoas adultas e, a maiores, organizan un certame literario de poemas e relatos curtos con periodicidade anual, que este ano alcanza a súa décima edición.

A edil naronesa destacou a actividade da asociación Narart e o seu traballo pola difusión cultural e animou a cidadanía a ver a mostra. O horario de visita será do 1 ó 7 de setembro de martes a venres entre as 10.00 e as 13.00 horas o os luns e mércores de 18.00 a 21.00 horas e dende o 8 ata o 15 de setembro, incluídos, de luns a venres de 17.00 a 20.00 e os sábados de 10.00 a 13.00 horas.