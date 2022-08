Editorial- Un paso más hacia el convenio con Defensa mientras el grupo popular piense en Ferrol

Desde luego el alcalde Ángel Mato no se sacó ningún conejo de la chistera cuando en la mañana de este martes anunció que la junta de gobierno daba luz verde al penúltimo paso para que el convenio con Defensa al que según el mandatario “Hace tres años que este gobierno decidió no cambiar ni una coma al firmado por el PP y que no fue desarrollado” pueda ser una realidad.

Pero ante todo esto surgen preguntas, comentarios e interrogantes.

Recordamos una entrevista con Mato a los pocos días de su toma de posesión como nuevo alcalde. Dijo que el tema de Defensa era uno de los asuntos más importantes y urgentes. Pero claro han pasado más de tres años. Y la pregunta posterior que nos hacemos quizás es fácil de intuir. Fue elegido con los votos de Ferrol en Común y del BNG. Mato, con solo ocho miembros en el gobierno local está en una clara minoría y sus socios “solo para la alcaldía” juegan al si y al no según les pete y en el caso del Convenio con Defensa están en clara postura negativa.

Tras la firma de los presupuestos en el pasado año se destacó que la partida más controvertida entre las tres fuerzas políticas, la relativa al convenio con Defensa, quedaba al margen del estado de gastos con independencia de que cada grupo mantenga después su legítima posición.

Y entonces la forzosa pregunta es ¿ cómo en cada presentación de nuevas obras o proyectos se diga que eso ya estaba contemplado por el gobierno local desde hace tres años?. ¿es que todo quedó guardado en un cajón y ahora resurge en plena campaña pre electoral, aunque en declaraciones del propio alcalde efectuadas este mismo martes, “no hay nada de campaña política y nuestra labor seguirá hasta el último día del mandato”.

¿Por qué se espero tres años si lo que irá a pleno es el mismo convenio firmado por Rey Varela hace ya ocho años y que quedó paralizado ante la entrada de un gobierno de izquierdas, inicialmente FeC-PSOE y otro más socialista?.

El Convenio realmente hace ocho años estaba en marcha, se firmó y se hizo un pago, añadiendo más propiedades de Defensa que pasarían al Concello, como la Estación Radio y Monteventoso, Quedaba pendiente el proyecto de reparcelación y el pago del segundo plazo, pero claramente un gobierno de izquierdas (FeC-PSOE) dejó todo abandonado, y el de Mato.. ya vemos, con tres años de retraso. Algo que si se hubiese querido, y no esperado, se pudiera haber solucionado en ocho meses una vez tomado el grupo socialista posesión del “mando municipal”. Mato habló este martes del proyecto de reparcelación y por cierto no habló nada del segundo pago.

Y ahora, con los pies en el suelo…Mato dice el martes que “ este gobierno decidió no cambiar ni una como del Convenio con Defensa firmado por el PP” y que “Ahora resolvemos un problema histórico en beneficio de la ciudad de Ferrol que pasó por varias corporaciones”. Es decir, hace tres años.. pero lo presenta ahora y se resuelve un problema histórico.

La pregunta es ¿ quién resuelve el problema histórico, los ocho votos de Mato o los 12 del Partido Popular?. Ese es el quiz de la cuestión.

Porque un día antes, el lunes, Rey Varela comentaba a los medios «Hemos sido engañados en varias ocasiones». ¡Sobran comentarios!.

El portavoz popular añadía “Mato debe reflexionar y centrarse en gestionar la ciudad, no pensar tanto en los cálculos electorales, lamentamos además que desde el pasado mes de mayo se dedique a atacar a este portavoz cuando debería centrarse en resolver los problemas de Ferrol “ y como “perla” añadió que “ el regidor no me haya llamado en muchos meses para hablar de temas importantes para la ciudad” .

Total, que si hoy este que comenta jugase a la primitiva se llevará el primer premio al afirmar que en la reunión que mantendrán Mato y Rey Varela este viernes para tratar sobre saneamiento también estará sobre la mesa el Convenio con Defensa y sin dudarlo, porque el portavoz popular lo dijo en varias ocasiones, “en temas estratégicos de Ferrol los ferrolanos cuentan con nosotros, aunque estemos en la oposición, porque los ferrolanos, porque Ferrol, está por encima de los intereses de partido”, es decir que Mato sabe de sobra que el PP, los doce miembros populares cumplirán, darán el si al convenio.

Sea bienvenido ese proyecto de reurbanización, más vale tarde que nunca, el anuncio de un próximo pleno, y la postura del Partido Popular en la defensa de los intereses de Ferrol.

Desde Ultramar,

Pedro Sanz-Director